ΝΑΤΟϊκά και Πούτιν

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της συμμαχίας, όχι όμως με τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Άγνωστο τι ανταλλάγματα θα ζητηθούν, αν συμφωνηθεί να πάρει η Τουρκία τα F – 16. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στη σκιά του Πούτιν, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το μέτωπο της σύγκρουσης διανύει το 5ο έτος, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου, που προκαλούν τεράστιες ζημιές και έλλειψη τροφίμων. Πληθαίνουν τα ερωτήματα, πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν τώρα που Ουκρανία αρχίζει να δείχνει τα δόντια της. Το κρίσιμο θέμα είναι αν κλιμακώσει την επίθεσή της και στραφεί σε όμορες στην Ουκρανία ΝΑΤΟϊκές χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Ρωσία ενδέχεται, υπό μορφή υβριδικού πολέμου, να εξαπολύσει επίθεση περιορισμένης κλίμακας με τρόπο που πριν μερικά χρόνια θα φάνταζε αδιανόητος.

Η Εσθονία εντόπισε άνδρες στα σύνορα της με στολές μάχης. Τα αεροδρόμια της Δανίας έχουν κλείσει λόγω παρουσίας ντρόουνς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Ρωσίας, όταν οι λαοί των χωρών του ΝΑΤΟ το θεωρούν ένα πρόβλημα υπαρκτό, που επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους. Η σύγκρουση του ΝΑΤΟ, ανέκαθεν εχθρού, θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια γενική επιστράτευση. Ο Πούτιν θα ισχυριζόταν ότι διεξάγει υπαρξιακή μάχη. Και τούτο επειδή τα μέλη του ΝΑΤΟ εξαπλώνονται και διαφωνούν για τις αρνητικές δαπάνες που τους επιβάλλει ο Τραμπ ο οποίος απειλεί ότι θ’ αποχωρήσει απ’ τη συμμαχία.

Πάντως μήνυμα πολιτικής αβεβαιότητας και με βασικό θέμα τις εισφορές στη συλλογική άμυνα της συμμαχίας έστειλε η γενική συνέλευση των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ από την Άγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε ενώπιον των, συνέφαγε δε στο δείπνο που οργάνωσε ο Ερντογάν χωρίς να έχει ιδιαίτερες συνομιλίες με τον Τραμπ και τον Τούρκο Πρόεδρο.