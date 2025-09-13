menu
29.4 C
Chania
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Να ακολουθείς το ένστικτο σου

Ρούλα Παγιαλάκη
Ρούλα Παγιαλάκη
0

Ενα γραµµάριο ένστικτο, ισούται µε ενα κιλό εµπειρίας.
Πόσες φορές έχουµε κάνει ότι δεν ακούµε αυτην την µικρή φωνούλα µέσα µας;
Πόσες φορές την έχουµε αγνοήσει επιδεικτικά, κάνοντας τους αδιάφορους;
Άλλες φορές πάλι κάνουµε ακριβώς το αντίθετο από ότι µας λέει, πιστεύοντας έτσι ότι ξορκισουµε το κακό.
Και τις περισσότερες φορές την εκτιµάµε και την αναγνωριζουµε, αφού οι επιλογές µας δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε.
Ένστικτο, ένα αίσθηµα πολύ παρεξηγηµένο.
Ένας φύλακας άγγελος, που όσο µεγαλώνουµε, αντί να το εµπιστευοµαστε περισσότερο, δεν το υπολογίζουµε.
Μια φωνή εσωτερική που ξέρει τα πάντα για εµάς και την ζωή µας.
Ξέρει τι πρέπει να φέρουµε κοντά µας και τι να αποµακρυνουµε.
Ξέρει στα σταυροδρόµια µας, ποιο δρόµο να διαλέξουµε.
Ξέρει ποιοι άνθρωποι είναι αληθινοί και θέλουν το καλό µας και ποιοι όχι .
Μπορεί να κάνει ανάγνωση αµερόληπτα µιας κατάστασης και πάντα µας προστατεύει από ενέργειες άσκοπες.
Ένστικτο, µια φωνή ανόθευτη, καθαρή, δίκαιη.
Να το ακους το ένστικτό σου, να το εκτιµάς και να το προστατεύεις.
Είναι η αλήθεια σου, το µικρό παιδί που ήσουν, το οποίο δεν θα µεγαλώσει ποτέ.
Να το ακολουθείς χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Ξέρει καλύτερα από σένα για σένα!

*Η Ρούλα Παγιαλάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum