Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

«Ναι» για Λαϊκή Αγορά στην ΑΒΕΑ από φορείς της Νέας Χώρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τη µεταφορά της λαϊκής αγοράς της Νέας Χώρας στον χώρο της ΑΒΕΑ στηρίζουν από κοινού φορείς της συνοικίας, µετά από ενηµερωτική συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, την περασµένη Παρασκευή.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι των Ενοριών Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Αικατερίνης Νέας Χώρας, του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Χώρας, του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας και του Συλλόγου Χειµερινών Κολυµβητών “Ο Χάρακας”, οι οποίοι κι ενηµερώθηκαν για τους σχεδιασµούς της δηµοτικής Αρχής, οι οποίοι έχουν βρει αντίθετη την «Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων και Επαγγελµατιών Παλιάς Πόλης».
Από µεριάς τους, οι φορείς της Νέας Χώρα υποστηρίζουν πως η επιλογή του χώρου της ΑΒΕΑ εξασφαλίζει µεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα για παραγωγούς και επισκέπτες, βελτιώνει τις συνθήκες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και αποσυµφορεί τις γειτονιές της Νέας Χώρας από το κυκλοφοριακό φορτίο των πρωινών ωρών.
Οι φορείς, σε κοινό ψήφισµα, επικροτούν τη χωροθέτηση και δηλώνουν έτοιµοι να συµβάλουν «σε κάθε βήµα υλοποίησης της απόφασης, για το καλό της γειτονιάς και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας».

