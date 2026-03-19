“Ναυαρχίδα” του τουρισµού η Κρήτη το 2025

» Στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ αναδεικνύουν την κυριαρχία του νησιού στην επιβατική κίνηση

Τον χαρακτηρισµό «ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισµού» επιβεβαίωσε η Κρήτη το 2025, µε τα επίσηµα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, να δείχνουν πως το νησί αφήνει µε διαφορά πίσω του άλλους δηµοφιλείς προορισµούς, υποδεχόµενο πάνω από 5,6 εκατοµµύρια ταξιδιώτες.

Το 2025, οι συνολικές διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα άγγιξαν τα 31,04 εκατοµµύρια επιβάτες, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση 5,9% σε σχέση µε το 2024. Μέσα σε αυτό το θετικό κλίµα, τα δύο βασικά αεροδρόµια της Κρήτης συγκέντρωσαν από κοινού το 18% της συνολικής επιβατικής κίνησης όλης της χώρας (13% το Ηράκλειο και 5% τα Χανιά).

ΤΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Το αεροδρόµιο του Ηρακλείου αναδείχθηκε στον αδιαµφισβήτητο «πρωταθλητή» των νησιωτικών προορισµών, διατηρώντας σταθερά τη 2η θέση στην πανελλαδική κατάταξη, πίσω µόνο από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών. Υποδέχθηκε 4.050.378 διεθνείς επιβάτες, σηµειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 6,9% (260.851 επιπλέον τουρίστες σε σχέση µε το 2024).

Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της κυριαρχίας του Ηρακλείου, αρκεί να συγκριθεί µε τους αµέσως επόµενους µεγάλους νησιωτικούς προορισµούς: Η Ρόδος (στην 3η θέση) υποδέχθηκε 3.055.817 επιβάτες (+1,5%), ενώ η Κέρκυρα (στην 5η θέση) έφτασε τους 2.080.517 επιβάτες (+5,7%).

Την ίδια στιγµή, εξαιρετικά δυναµική ήταν και η πορεία για το αεροδρόµιο των Χανίων. Παρέµεινε στην 6η θέση της πανελλαδικής λίστας, εξυπηρετώντας 1.588.128 διεθνείς επιβάτες. Αυτή η επίδοση αντιστοιχεί σε µια σταθερή αύξηση 3,8% (+57.901 επιβάτες).

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά συµπεράσµατα της µελέτης είναι η βαρύτητα της Κρήτης στο σύνολο της ελληνικής περιφέρειας. Το 2025, στα περιφερειακά αεροδρόµια όλης της χώρας καταγράφηκαν 16.290.947 διεθνείς αφίξεις. Αθροίζοντας τους επιβάτες Ηρακλείου και Χανίων (συνολικά 5.638.506), προκύπτει ότι η Κρήτη απορροφά µόνη της σχεδόν το 35% της συνολικής περιφερειακής κίνησης της Ελλάδας. Ουσιαστικά, περισσότεροι από 1 στους 3 τουρίστες που προσγειώνονται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, έχουν προορισµό την Κρήτη.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η µελέτη αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες τάσεις για τις αγορές που τροφοδοτούν τα περιφερειακά αεροδρόµια (µε κύριους αποδέκτες το Ηράκλειο και τα Χανιά).

Το Ηνωµένο Βασίλειο παραµένει σταθερά στην 1η θέση, µε 4,16 εκατ. επιβάτες στα περιφερειακά αεροδρόµια και άνοδο +3,4%. Ακολουθεί δυναµικά η Γερµανία µε 3,14 εκατ. επιβάτες και σηµαντική αύξηση +6,9%. Η Ιταλία βρέθηκε στην 3η θέση (1,2 εκατ. επιβάτες, +4,1%) και η Πολωνία στην 4η θέση (1,09 εκατ. επιβάτες, +3,8%).

Αξιοσηµείωτη είναι η άνοδος του Ισραήλ, το οποίο στα περιφερειακά αεροδρόµια κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση αφίξεων κατά +29,1% (463.454 επιβάτες), ανεβαίνοντας στη 10η θέση της σχετικής λίστας. Στον αντίποδα, η παραδοσιακή αγορά της Γαλλίας (στην 5η θέση µε 933.612 επιβάτες) εµφάνισε οριακή µείωση της τάξης του -0,4%. Πτώση -5,7% σηµείωσαν και οι αφίξεις από την Ολλανδία.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Παρόλο που ο Ιούλιος παραµένει ο “βασιλιάς” του καλοκαιριού µε 5,2 εκατοµµύρια αφίξεις πανελλαδικά, τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ περιέχουν σαφείς ενδείξεις επέκτασης της τουριστικής σεζόν.

Κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης (Μάιος-Σεπτέµβριος) η αύξηση ήταν µονοψήφια, ωστόσο διψήφια ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν στους µήνες εκτός αιχµής, όπως ο Ιανουάριος (+17,1%), ο Φεβρουάριος (+11,8%), ο Απρίλιος (+11,5%) και ο Νοέµβριος (+14,2%).

Αυτό υποδηλώνει ότι προορισµοί µε ήπιο κλίµα, όπως η Κρήτη, καταφέρνουν σταδιακά να προσελκύουν επισκέπτες και πέραν του παραδοσιακού καλοκαιρινού τριµήνου, αρκεί φυσικά να στηριχθούν και µε τις απαραίτητες υποδοµές.