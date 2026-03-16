Ναυάγιο πλεούμενου στ’ ανοικτά της Λαμπεντούζα: Αγνοείται αγοράκι δυο ετών

Πλεούμενο, το οποίο μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, ανετράπη και βυθίστηκε χθες, Κυριακή, σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και με τα ταχύπλοά τους κατάφεραν να σώσουν 64 ανθρώπους. Μέχρι αυτή την στιγμή όμως αγνοείται ένα αγοράκι δύο μόλις ετών, το οποίο είχε ξεκινήσει με την μητέρα του το μακρινό αυτό ταξίδι από την Σιέρα Λεόνε της Αφρικής.

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών συνεχίσθηκαν μέχρι αργά χθες βράδυ και ξανάρχισαν τα χαράματα. Το τελευταίο σαρανταοκτάωρο, συνολικά αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα 292 μετανάστες και πρόσφυγες. Τα περισσότερα από τα πλεούμενα, στα οποία επέβαιναν, είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.

