Ν. Μπελαβίλας: «Επικίνδυνος ο δρόμος που επέλεξε ο ΑΔΜΗΕ»

Για ένα “επικίνδυνο δρόμο” που διάλεξε ο ΑΔΜΗΕ στο ζήτημα των πυλώνων ενεργειακής διασύνδεσης κάνει λόγο ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της ερευνητικής ομάδας κ. Νίκος Μπελαβίλας που εργάστηκε στην έρευνα που συνέταξε το ίδρυμα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του «κατεβήκαμε στην Κρήτη, μια μεγάλη ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ για να εξηγήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: η ενεργειακή διασύνδεση του ανατολικού και δυτικού τμήματος του νησιού είναι απολύτως απαραίτητη για την ισορροπία και την ασφάλεια του συστήματος. Κακώς, μάλιστα, δεν έχει γίνει ακόμη. Όμως ο ΑΔΜΗΕ επέλεξε έναν επικίνδυνο δρόμο. Αντί να εξετάσει λύσεις που εφαρμόζει όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα – με σεβασμό στο περιβάλλον, το αρχαιολογικό τοπίο, τους οικισμούς και τις τοπικές κοινωνίες – διάλεξε να επιβάλει, μέσω μιας ιδιαίτερα προβληματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μια εκδοχή που έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την κοινή λογική, την επιστημονική μεθοδολογία και το χωροταξικό θεσμικό πλαίσιο της Κρήτης.»

Όπως εξηγεί ο καθηγητής «το σχέδιο προβλέπει 267 πυλώνες υψηλής τάσης 150 kV. Με ύψος 33 μέτρα ο καθένας (όσο μια πολυκατοικία 10 ορόφων), θα διατρέχουν για 100 χιλιόμετρα παρθένα βουνά και τοπία, από τη Δαμάστα ώς τα Χανιά. Η γραμμή αυτή θα διασχίζει: 38 ημιορεινούς ή ορεινούς οικισμούς με 4.000 κατοίκους και την αγροτοκτηνοτροφική ενδοχώρα τους, 10 παραδοσιακούς οικισμούς, 11 προστατευμένους οικοτόπους, περιοχές Natura (όπως το Πρασιανό Φαράγγι) και Καταφύγια Άγριας Ζωής, 10 αρχαιολογικούς τόπους, ανάμεσά τους την αρχαία Ελεύθερνα, το σπήλαιο Μελιδόνι και την ίδια τη Μονή Αρκαδίου, όλα τα δάση και τις κοιλάδες του Αποκόρωνα και τις παρυφές της λίμνης Κουρνά, το Γεωπάρκο της UNESCO στον Ψηλορείτη, ενώ αγγίζει και τα «Απάτητα Βουνά» τις Χανιώτικες Μαδάρες διασχίζοντας εγκάρσια το ορεινό πέρασμα για τα Σφακιά. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν εξέτασε καμία πραγματική εναλλακτική λύση, ούτε κανένα σενάριο για μια πιο ήπια παρέμβαση στο τοπίο, στις αρχαιότητες και στα χωριά.»

Σύμφωνα με τον μελετητή «η λύση είναι μία και μοναδική, και την προτείναμε καθαρά με τη μελέτη του ΕΜΠ: ο υπεύθυνος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας φορέας πρέπει να εξετάσει ταχύτατα τις εναλλακτικές που αγνοήθηκαν. Πρώτη από αυτές είναι η υπογειοποίηση των καλωδίων σε θέσεις εκτός των επίμαχων περιοχών, όπως πλέον γίνεται σχεδόν παντού στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος είναι ένα έργο σύννομο με το χωροταξικό πλαίσιο. Ένα έργο που θα θωρακίσει ενεργειακά την Κρήτη, χωρίς όμως να πληγώσει τον φυσικό και αρχαιολογικό της πλούτο, την οικονομία και τις κοινωνίες της.

Η ομάδα μας, με τους καθηγητές Δημήτρη Καλιαμπάκο, Δημήτρη Δαμίγο, Ρένα Κλαμπατσέα, Λευκοθέα Παπαδά και τις ερευνήτριες Κατερίνα Χριστοφοράκη, Πολίνα Πρέντου και Εμμανουέλα Φραγκούλη, εκτιμώ ότι ολοκλήρωσε και παρέδωσε μια σημαντική έρευνα. Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε σε μια κατάμεστη συνεδρίαση στις Βρύσες, καθώς και σε κρίσιμες ενημερωτικές συσκέψεις με τους δημάρχους Ρεθύμνου, Αποκορώνου και Μαλεβιζίου. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και τη συνεργασία. »