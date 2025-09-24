menu
Να στηρίξει η ΕΕ άμεσα την Ελλάδα για την ασθένεια της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ζήτησε ο Σ. Αρναούτογλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Να στηρίξει η ΕΕ άμεσα την Ελλάδα για την ασθένεια της ευλογιάς των αιγοπροβάτων με αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και εκρίζωσης της, ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με παρόντα τον Επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν, ο κ. Αρναούτογλου, ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα εμβολιασμού και να υπάρξει ευρωπαϊκή συνδρομή στην προμήθεια και εφαρμογή του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του, τόνισε, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία του World Animal Health Information System (WAHIS), ότι «μέχρι το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου είχαν δηλωθεί 1.068 προσβεβλημένες εκτροφές στην Ελλάδα, με 100 νέες εστίες μόνο την τελευταία εβδομάδα και 300.000 θανατωθέντα ζώα. Μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, που απειλεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων και την ίδια τη βιωσιμότητα της ελληνικής παραγωγής».

«Κύριε Επίτροπε, βοηθήστε σας παρακαλώ τους Έλληνες κτηνοτρόφους, γιατί η κυβέρνηση τους έχει αφήσει στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Αρναούτογλου , προσκαλώντας τον Επίτροπο να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα για να δει από κοντά την τραγική κατάσταση.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί στρατηγικό κλάδο για τη χώρα, συνδεδεμένο με την ύπαιθρο, την κοινωνική συνοχή και τις εξαγωγές, και πως η στήριξη των κτηνοτρόφων δεν είναι απλώς εθνικό καθήκον, αλλά υποχρέωση απέναντι στη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τέλος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι «ενώ η κρίση βαθαίνει και οι παραγωγοί καταρρέουν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαντλείται σε επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς ουσία, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους μόνους απέναντι στην καταστροφή. «Δεν μπορεί η Ευρώπη να δείχνει δρόμους λύσης και η Αθήνα να αδιαφορεί», σημείωσε.

