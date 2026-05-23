Ν. Παπάζογλου: Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα

Ο Νίκος Παπάζογλου εκτός από ένας χαρισµατικός µουσικός, ερµηνευτής και στιχουργός υπήρξε και µια από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράµµου.

Απλός, γενναιόδωρος, ταλαντούχος, πολυµήχανος, σπουδαίος θαλασσοπόρος, ευφυής και συνάµα ιδιαίτερα συναισθηµατικός, άφησε τη σφραγίδα του τόσο ως δηµιουργός όσο και ως ο άνθρωπος που στήριξε και ανέδειξε πολλούς νέους συναδέλφους του. Το στούντιο «Αγροτικόν» που είχε δηµιουργήσει στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς και δηµιουργικότητας για δεκαετίες ολόκληρες, ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να βοηθήσει νέους καλλιτέχνες και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, γεγονός που συχνά – πυκνά µνηµονεύεται έως και τις µέρες µας.

Μεταξύ άλλων, όµως, ο Νίκος Παπάζογλου υπήρξε κι ένας ευαίσθητος παρατηρητής µικρών λεπτοµερειών που µπορούσε να µεταπλάσει δηµιουργικά σε ήχους και στίχους. Μία τέτοια περίπτωση καταγράφει το σηµερινό «Κουπλέ», ανατρέχοντας στο cd µε τίτλο «Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα», που κυκλοφόρησε το 1995.

Η εξήγηση για τον αινιγµατικό -για τους περισσότερους- τίτλο υπάρχει στο σηµείωµα του cd, καθώς τότε -ακόµα- κάθε µουσική δουλειά συνοδεύονταν από λίγα λόγια και σκέψεις των δηµιουργών, προσφέροντας µια έξτρα απόλαυση στο αγοραστικό κοινό και τους ακροατές του ψηφιακού δίσκου.

Στο εν λόγω σηµείωµα, ο Νίκος Παπάζογλου εξηγεί πως προέκυψε ο τίτλος της συλλογής των τραγουδιών (που περιέχει µεταξύ άλλων και το τραγούδι «∆εν είµαι ποιητής», ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσµο) µέσα από µια «εξόρµησή» του σε ένα φυλάκιο στην «Πράσινη Γραµµή» της κατεχόµενης, έως και σήµερα, Κύπρου.

Γράφει, λοιπόν, ο Νίκος Παπάζογλου για την… πουρούδα: «Η ταµπελίτσα που γράφει “όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα” ήταν γραµµένη ως οδηγία στην σκοπιά του φυλακίου του Αγίου Κασσιανού της Λευκωσίας, ένα πολύ ευαίσθητο σηµείο της “Πράσινης γραµµής” µε πολλά επεισόδια µέχρι τη στιγµή που ανέλαβε ο ΟΗΕ την επιτήρηση της περιοχής. Άδειασαν τότε το φυλάκιο εκατέρωθεν, µπορέσαµε και τρυπώσαµε µαζί µε τον φίλο µου Σύµη και την είδα καρφωµένη σε ένα από τα δοκάρια της οροφής του χαρακώµατος.

Πουρούδα είναι το “κλάξον” του ποδηλάτου στο Κυπριακό γλωσσικό ιδίωµα και βέβαια δίπλα στην ταµπελίτσα κρέµονταν από ένα καρφί η πουρούδα. Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι ενώ υπάρχει τόση τεχνολογία στα χέρια µας, όταν πρόκειται για τόσο ζωτικής σηµασίας ζήτηµα, δεν εµπιστευόµαστε κανέναν διάµεσο, όπως ασυρµάτους, ηλεκτρισµό, συναγερµούς κ.λπ. και συνδέεται το χέρι κατ’ ευθείαν µε την ηχητική πηγή για να καλέσει σε εγρήγορση.

Κάπως έτσι έχουν παραχθεί και οι ήχοι της συλλογής αυτής και η ίδια τάση να ακουµπήσει κανείς σε όσο το δυνατόν βασικότερα και στερεότερα πράγµατα, διέπει τις συνθέσεις που περιέχει.

Προς παν ευήκοον ους… Θεσσαλονίκη, Άνοιξις 1995. Νίκος Παπάζογλου».