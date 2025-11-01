menu
Να τολµάς χωρίς να σκέφτεσαι την απόρριψη 

Ρούλα Παγιαλάκη
Ρούλα Παγιαλάκη
0

Τελικά ο µεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων είναι η απόρριψη.
Την απόρριψη φοβόµαστε  και δεν επικοινωνούµε, δεν ερωτεύοµαστε, δεν αγαπάµε, δεν πλησιάζουµε ο ένας τον άλλον.
Την απόρριψη φοβόµαστε και δεν εξωτερικευουµε τα συναισθήµατά µας, δεν ανοίγουµε την αγκαλιά µας.
Η απόρριψη είναι αυτή που µας φοβίζει και δεν κάνουµε ποτέ το πρώτο βήµα, δεν τηλεφωνούµε, δεν ζητάµε συγνώµη ,δεν δείχνουµε τις αδύναµες πλευρές µας.
Η απόρριψη πονάει και ειναι ένα τραύµα που δύσκολα επουλώνεται.
Όσο πιο πολύ την φοβάται κάποιος, τόσο πιο πολύ αποµονωνεται και γίνεται εσωστρεφής.
Όλοι αναζητούµε την αναγνώριση από τα πρώτα χρόνια της ζωής µας κιόλας.
Έχουµε την ανάγκη της αποδοχής από την µητέρα µας και κατά συνέπεια το οικογενειακό µας περιβάλλον.
Οποιαδηποτε µορφή απόρριψης κοστίζει πρώτα απ ‘όλα στο εγώ µας και την εικόνα που έχουµε πλάσει για τον εαυτό µας.
Γιατί απόρριψη, είναι το κλάµα στην κούνια που δεν απαντήθηκε, η αγκαλιά της µάνας που δεν δόθηκε, ο καλός λόγος που στέρεψε.
Απόρριψη είναι ο έρωτας που δεν ευοδοθηκε, το συναίσθηµα που δεν βρήκε ανταπόκριση, η επιτυχία που δεν αναγνωρίστηκε.
Αυτό που ίσως δεν µπορούµε να καταλάβουµε είναι ότι η ζωή είναι γεµάτη από απορρίψεις αλλά και αποδοχή .
Από εκεί που δεχόµαστε την απόρριψη, λίγο πιο δίπλα δεχόµαστε την αποδοχή .
Να µην διστάζεις να απορρίπτεις, αλλα και να δέχεσαι εξ ίσου την απόρριψη, ίσα µε την αποδοχή.
Αν δεν συµφιλιωθουµε µε το ένα, δεν θα εκτιµήσουµε σωστά το άλλο.
Η ζωή άλλωστε απαιτεί και τα δυο για να υπάρχει αρµονία.
Εκφρασου, ελεύθερα,δείξε τα συναισθήµατα σου, τολµα να πραγµατοποιησεις ότι ονειρεύεσαι.
Ότι φαίνεται περιττό για κάποιους είναι το ζητούµενο κάποιων άλλων.

*Η Ρούλα Παγιαλάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής

