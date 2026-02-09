menu
17.2 C
Chania
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης: Φόβοι για 53 νεκρούς μετά από ανατροπή λέμβου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μια νέα ναυτική τραγωδία είναι σε εξέλιξη στα ανοιχτά της Λιβύης καθώς,  πενήντα τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου που μετέφερε 55 ανθρώπους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οπως μετέδωσε το ertnews, το σκάφος που συνολικά μετέφερε 55 άτομα ανατράπηκε βόρεια της Ζουάρα της Λιβύης στις 6 Φεβρουαρίου. Μόνο δύο Νιγηριανές γυναίκες διασώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης των λιβυκών αρχών. Μία επιζήσασα δήλωσε πως έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη δήλωσε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο επιζώντων, το σκάφος -που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες με υπηκοότητες χωρών της Αφρικής- αναχώρησε από την αλ Ζαουίγια της Λιβύης γύρω στις 11.00 μ.μ. της 5ης Φεβρουαρίου. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε μετά την εισροή νερού στη λέμβο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγνοούμενων Μεταναστών του ΔΟΜ, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες αγνοούνταν στην κεντρική Μεσόγειο το 2025. Το πλέον πρόσφατο συμβάν ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή το 2026.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum