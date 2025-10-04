Ν. Ταχιάος από το Μαλεβίζι: «Στο αστικό τμήμα του ΒΟΑΚ δε θα υπάρχουν διόδια»

Τον Νομό Ηρακλείου επισκέπτεται από το πρωί του Σαββάτου, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, πρώτος του σταθμός ήταν ο Δήμος Μαλεβιζίου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μενέλαο Μποκέα, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη.

Η σύσκεψη έγινε κεκλεισμένων των θυρών και μετά την ολοκλήρωσή της, ο υφυπουργός παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι “στο αστικό τμήμα του ΒΟΑΚ, δε θα υπάρχουν διόδια ενώ όπου υπάρχουν, θα είναι αναλογικά της απόστασης που θα διανύει ο πολίτης”. Επίσης ο κ. Ταχιάος έκανε γνωστό ότι έγινε δεκτή η πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου για τη δημιουργία κόμβου στο ΠΑΓΝΗ που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής και τους οδηγούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Ταχιάου:

«Είναι πολύ καιρός τώρα που έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου. Σήμερα ήρθαμε με κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι θα τις εξετάσει.

Εμείς, και αυτό θέλω να το τονίσω, αντιμετωπίζουμε το Ηράκλειο ως έναν ενιαίο πολεοδομικό χώρο, ως ένα πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να αποκτήσει έναν δρόμο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Δηλαδή, έχουμε στην προκείμενη περίπτωση έναν αυτοκινητόδρομο, ο οποίος έχει και αστικά χαρακτηριστικά. Ενώ, δηλαδή, στους αυτοκινητόδρομους δεν επιθυμούμε να έχουμε πάρα πολλούς κόμβους, στην πραγματικότητα, στην περιοχή αυτή, που εγώ ονομάζω πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου θα έχουμε οκτώ κόμβους, γιατί σκοπεύουμε να προσθέσουμε και έναν πλήρη κόμβο για το ΠΑΓΝΗ, για την εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

Άρα, φανταστείτε ότι θα υπάρχει ένας δρόμος με πολύ κρίσιμα χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Θα υπάρχει ένα παράπλευρο δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίζει τις εγκάρσιες κινήσεις από σημεία που έχουμε επιλέξει και αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Αυτός είναι ο βασικός σχεδιασμός.

Και το πιο σημαντικό θα έχουμε έναν δρόμο στον οποίο δεν θα υπάρχουν διόδια. Στο αστικό τμήμα του δρόμου δεν θα υπάρχουν διόδια, άρα οι πολίτες θα μπορούν να κινούνται χωρίς να επιβαρύνονται.

Κοιτάξτε, τα διόδια είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο δρόμος και να λειτουργήσει η παραχώρηση. Εκείνο που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι ότι τα διόδια στον ΒΟΑΚ, όπου θα υπάρχουν, θα είναι αναλογικά. Δηλαδή, θα πληρώνεις με βάση την απόσταση που διανύεις, όχι ένα σταθερό ποσό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα έχει ένα πολύ χαμηλό τέλος διέλευσης.

Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική συμβολή του Δημοσίου — δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του διοδίου θα πληρώνεται ως σκιώδες διόδιο από το Δημόσιο, τη στιγμή που θα περνά ο κάθε πολίτης.

Στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου φέραμε τη μελέτη μας. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε είναι να εξετάζουμε την εφικτότητα των πραγμάτων. Ό,τι έχει προταθεί δεν σημαίνει ότι είναι πάντα εφικτό. Κατά συνέπεια, πάνω σε αυτή τη βάση, έχουμε καταθέσει στον Δήμαρχο μια πρόταση για εκείνο που είναι εφικτό να γίνει.

Ξέρω όμως ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν να διευκολύνουμε τις κινήσεις στον Δήμο. Μέσα στην επόμενη χρονιά προς το τέλος της (σ.σ..2026) θα ξεκινήσουν τα έργα του ΒΟΑΚ».

Μ. Μποκέας: Εγινε το πρώτο βήμα για τις αλλαγές που ζητάμε

Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας , τόνισε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για τις αλλαγές που έχει ζητήσει ο Δήμος στο ζήτημα του ΒΟΑΚ και ότι υπάρχει πλέον κοινή προσέγγιση με την πολιτεία στα προβλήματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Μποκέα:

«Να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την επίσκεψή του. Συνεχίζεται ουσιαστικά μία συζήτηση – διαβούλευση για τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις του ΒΟΑΚ, στα τμήματα που αφορούν τις πόλεις μας.

Όπως είπε και ο Υπουργός, ο ΒΟΑΚ αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου – Γαζίου.

Υπάρχουν προτάσεις του Δήμου Μαλεβιζίου που έχουν κατατεθεί από τον προηγούμενο χρόνο και είναι, ουσιαστικά, οι ίδιες προτάσεις που έχουμε υποβάλει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Για όλες αυτές τις αλλαγές έχει γίνει, νομίζω, ένα σημαντικό βήμα.

Έχουν επεξεργαστεί, σε έναν βαθμό, από τους μελετητές του Υπουργείου.

Όπως ανέφερε και ο Υπουργός, υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον κόμβο στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις.

Υπάρχει επίσης επεξεργασία των αιτημάτων μας σε σχέση με τα άνω στεγάστρα, σε σημεία όπου αυτό επιτρέπεται.

Το Υπουργείο εξετάζει τα τμήματα του ΒΟΑΚ στα οποία μπορούν να κατασκευαστούν άνω στεγάστρα, αλλά και το παράπλευρο δίκτυο, που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα.

Στόχος είναι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια και ευκολία ένα δίκτυο που θα διευκολύνει τόσο τις κινήσεις προς τον ΒΟΑΚ όσο και την κυκλοφορία προς τις υπόλοιπες περιοχές του πολεοδομικού μας συγκροτήματος.

Με βάση όσα μας είπαν σήμερα οι συνεργάτες του Υπουργού, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός, υπάρχει η πρόθεση και η πολιτική βούληση να βρεθούν τεχνικές λύσεις που θα ικανοποιούν αυτά τα αιτήματα.

Εμείς αναμένουμε αυτές τις προτάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, ενόψει και του σχεδιασμού του Υπουργείου για την έναρξη του έργου κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα εντός του 2026.

Το αίτημα για τον κόμβο στο ΠΑΓΝΗ ικανοποιείται, καθώς είχαμε ζητήσει εξ αρχής να μετατραπεί από ημικόμβο σε κανονικό κόμβο, με όλες τις κινήσεις. Είναι μία από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαφορές στην προσέγγιση ως προς την ανάγκη να βρεθούν λύσεις για την κάθετη και απρόσκοπτη κίνηση πεζών και οχημάτων σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου. Υπάρχει, δηλαδή, μία κοινή αντίληψη πάνω στο ζήτημα.

Οι τεχνικές λύσεις που θα διαμορφωθούν είναι αυτές που αναμένουμε να ετοιμάσει το Υπουργείο και να μας παρουσιάσει αναλυτικά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ήδη έχουν παρουσιαστεί προτάσεις για αυτές τις λύσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής επεξεργασίας – της προμελέτης, θα έλεγα – και αναμένεται να εγκριθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο, ώστε να ενταχθούν στο συνολικό έργο.

Όπως είπε ο Υπουργός, μέχρι το τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι θα έχει ξεκινήσει το έργο.

Καταλαβαίνετε, όμως, ότι το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει εφόσον εκκρεμεί η προσφυγή.

Επομένως, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο ίδιος ο Υπουργός, μέχρι το πρώτο εξάμηνο – ή το πρώτο τρίμηνο – του 2026, θα πρέπει να έχουν προχωρήσει αυτές οι μελέτες και να έχουν κατατεθεί για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων».