Να ακολουθείς το ένστικτο σου

Ενα γραµµάριο ένστικτο, ισούται µε ενα κιλό εµπειρίας.

Πόσες φορές έχουµε κάνει ότι δεν ακούµε αυτην την µικρή φωνούλα µέσα µας;

Πόσες φορές την έχουµε αγνοήσει επιδεικτικά, κάνοντας τους αδιάφορους;

Άλλες φορές πάλι κάνουµε ακριβώς το αντίθετο από ότι µας λέει, πιστεύοντας έτσι ότι ξορκισουµε το κακό.

Και τις περισσότερες φορές την εκτιµάµε και την αναγνωριζουµε, αφού οι επιλογές µας δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε.

Ένστικτο, ένα αίσθηµα πολύ παρεξηγηµένο.

Ένας φύλακας άγγελος, που όσο µεγαλώνουµε, αντί να το εµπιστευοµαστε περισσότερο, δεν το υπολογίζουµε.

Μια φωνή εσωτερική που ξέρει τα πάντα για εµάς και την ζωή µας.

Ξέρει τι πρέπει να φέρουµε κοντά µας και τι να αποµακρυνουµε.

Ξέρει στα σταυροδρόµια µας, ποιο δρόµο να διαλέξουµε.

Ξέρει ποιοι άνθρωποι είναι αληθινοί και θέλουν το καλό µας και ποιοι όχι .

Μπορεί να κάνει ανάγνωση αµερόληπτα µιας κατάστασης και πάντα µας προστατεύει από ενέργειες άσκοπες.

Ένστικτο, µια φωνή ανόθευτη, καθαρή, δίκαιη.

Να το ακους το ένστικτό σου, να το εκτιµάς και να το προστατεύεις.

Είναι η αλήθεια σου, το µικρό παιδί που ήσουν, το οποίο δεν θα µεγαλώσει ποτέ.

Να το ακολουθείς χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Ξέρει καλύτερα από σένα για σένα!

*Η Ρούλα Παγιαλάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής