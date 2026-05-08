«Να γίνουν τα παιδιά η φωνή των ζώων» – Δράση φιλοζωικού συλλόγου Χανίων

Να γίνουν τα παιδιά η… φωνή των ζώων είναι ο στόχος του φιλοζωικού συλλόγου Χανίων “Η Προστασία των ζώων” που το πρωί της Παρασκευής πραγματοποίησε για μαθητές/ιες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βιωματικά εργαστήρια επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση τους.

Οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις άλλων παιδιών, ζωγράφισαν και συμμετείχαν στα εργαστήρια που οργάνωσε η κ. Χριστίνα Νομικού πρόεδρος της “Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας”.

«Προτείναμε στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση ώστε αυτή η δουλειά που κάνουμε στα σχολειά να παρουσιαστεί» σημείωσε η κ. Εύη Τσεκμέτζογλου , πρόεδρος φιλοζωικού συλλόγου Χανίων “Η Προστασία των ζώων”.

Δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στο θέμα της ευαισθητοποίησης των παιδιών η κ. Τσεκμέτζογλου υπογράμμισε πως «για μας η εκπαίδευση είναι το παν! Ό,τι και να κάνουν οι εθελοντές αν δεν υπάρξει εκπαίδευση και γνώση δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα για αυτό και ως σύλλογος δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις».

Μάλιστα ο σύλλογος θα προτείνει η συγκεκριμένη δράση να συνεχιστεί και να διευρυνθεί καθώς διαπίστωσε ότι «τα παιδιά στη πόλη μας ενδιαφέρονται έχουν ενσυναίσθηση, έχουμε στήριξη από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων». Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Κουτσουπάκη από τη Librairie.