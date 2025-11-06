menu
Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές λυκείου για διακίνηση ναρκωτικών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δύο μαθητές λυκείου, ηλικίας 18 και 17 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν στην Ναύπακτο, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε λύκειο στη Ναύπακτο, διαπιστώθηκε ότι οι δύο μαθητές έμπαιναν και έβγαιναν από το σχολικό συγκρότημα, κατά το ωράριο λειτουργίας του Λυκείου, μεταβαίνοντας κάθε φορά σε πυλωτή πολυκατοικίας και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους για έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου βρήκαν στην κατοχή τους 125 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν 14 συσκευασίες, που περιείχαν 6,6 γραμμάρια κοκαΐνης, τις οποίες είχαν αποκρύψει οι κατηγορούμενοι, με σκοπό να τις διακινούν σε χρήστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και ποιοι μαθητές του λυκείου έκαναν χρήση ναρκωτικών.

