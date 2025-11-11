Νάξος: Είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλο χώρο – Συνελήφθη για κακούργημα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για κακοποίηση 58 γατών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου αστυνομικοί του τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το cnn.gr, σε βάρος του ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Πώς εντοπίστηκε από την αστυνομία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά 58 γάτες σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.