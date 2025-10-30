Ν. Καζαντζάκης: Της γνώσης αρχιπέλαγος του οίστρου Ψηλορείτης

Ο στοχαστής, ο συγγραφέας, ο ποιητής, ο φιλόσοφος, ο ταξιδευτής, ο δρόµος του πάντα ανηφορικός, η πορεία του αιµατόχρωµη από το αίµα του. Υποφέρει αλλά συνεχίζει.

1 από 4

Τι να γράψεις λοιπόν για τον Ν. Καζαντζάκη; Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις;

Λέει η Έλλη Αλεξίου στον πρόλογο του τόµου για τη Μαρία Πολυδούρη: «Ποιος µπορεί να γράψει το βιογραφικό ενός χελιδονιού, ενός αηδονιού; Τι να γράψει τώρα ένα λυχναράκι για ένα ήλιο που φωτίζει όλο τον πλανήτη;

Σταχυολογώντας και απανθίζοντας τον στοχασµό του, από το πλούσιο έργο του, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω δειγµατολογικά το απόσταγµα της γραφής του, για να σχηµατισθεί η ψυχοπνευµατική του εικόνα, αν σχηµατισθεί…

1883 18 Φεβρ., ηµέρα Παρασκευή γεννήθηκε στο Ηράκλειο.

1889 γνωρίζει τη ζωή της προσφυγιάς για έξι µήνες στον Πειραιά..

1897 – 99 πάλι πρόσφυγας στη Νάξο για δύο χρόνια.

Γράφεται στη γαλλική σχολή των φραγγοπαπάδων.

Εκεί µαθαίνει Γαλλικά και Ιταλικά. Άριστος στα µαθήµατα και οι παπάδες του προτείνουν ν’ ασπαστεί τον καθολικισµό και του τάζουν σπουδές και αξιώµατα, φέροντας παράδειγµα τον πάπα Αλέξανδρο τον Ε! που ήταν Κρητικός (Πέτρος Φιλάργης).

1899- 1902 φοιτά στο Γυµνάσιο Ηρακλείου.

1902 20 Σεπτ. έρχεται στην Αθήνα για πανεπιστηµιακές σπουδές, Νοµικής Σχολής.

1906 Παίρνει µε άριστα το δίπλωµα του διδάκτορος. (Πρύτανης Ν.Ε. Πολίτης, κοσµήτορας Θεοφανόπουλος, Γραµµατέας Κ. Παλαµάς).

Τον ίδιο χρόνο (1906) πρωτοπαρουσιάζεται στα Ελληνικά Γράµµατα.

1908 Βρίσκεται στο Παρίσι για ανώτερες σπουδές.

1912-13 Προσέρχεται στον στρατό ως εθελοντής στον Βαλκανικό Πόλεµο.

1915 Με τον Σικελιανό περιηγούνται στην Ελλάδα αναζητώντας τη συνείδηση της γης και της φυλής τους. Αθήνα, ∆αφνί, Ελευσίνα, Καισαριανή, ∆ελφοί.

1917 Βρίσκεται στη Μάνη µε τον Ζορµπά για εκµετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Σ’ ένα ηµερολόγιο του γράφει: θα γράψω ένα βιβλίο µε τον Σικελιανό «για το «πνευµατικό µας προσκύνηµα»» στο Άγιο Όρος. «Πώς ζήσαµε τη ράτσα µας» την πίστη των πατέρων µας, πώς υψώσαµε παντού την ψυχή, πώς χαιρετίσαµε τη ζωή που υψώνεται σαν σαΐτα της θείας χάρης προς τα ουράνια. Πώς διαβάζαµε Dante, Βούδα, Eυαγγέλιο. Πώς µιλούσαµε για την Ελλάδα και για τη ζωή».

Για τους Ινδούς «σατόρι» σηµαίνει να βλέπεις κάτι από µακριά και «σαµάντι» να ζεις µέσα σ’ αυτό που βλέπεις.

Ζούσε κοντά και µέσα σε κάθε πόνο, κάθε δυσκολία. Στον εµφύλιο της Ισπανίας παρών. Στη ρωσική επανάσταση παρών, στη µεγάλη Κρίση της Γερµανίας παρών. Στη ναζιστική κατοχή δεν έφυγε από την Αίγινα. «Σταµάτησα το γράψιµο, πού να πάω µε τόσο πόνο, πείνα και δυστυχία;…»

Κάπου λέει: η παλιά αυστηρή παιδαγωγική του πατέρα µου µε κράτησε όρθιο σ΄ όλες τις δύσκολες στιγµές της ζωής µου.

Τον σεβόταν δεν τον φοβόταν, του κόστισε πολύ ο θάνατος του (1932).

Ποιητικά, συγγραφικά, δηµοσιογραφικά, µεταφραστικά, ταξιδεύοντας και συζητώντας έγινε κοσµοπολίτης. Έγινε µεγάλος και απέκτησε φίλους και εχθρούς σαν όλους τους Μεγάλους. Έγραψε: «Το µέγα δέντρο πο΄χει τον καρπό πετροβολά τ’ ο κόσµος».

Απλός και ταπεινός

Είπε: Βρέθηκα σε πολλές εκδηλώσεις τιµητικές, πρώτες παραστάσεις θεατρικών έργων, παρουσιάσεις βιβλίων µε επαίνους, χειραψίες, ευχές, φωτογραφίες. Μέσα µου αισθανόµουν ντροπή, γιατί σ’ όλα αυτά η καρδιά µου ήταν ασυγκίνητη. Η αµοιβή πρέπει να βγαίνει από µέσα. Αυτός που δεν βρίσκει την ανταµοιβή µέσα του είναι σκλάβος. Η λαχτάρα ν’ αρέσει στους άλλους τρικυµίζει τα πέντε δηλητήρια, τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. (Του είπαν στο Θιβέτ).

Παιδικά χρόνια

Ο Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18/2/1883 στο Μ. Κάστρο (Ηράκλειο) της τουρκοκρατούµενης Κρήτης. Η µαµή που βοήθησε στη γέννα είπε: «Αυτό το παιδί µια µέρα θα γίνει δεσπότης. (επίσκοπος)»…

Από µικρός έβλεπε χριστιανούς και µουσουλµάνους να ταυροκοιτάζονται αγριεµένοι. Έζησε επαναστάσεις, σφαγές, θαύµαζε τους ήρωες που αγωνίζονταν και θυσιάζονταν για λευτεριά. ∆ιάβαζε βίους αγίων, όχι µόνο για τον εαυτό του, αλλά πήγαινε και στη γειτονιά και τους διάβαζε δυνατά για να ακούν και άλλοι. Θαύµαζε και τους αγιοµάρτυρες. Είχε πρότυπο τον ήρωα για λευτεριά και τον άγιο ήρωα για αγάπη, ειρήνη, αρµονία και θεότητα. Του άρεσε ο αγώνας, οργάνωσε µε συµµαθητές του τη δική τους «Φιλική Εταιρεία» για κάθε αδικία.

Τότε ξέσπασε στο Μ. Κάστρο ένα ηθικό σκάνδαλο ανάµεσα σε έναν αριστοκράτη της υψηλής κοινωνίας και σε µια άπορη κορασίδα. Όλοι γνώριζαν και όλοι σιωπούσαν. Μαθητής αυτός πήρε την οµάδα του και πήγαν στον αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Του ζήτησαν να πάρει θέση σαν εκπρόσωπος του Θεού, του δικαίου και της ηθικής.

Εκείνος τους είπε: «Αυτά δεν είναι για σας… Είναι για τους µεγάλους… Γυρίστε στα µαθήµατά σας…». Ήταν η πρώτη µεγάλη απογοήτευση. Η δεύτερη ήλθε αργότερα σαν φοιτητής της Νοµικής Αθηνών. Ρώτησε τον καθηγητή του αν υπάρχει Θεός.

Εκείνος του απάντησε: «Τι να σου πω; Θεός για τον καφετζή του χωριού σου είναι η δραχµή που παίρνει από τον καφέ».

Για να γράψει αργότερα:

«Υπάρχουν και ψυχές φτηνές, µπακαλίστικες, χαµοσερνάµενες και λασποχαρούσες. Χωρίς καµία πίστη, κανένα σκοπό, κανένα ιδανικό.

Τόσο ο άγιος αρχιεπίσκοπος όσο και ο σοφός καθηγητής δεν ξεδίψασαν τη διψασµένη ψυχή του φλεγόµενου νεαρού. Και οι δυο απέτυχαν στις εξετάσεις του.

Καζαντζάκης και οι παπάδες (κλήρος)

∆εν ήταν ποτέ κατά του κλήρου. Στο «Χριστός ξανασταυρώνεται» παρουσιάζει τον παπα- Φώτη που µοιράζεται την πείνα και τις κακουχίες του ποιµνίου του φτωχός και ασκητικός. Παρουσιάζει και τον παπα- Γρηγόρη σαν αντίθεση καλοζωισµένο και συµφεροντολόγο.

Για τον ελληνικό εµφύλιο µετά την κατοχή γράφει τους «Αδελφοφάδες»… που ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Πάλι πρωταγωνιστεί ηρωικά ο παπα- Γιάνναρος που φωνάζει: Αδέλφια αδελφωθείτε!!! Μα δεν τον ακούει κανένας. Φασίστα, δοσίλογο, λαοπλάνο τον φωνάζει η µία πλευρά. Προδότη, ταβραµπά, µπολσεβίκο τον φωνάζει η άλλη. Και το γλυκό αδελφοφάγωµα συνεχίζεται.

Λέει ο παπα- Γιάνναρος: Γιατί Θεέ µου!

Τους καλώ όλους µ’ ανοιχτές τις αγκάλες, αλλά µένουν αδειανές.

Όλους τους αγαπώ, κανείς δεν µ’ αγαπά, αλλά αντέχω. Νοµίζω Θεέ µου ότι µου βάζεις πιο δύσκολα κι απ’ αυτούς τους αγγέλους.

Καζαντζάκης και φιλοσοφία

Πώς σκέφτοµαι; Και γιατί σκέφτοµαι; είπε ο Σωκράτης πριν 2.500 περίπου χρόνια, βάζοντας µε τις δύο ερωτήσεις τα θεµέλια της παγκόσµιας φιλοσοφίας.

Για τα όρια του νου λέει ο Καζαντζάκης στην «Ασκητική» και στον «Βραχόκηπο»:

… Με αντρεία, µε σκληρότητα στερέωσε πάνω στο σαλευόµενο χάος το καταστρόγγυλο, το καταφώτιστο αλώνι του νου, ν’ αλωνίσεις, να λιχνίσεις τα σύµπαντα.

Καθαρά να ξεχωρίσεις κι ηρωικά να δεχθείς τις πικρές γόνιµες τούτες, ανθρώπινες, σάρκα από τη σάρκα µας, αλήθειες:

α) Ο νους του ανθρώπου φαινόµενα µονάχα µπορεί να συλλάβει, ποτέ την ουσία.

β) κι όχι όλα τα φαινόµενα, παρά µονάχα τα φαινόµενα της ύλης· και ακόµη στενότερα:

όχι καν τα φαινόµενα τούτα της ύλης. Πάρα µονάχα τους µεταξύ τους συνειρµούς.

δ) κι οι συνειρµοί τούτοι δεν είναι πραγµατικοί, ανεξάρτητοι από τον άνθρωπο· είναι κι αυτοί γεννήµατα του ανθρώπου·

ε) και δεν είναι οι µόνοι δυνατοί ανθρώπινοι· πάρα µονάχα οι πιο βολικοί για τις πρακτικές και νοητικές του ανάγκες.

Πάλι στον «Βραχόκηπο» κάπου λέει:

«Τι θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις δυστυχίες.

Τι θα πει φως; Να κοιτάς µε αθόλωτο µάτι όλα τα σκοτάδια».

Η Ασκητική, µικρό σε όγκο και έκταση έργο. Ίσως είναι το βαρύτερο πνευµατικά και δύσκολο σε κατανόηση που µοιάζει σε πολλά σηµεία µε τις σιβυλλικές ρήσεις του Ηρακλείτου.

Μελετώντας χρόνια το έργο του ήλθα σ’ επαφή και µε χειρόγραφα, επιστολές, κάρτες, κείµενα. Σαν δασκαλάκος επαγγελµατίας και µισθωτός παρατήρησα πολλά ορθογραφικά λάθη.

∆εν πέρασε ποτέ από το µυαλό µου η ορθογραφική του άγνοια, ότι δεν γνώριζε ορθογραφία ο Ψηλορείτης του οίστρου και το αρχιπέλαγος της γνώσης, όπως τον αποκαλεί ο Αθάνας.

Τότε γιατί;

Η εξήγηση βγαίνει από το έργο του, τα γραφόµενα του. Λέει:

Άγριες φοράδες του Παρνασσού οι λέξεις, αµέρωτες, άπιαστες… έρχονται ακάλεστες στο νου και χάνονται πάλι.

Μόλις τις συλλάβει σαν θηρευτής, τις δένει πρόχειρα, τις ασφαλίζει στο χαρτί να µην του φύγουν, αδιαφορώντας για τα ο ή ω, για τα δύο «µ», το ένα «ν».

Ο καουµπόι µόλις πιάσει µε το λάσο το άγριο άλογο το δένει πρόχειρα. Το πετάλωµα, κούρεµα και ξυστρί είναι επόµενο στάδιο και δουλειά άλλου.

Γράφει στον Πρεβελάκη: έστειλα το χειρόγραφο (µάλλον της Οδύσσειας) έχει πολλά λάθη (γνώριζε) αλλά έχω εµπιστοσύνη στον Κάσδαλη (Εκδότης).

Αυτή ήταν η φιλοσοφία της γραφής του, τον ενδιέφερε η ουσία, τα άλλα έπονται. Έγραφε λέφτερα. Ήταν και αυτό ένα από τα µεγαλεία του.

Οδυσσέας – Οδύσσεια

Λέει ο Καζαντζάκης:

«Ο δικός µου ο αρχηγός δεν είναι κανένας από τους αρχηγούς της ανθρώπινης ψυχής. Μηδέ ο Φάουστ, µηδέ ο Άµλετ, µηδέ ο ∆ον Κιχώτης, µα ο ∆ον Οδυσσέας. Μα όχι ο Οδυσσέας που γυρίζει στην Ιθάκη, παρά ο άλλος που γύρισε, σκότωσε τους οχτρούς, πλάνταξε όµως στην πατρίδα και ξανοίχτηκε πάλι στο πέλαγος…

Αυτός είναι ο Οδυσσέας του, που δεν κλείνει τα αυτιά, δεν δένεται στο κατάρτι, πηγαινοέρχεται λεύτερος στο πλεούµενο, ακούει καθαρά τις σειρήνες και κρατά την ψυχή του άθικτη.

Γράφει στην Οδύσσεια όταν ο Οδυσσέας αντίκρισε γυµνόστηθη την Καλυψώ:

«…Τα δυο της στήθια σαν θεριά

πηδούν καλωσορίζοντας µε.

Τρόµαξα κι είπα, πιο βαθύ

δεν είδα πρόσωπο θανάτου.

Ψυχή µου µην προδώσεις

τα στενά της αρετής του ανθρώπου…».

Πάλι στην Οδύσσεια ο ήρωας του που θυσιάζεται για τη λευτεριά λέει:

«Λευτεριά για σένα χάνοµαι

πίσω µου θάρθουν κι άλλοι

Μυριάδες οι γιοι µου και τ’ αγγόνια µου

και θα σε λευτερώσουν.

Μην κλαις Κερά, µα ‘γω

θ’ αναστηθώ και θα σ’ αρπάξω πάλι».

Η Οδύσσεια του έχει 33.333 στίχους και θεωρείται το µακροσκελέστερο ποίηµα της λευκής φυλής. Η κοσµοθεωρία του Οδυσσέα περιέχεται και στην «Ασκητική». Ο Οδυσσέας δεν ταυτίζεται µε τον ποιητή, αλλά είναι ο ήρωας του που του δίνει και µεταφυσικές ιδιότητες.

Όταν γυρίζει στην Ιθάκη τον περιµένουν ζωντανοί και πεθαµένοι, λέγοντας:

«Μπρος πάνε οι λίγοι ζωντανοί

πιο πίσω οι πεθαµένοι.

Πιο πίσω τα νεκρά σκυλιά

τ’ αλόγατα τα βόδια

που και στον Άδη λαχταρούν ζυγό

και καρτερούν βουκέντρα».

Κίµων Φράιερ

Ο Κίµων Φράιερ µετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά. Αργότερα, όταν ο Καζαντζάκης ζούσε στην Αντίµπ (Αντίπολη) της νότιας Γαλλίας, έµαθε ότι ο Κίµωνας βρισκόταν άρρωστος και άπορος σ’ ένα θάλαµο νοσοκοµείου µε 18 ασθενείς.

Χωρίς δισταγµό πούλησε το σπιτάκι που είχε στην Αίγινα και έστειλε όλο το ποσό στον Φράιερ. Εκείνος συγκινήθηκε µε τη χειρονοµία του Καζαντζάκη και επέστρεψε όλο το ποσό στον αποστολέα.

Ρωσία

Η ρωσική επανάσταση έπρεπε να γίνει. Ο τσαρικός δεσποτισµός σάπισε, έπρεπε να φύγει. Κυριαρχούσε η αδικία, η ανισότητα, ο ρατσισµός, η αµορφωσιά στις 110 εθνότητες της αχανούς χώρας.

Έµεινε 3 χρόνια στην επαναστατηµένη Ρωσία. Μελέτησε την ιστορία, αποτύπωνε το παρόν και πρόβλεπε το µέλλον της επανάστασης και του κόσµου. Πήγε στο σπίτι παλιού τσαρικού. Πήγε στο σπίτι ορθόδοξου παπά. Πήγε στο πανεπιστήµιο, πήγε στο περιοδικό της αθεΐας, έµπαινε παντού, έβλεπε και κατέγραφε τη ζωή της επαναστατηµένης Ρωσίας.

Γράφει στον Πρεβελάκη: Η επανάσταση στη Ρωσία δεν σηµαίνει την αρχή µιας νέας εποχής, αλλά το τέλος µιας παλιάς που θα κρατήσει 100 χρόνια.

Στο Τόντα Ράµπα µε τον Παναΐτ Ιστράτι λένε: α) Οι Λατίνοι θα σβήσουν γιατί συµφιλιώνονται µε τον εχθρό και γίνονται ένα

β) Σήµερα (δηλ. τότε γύρω στο 1926) κυριαρχούν οι αγγλοσάξονες. Αυτοί σκοτώνουν χωρίς να αισθάνονται τύψεις.

γ) Στη Ρωσία κυριαρχούν οι αντιθέσεις, το απρόβλεπτο, το χάος. Ο Ρώσος θα πει συγγνώµη αδελφούλη, µπατούσκα, αλλά πρέπει να σε σκοτώσω. Τον φιλεί στο στόµα όπως στην Ανάσταση και τον σκοτώνει…

Αν η επανάσταση ξεφτύσει, αν πριν φτάσει στο τέλος αρχίσουν το φαγοπότι, η ζηµιά θα είναι µεγάλη. Γιατί τότε η ανθρωπότητα θα ξεπέσει στον πιο σιχαµερό διανοητικό αυνανισµό…

Ο αµαξάς

Ένα σούρουπο µε χιονόνερο περνούσε µε την άµαξα από µία γέφυρα. Από πάνω βρισκόταν ένα µεγάλο άγαλµα. Ρωτά ο Καζαντζάκης τον αµαξά:

– Ποιον δείχνει αυτό το άγαλµα;

– Μέχρι χτες έδειχνε την Κατερίνα τη Μεγάλη. Σήµερα τον Λασάλ.

– Και αύριο;

– Κιορτ Σνάιτ. (ο διάολος ξέρει) απάντησε ο αµαξάς.

Στο σπίτι ενός τσαρικού

Μια µέρα ο Καζαντζάκης φιλοξενήθηκε για τραπέζι στο σπίτι ενός παλιού τσαρικού. Το σπίτι ήταν µεγάλο. Το µεγαλύτερο µέρος, η επανάσταση το είχε παραχωρήσει σε οικογένειες εργατών. Αυτόν που ζούσε µε την ηλικιωµένη αδελφή του, τον είχαν στριµώξει µε τα ακριβά του αντικείµενα σε ένα διάδροµο.

Κάτι είπε ο Καζαντζάκης, ενοχλήθηκε ο οικοδεσπότης και λέει: «∆εν είστε µε εµάς;»

– Εγώ είµαι µε τον άνθρωπο γενικά. Και µε αυτούς που έρχονται και µε αυτούς που φεύγουν. Ήσαστε χρόνια στην εξουσία, φάγατε, χορτάσατε, παχύνατε, κάνατε εµετό από το πολύ φαΐ, ξεπέσατε και φύγατε. Τώρα ήρθαν άλλοι να φάνε, να παχύνουν κ.λπ. Την εξουσία έπρεπε να τη λένε τραπεζαρία.

– Μάλλον δεν κατάγεστε από οικογένεια µε σπίτια και ακριβά αντικείµενα.

– Ποτέ δεν είχα τέτοιες αλυσίδες, απάντησε ο Καζαντζάκης.

Περιοδικά αθεΐας

Έµαθε για το περιοδικό και πήγε να δει, να µάθει.

Πολλά τεύχη απλωµένα σε τραπέζια και πολλά σκίτσα στους τοίχους που έδειχναν αγίους και καλόγερους να χορεύουν µεθυσµένοι στις ταβέρνες. Μια κοπέλα µε πλησίασε ρωτώντας αν είµαι οπαδός της αθεΐας.

Της είπα: καταργήσατε τη θρησκεία και παρουσιάζετε την αθεΐα σαν νέα θρησκεία;

Ενοχλήθηκε και ρωτά γιατί πήγα εκεί.

– Θέλω να δω τον διευθυντή.

– Περιµένετε.

Μετά από λίγο µισοανοίγει µια πόρτα και παρουσιάζεται ένας που η µύτη του έσταζε φαρµάκι. Φαινόταν ότι ήθελε να µε ξεφορτωθεί…

– Τι θέλετε; µε ρωτά.

– Να σας δω και να φύγω, του είπα.

Μόνο που δεν µε έσπρωξε και έφυγα. Είχα ετοιµάσει και ερωτήσεις αλλά δεν χρειάστηκαν.

Στο πανεπιστήµιο

Στο πανεπιστήµιο ξεχώριζαν από τα χαρακτηριστικά οι Σλαβορώσοι καθηγητές από τους Ρωσοεβραίους. Ο Ρώσος καθηγητής µιλούσε για οργάνωση του πανεπιστηµίου και για έρευνα. Ο Εβραίος µόνο για επανάσταση.

Μόσχα 18.8.28

Γράφει στον Πρεβελάκη.

Έλαβα την κάρτα σας, πολύ µε λύπησε ο θάνατος του Καρυωτάκη!

Τα τραγούδια του τώρα παίρνουν µέγα βάθος, γιοµώνουν ειλικρίνεια και συνέπεια.

Βιέννη αρρώστια

Στη Βιέννη βρέθηκε άρρωστος στο νοσοκοµείο που τον πήγαν αναίσθητο.

…Ένας ύπνος πηχτός µου φαινόταν ο καιρός του νοσοκοµείου. Αρνιόµουν ν’ ανοίξω το στόµα για να φάω. Μου φαινόταν κάθε µέρα πως βούλιαζα σε ένα βούρκο που µύριζε σαπίλα. Θα ‘ταν ο θάνατος. Κάπου κάπου ανέβαζα το κεφάλι από το βύθος, φωτίζονταν ο νους, αντιστέκουνταν. Μου έρχουνταν ιδέες σαν χαϊκάι και φώναζα τη νοσοκόµα να τις γράψει.

– Τι πράγµατα πλάθεις στον πυρετό σου; µού ‘λεγε.

– Γράφε: στην καρδιά του Θεού κοιµάται ένα σκουλήκι και ονειρεύεται πως δεν υπάρχει Θεός.

Έγραψε πολλά, τα περισσότερα χάθηκαν. Όσα σώθηκαν γράφω.

– Φτάνει για σήµερα, έλεγε η νοσοκόµα.

– Όχι, όχι ακόµα, ετούτο για να ξέρουν εκεί κάτω στην Ελλάδα, αν πεθάνω: «όπου πάω, όπου σταθώ, κρατώ ανάµεσα στα δόντια µου, σα φύλλο δάφνης την Ελλάδα».

Κουράστηκα αδελφή και ξανάπεφτα στο βούρκο.

Μια µέρα στον πυρετό µου θυµήθηκα την Παναγιά τη Χρυσοσκαλίτισσα, ένα κρητικό µοναστήρι κρεµασµένο πάνω από το Λιβυκό πέλαγο. Τι µέρα ήταν εκείνη!

Ο γούµενος µας σεργιάνιζε και µας έδειχνε το κοιµητήρι του µοναστηριού. Στάθηκε σ’ ένα µνήµα αδειανό «Να και το δικό µου, αδειανό ‘ναι, µα θα γεµίσει. Μη φοβάστε». Σκούσε στα γέλια.

Έγραφε πάνω στον τάφο µε σκαλιστά γράµµατα.

« Ε, ε, θάνατε δε σε φοβούµαι» και τ’ αυτιά του γελούσαν. «Γιατί να τον φοβηθώ τον µασκαρά; Είπε, ένα µουλάρι είναι θα το καβαλικέψω να µε πάει στο θεό».

Θαρρώ από τις πιο πλούσιες ώρες, από τις πιο λεύτερες, λυτρωµένες από τόπο, χρόνο και λογική είναι οι ώρες του πυρετού.

Η Βιέννη είναι µια µαυλιστική χαριτωµένη πολιτεία, τη θυµάσαι πάντα σα γυναίκα αγαπηµένη, όµορφη αλαφρόµυαλη, φιλάρεσκη, ξέρει να ντύνεται, ξέρει να γδύνεται, να δίνεται, να κάνει απιστίες. Χωρίς µίσος, χωρίς έρωτα, παίζοντας.

Σ’ αυτή τη σειρήνα, την ξελογιάστρα Βιέννη, όταν συνήλθε από την προηγούµενη αρρώστια, γνώρισε µία Φρίντα και όρισαν ραντεβού. Μέσα του πάλευαν δύο αντίθετες φωνές: α) η κοσµική απόλαυση µε ικανοποίηση των αισθήσεων και β) η άλλη η ασκητική του ανατολίτη προφήτη που απαγόρευε τις σωµατικές απολαύσεις.

Μέσα του οι δυο φωνές έκαναν πόλεµο. Να πας η µία. Να µην πας η άλλη.

Ξαφνικά το πρόσωπο φούσκωνε, γέµισε πληγές που έσταζαν δύσοσµο υγρό. Λέπρα… Κάθε µέρα χειροτέρευε.

∆ε βάσταξα άλλο. Είχα διαβάσει ψυχαναλυτικά έργα του περίφηµου µαθητή του Φρόιντ, του Στέκελ. Ο σοφός καθηγητής, αφού µε εξοµολόγησε, είπε: «όσο θα µένετε στη Βιέννη αυτή η µάσκα θα είναι κολληµένη στο πρόσωπο σας. Η αρρώστια σας είναι η αρρώστια των ασκητών, έτσι τη λέµε, πολύ σπάνιο στην εποχή µας. Γιατί σήµερα ποιο σώµα υπακούει στην ψυχή του;»

Στην εποχή µας τέτοιες ψυχές να ‘χουν τόση επιβολή στη σάρκα, είναι σπάνιες. Στην επιστηµονική µου ζωή είχα άλλη µία περίπτωση. ∆εν έχετε λέπρα, έχετε τη νόσο των ασκητών. Φύγετε από τη Βιέννη, να φύγει εσωτερική σύγκρουση και γιατρευτήκατε. Την άλλη µέρα που ετοιµαζόµουν να φύγω οι πληγές υποχωρούσαν.

Αγγλία και Τζον Ουέσλεϋ

(1703-91)

Οι Άγγλοι είχαν χρόνια νηστέψει και τώρα πεινούσαν. Ρίξαν όλους τους φραγµούς, η ηθική γελοιοποιήθηκε σαν παµπάλαιη µόδα που δεν άφηνε το κορµί ν’ αναδείξει όλες τις χάρες του. Η κόλαση κατάντησε µπαµπούλας για µικρά παιδιά και µυαλά. Μη έχοντας κανένα θρησκευτικό ή µεταφυσικό φόβο ο άνθρωπος ένιωθε να ξυπνά µέσα του το αληθινό του τοτέµ, «ο χοίρος» και κυλίστηκε γκουίζοντας από ηδονή στη λάσπη. Η πουριτανική ανάταση γέννησε την επικούρεια αποσύνθεση.

Με αυτή τη νέα θρησκευτική αντίληψη βολεύτηκαν οι αρχόντοι, καλά περνούσαν στη λάσπη, τα είχαν όλα. Οι χωριάτες, οι εργάτες, οι φτωχοί υπέφεραν.

Ο Τζον Ουέσλεϋ, θεολόγος και καθηγητής ελληνικής φιλολογίας στην Οξφόρδη, ξαναβρίσκει το µονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του ανθρώπου, δηλαδή στον Θεό. Κηρύχνει µια νέα «µέθοδο ζωής» µια ασκητική άγρια, γιοµάτη νηστεία, προσευχή και ελεηµοσύνη. Γι’ αυτά οι επικριτές τούς ονόµασαν αιρετικούς και «µεθοδιστές».

Οι πλούσιοι: δεσποτάδες και αρχόντοι δεν τον αφήνουν να κηρύξει στις εκκλησίες, κηρύχνει στο ύπαιθρο µέσα στα χωράφια, στις ακροποταµιές, στις πλατείες των χωριών. Τρέχει από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό στην Αγγλία, Σκοτία, Ιρλανδία, Β. Αµερική και επί πενήντα χρόνια διαλαλεί τα φλογερά του κηρύγµατα.

Θυµούµαι ένα δειλινό κάτω απ’ τη φρουριακή µητρόπολη του Ντέρχαµ, δυο πολύ γνώριµες φωνές της καρδιάς µου. Μια γυναικεία που ρωτούσε και µία αντρική που απαντούσε.

– Πώς µπορούµε να αγαπήσουµε τον Θεό;

– Αγαπώντας τους ανθρώπους.

– Πώς µπορούµε να αγαπήσουµε τους ανθρώπους;

– Πολεµώντας να τους φέρουµε µε το καλό ή µε τη βία στο σωστό δρόµο.

– Ποιο σωστό δρόµο;

– Τον ανήφορο.

Βραβείο Νόµπελ

∆ύο φορές τον πρότειναν για το βραβείο. Οι πολέµιοι τον κατηγόρησαν.

Νορβηγοί του είπαν να πάρει νορβηγική υπηκοότητα και το έχει σίγουρο.

Τη δεύτερη φορά πρότεινε σαν συνυποψήφιο τον Σικελιανό.

Ένας Άγγλος του είπε:

– Το παιχνίδι θα το χάσεις. Είναι δυνατόν να υποστηρίζεις και να προτείνεις τον αντίπαλο;

Του εξήγησα ότι αυτόν τον αντίπαλο και τον εκτιµώ πολύ και τον αγαπώ πολύ.

∆εν µπορούσε όµως να µε καταλάβει, γιατί ήταν Άγγλος.

Ισπανία (ταξιδεύοντας)

Στην Ισπανία βρέθηκε σαν ανταποκριτής αθηναϊκών εφηµερίδων, πριν τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο, του καιρό του εµφυλίου. ∆εν πήγε µόνο σαν ανταποκριτής δηµοσιογράφος, αλλά πήγε και σαν Καζαντζάκης που τα βλέπει όλα, τα µελετά όλα. Πρόσωπα, τόπους, γεγονότα.

Λέει:

«Ο Ισπανός έχει ανήσυχη ψυχή, κουβαλεί µέσα του τον Ευρωπαίο, τον Αφρικανό, τον Άραβα. ∆ύσκολο να τους βάλει σε αρµονία. Γι’ αυτό η λέξη desperado συναντάται µόνο στα ισπανικά· desperado είναι αυτός που δεν έχει να πιαστεί από τίποτα, δεν πιστεύει σε τίποτα, και µη πιστεύοντας σε τίποτα κυριεύεται από λύσσα.

Γι’ αυτό ο Ισπανός βρίσκει διέξοδο στις ταυροµαχίες και στην περιπέτεια της χρυσοθηρίας! Την Ισπανία την κρατά όρθια η Ισπανίδα. Η Ισπανίδα δεν είναι ούτε σύζυγος, ούτε σύντροφος, ούτε φίλη, ούτε ερωµένη. Είναι πρώτα απ’ όλα Μάνα. Aν ανοίξεις την καρδιά της Ισπανίδας, θα βρεις µια κούνια και ένα µωρό.

Επισκέφθηκε για δεύτερη φορά τον ∆ον Μιχαήλ Ουναµούνο, τον ποιητή, τον πανεπιστηµιακό καθηγητή Έλλην Φιλοσοφίας, τον αγωνιστή και δηµοκράτη. Χειµαρρώδης πάντα δεν τον άφησε να ρωτήσει.

– Τι κάνετε εσείς στην Ελλάδα µε το πνεύµα; Γιατί εδώ όχι µόνο αδιαφορούν για το πνεύµα, αλλά το µισούν. Οι µισοί χαλούν εκκλησίες και οι άλλοι µισοί κάνουν λιτανείες και σκοτώνονται. ∆εν πιστεύουν σε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όταν µισούν το πνεύµα αυτό πάντα εκδικείται. (Σε λίγο ήρθε ο 2ος παγκόσµιος πόλεµος).

Μια µέρα βρέθηκε σ’ ένα χωριό που το είχαν λεηλατήσει οι αντίθετοι.

Ένας γέρος καθόταν στην αυλή του σπιτιού του και κουνούσε µια κούνια αδειανή. Μπρος πίσω, µπρος πίσω. Αµίλητος χωρίς σταµατηµό. Λέει ο Καζαντζάκης

Ήθελα να πιάσω κουβέντα µαζί του.

Κοντοστάθηκα και του λέω:

– Μπάρµπα σας ρήµαξαν.

Ούτε µου µίλησε, ούτε µε κοίταξε. Συνέχισε να κουνά την κούνια µπρος πίσω. Αφού δεν µου έδωσε σηµασία, έφυγα. ∆εν είχα κάνει 5-6 βήµατα και τον ακούω να λέει:

– ∆εν πας στο διάολο…

Πόσο τον χάρηκα αυτόν τον άνθρωπο!

Γιατί µόνο οι Μεγάλες Ψυχές δεν καταδέχονται να λένε τον πόνο τους στους περαστικούς…

Αίγυπτος (ταξιδεύοντας)

Σε κάθε χώρα που επισκέπτεται θα παέι παντού: σ’ αρχαιολογικούς χώρους σε µουσεία, σε εκκλησίες, µοναστήρια, θα επισκεφθεί πνευµατικούς ανθρώπους, θα προσέξει και τους ανθρώπους του µόχθου, θα ξεφυλλίσει και την ιστορία.

Θα δει, θα διαβάσει, θα συζητήσει, θα µάθει για να στοχαστεί. Αυτό έκανε και στην Αίγυπτο.

α) Θαύµασε την πυραµίδα του Χέοπα και τις άλλες. Παρατήρησε και µερικές µικρές και άλλες που δεν είχαν τελειώσει.

Υπήρξε στην εποχή των Φαραώ σαν µόδα να χτίζονται πυραµίδες για να γίνουν αθάνατοι, όχι µόνο οι βασιλείς αλλά και τα µέλη των οικογενειών τους.

Έτσι µια φαραωνική βασιλοπούλα ήθελε πυραµίδα αλλά δεν είχε χρήµατα. Κατέφυγε στο αρχαιότερο επάγγελµα την πορνεία για τον «ιερό» σκοπό της… (∆εύτερο αρχαιότερο επάγγελµα η προδοσία, η κατάδοση, η ρουφιανιά).

Λέει ο Καζαντζάκης: κάθε επισκέπτης – πελάτης της πήγαινε και µια πέτρα, αλλά που να φτάσουν… Χρειάζονταν πολλές… Η ποθητή πυραµίδα έµεινε στο ξεκίνηµα…

β) Στην Αλεξάνδρεια επισκέφθηκε τον Καβάφη τον ποιητή των κεριών λέγοντας:

«Να ένας άνθρωπος µπροστά µου άρτιος, που τελεί τον άθλο της τέχνης µε υπερηφάνεια και σιωπή. Αρχηγός και ερηµίτης που υποτάσσει τη φιλοδοξία και τη φιληδονία στον αυστηρό ρυθµό µιας επικούρειας ασκητικής.

γ) Πρόσεξε, πήρε το µάτι του, είδε και ένα ανδρόγυνο, άνδρα και γυναίκα που όργωναν ένα χωράφι. Είχαν µαζί τους και το παιδάκι τους, που πέθανε στο χωράφι… Το απέθεσαν σε ένα αυλάκι του οργωµένου χωραφιού.

ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΨΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ, ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟ ΘΑΨΟΥΝ!!!… (εργασία, δουλειά, δουλεία)

Σχολείο της Ιαπωνίας

Στην Ιαπωνία επισκέφθηκε ένα σχολείο. Εκείνη τη στιγµή ο δάσκαλος µάθαινε, δίδασκε στα παιδιά σαν συµβουλή, σαν γνώση, κάτι από τη σοφία ενός παλιού Σαµουράι:

«Μπροστά στον εαυτό σου να είσαι αυστηρός.

Μπροστά στους άλλους χαµογελαστός.

Μπροστά στη ζωή πρόσχαρος.

Μπροστά στην ανάγκη γενναίος.

Όταν σε χειροκροτούν να µένεις απαθής

κι όταν σε γιουχαΐζουν ατάραχος».

Είπε: Αυτή ήταν µια από τις καλύτερες µέρες της ζωής µου.

Τελευταίος πειρασµός

Γράφει προλογικά:

Ποτέ στη ζωή µου δεν ένιωσα τόσα έντονα τόσο βαθιά τα πάθη του Χριστού, όσο όταν έγραφα τον «Τελευταίο πειρασµό». Τόσο συγκινησιακά που από τα µάτια µου έτρεχαν δάκρυα…

Και συνεχίζει:

Όποιος διαβάσει τον «τελευταίο πειρασµό» είµαι σίγουρος ότι θα πιστέψει περισσότερο Αυτόν θ’ αγαπήσει περισσότερο, Αυτόν που ονοµάζεται Χριστός.

Καζαντζάκη γραφέντα

Καλή ‘ναι τούτη η γης αρέσει µας

σαν το σγουρό σταφύλι που το τσιµπολογούν

τα πνεύµατα και τα πουλιά τ’ ανέµου.

***

Όλα καλά τα στειλες στη γη

ψωµί, κρασί, γυναίκα

Μα τα µικρά παιδιά µωρέ φονιά

γιατί να τα σκοτώνεις…

***

Αρρώστια, πείνα, φτώχεια παλεύονται

φτάνει νάχεις καλή γυναίκα.

***

Θυµάµαι µικρό παιδί τις ώρες κοντά στα µάνα µου. Εγώ χάµω στο χαλί κι αυτή στον καναπέ να πλέκει ή να ράβει και αισθανόµουν τον αέρα ανάµεσά µας πως ήταν γάλα και βύζαινα.

***

∆εν υπάρχουν στιγµές πιο γεµάτες µυστήριο απ’ αυτές που βρίσκοµαι στο κοιµητήρι.

Τα πόδια µου βγάζουν ρίζες για να ενωθούν µε τις αιώνιες ρίζες των πεθαµένων. Όχι για να µε κατεβάσουν στο χώµα αλλά να µου πουν να κάµω ό,τι εκείνοι δεν πρόφτασαν.

***

Όταν δεις µία βρύση ανοιχτή να τρέχει το νερό άσκοπα, µια δύναµη εσωτερική σε σπρώχνει να την κλείσεις. Ίσως ένας πρόγονος που πέθανε από δίψα…

***

Στην πιο µεγάλη χαρά µέσα µου κάποιος κλαίει. Και στην πιο µεγάλη µου λύπη µέσα µου κάποιος γελάει.

***

Μα τον αφέντη ήλιο, ορκίζοµαι

Και την κερά Φεγγάρω

ψευτόνειρό τα γεράµατα

και φαντασιά ’ναι ο χάρος·

Όλα ’ναι του νου καµώµατα

και της ψυχής παιχνίδια.

***

Πρώτο χρέος εκτελώντας τη θητεία µας στη ράτσα, να γνωρίσουµε τους προγόνους.

∆εύτερο, να φωτίσουµε την ορµή τους και να συνεχίσουµε το έργο τους.

Τρίτο, να δώσουµε εντολή στο γιο να ξεπεράσει τον Κύρη.

***

Αν η πολιτική υπηρετεί τη ζωή µε ηθική και δικαιοσύνη, η τέχνη την υπηρετεί µε την τελειότητα κ.λπ. κ.λπ.

Καζαντζάκης και:

α) Λέξεις

Άγριες φοράδες του Παρνασσού οι λέξεις

αµέρωτες, άπιαστες. Έρχονται ακάλεστες στο νου και και χάνονται πάλι. Φτεροπόδαρες µε ενάερες τις χαίτες πηδούν, γλιστρούν και φεύγουν και άντε να τις πιάσεις.

β) Ποίηση

Η Ωραία Ελένη δεν έγινε αθάνατη µε την ωραιότητα της. Γιατί όλες οι βασίλισσες είναι ωραίες και όλες έχουν τα ίδια καθήκοντα, να φροντίζουν τα του οίκου και να διατάσσουν τις δούλες. Όµως χιλιάδες βασίλισσες χάθηκαν, δεν τις θυµάται κανένας.

Η Ελένη του Μενελάου έγινε αθάνατη από τη στιγµή που την επισκέφθηκε ο ποιητής. Οι στίχοι του Οµήρου έγιναν θάλασσα, κύµατα που την τύλιξαν και την πήραν, την ταξιδεύουν ακόµη και θα την ταξιδεύουν πάντα.

γ) Μουσική

Αν πλησιάσουµε το βλέµµα στο κοίλο µέρος ενός οποιουδήποτε οργάνου, κορνέτου, βιολιού κ.α. θα δούµε στο µισοσκόταδο του εσωτερικού του, να νυχτεριδοπεταρίζουν και να βραχνοσκούζουν όλες οι πίκρες, τα βάσανα, οι καηµοί και οι πόθοι του ανθρώπου. Τότε η ψυχή ζαλίζεται και πέφτει µέσα στο µικρό χάος. Ανακατεύεται µε όλ’ αυτά και τότε γίνεται µουσική, τραγούδι, ήχος χαράς, λύπης, αναστεναγµού.

δ) ∆ιαλεκτική

Αρχές του καλοκαιριού στις ρίζες του Μυστρά συνάντησε ένα κοριτσάκι ολόξανθο µ’ ένα κόκκινο φιόγκο στα µαλλιά. Φαινόταν βιαστικό και κρατούσε µια πετσέτα µε περιεχόµενο, δεµένη σταυρωτά.

Το ρωτά:

– Τι κρατάς στην πετσέτα;

– Στάρι από τη νέα σοδειά, το πρώτο.

– Και πού το πας;

– Στην εκκλησία να το ευλογήσει ο παπάς.

– Αν κάποιος δεν το πάει, είναι καλό ή κακό;

– Ούτε καλό ούτε κακό, λέει το κοριτσάκι.

– Τότε γιατί το πας;

– Γιατί έτσι είναι η συνήθεια.

Έτσι είναι η συνήθεια!!! η παράδοση…

Ποιος µπορούσε ν’ ακούσει τέτοια απόκριση από παιδικό στόµα;

Έτσι είναι η συνήθεια, η παράδοση που πρέπει να συνεχίζουµε βελτιώνοντας την και όχι καταργώντας την.

Και συνεχίζει. Στο πρόσωπο του µικρού κοριτσιού έβλεπα την αυριανή µητέρα να κρατάει τη λαµπάδα της παράδοσης και να την παραδίνει αναµµένη στα παιδιά της.

ε) Μυθολογία

Στα θεατρικά: Κούρος και παλάτια της Κνωσού βάζει τη δική του στοχαστική χροιά.

«Το κουβάρι ήταν ο νους, όχι το νήµα, που είχε συσσωρεύσει τη γνώση, που γνώριζε η Αριάδνη.

Ο Θησέας ήταν το πολιτικό πρόσωπο της πολιτισµικής υπόθεσης. Φώτισε το Λαβύρινθο, έβγαλε τη µάσκα του Μινώταυρου. Φάνηκε ο Κούρος (πολιτισµός) που τον µετέφερε στην Αθήνα.

∆εν ξέχασαν να αλλάξουν τα µαύρα πανιά.

Έτσι έπρεπε να γίνει, να πεθάνει ο Αιγέας, να φύγει το παλιό, να τον αφήσει η Αριάδνη και απερίσπαστος να θεµελιώσει τον Αθηναϊκό- Ευρωπαϊκό πολιτισµό».

στ) Ειρήνη

Πρώτος ύψωσε τη φωνή του το 1946, καλεσµένος από το British Council για µια διεθνή κίνηση του Πνεύµατος για την Παγκόσµια Ειρήνη µετά το δράµα της Χιροσίµα.

Το 1956 ειδοποιούν τον Καζαντζάκη ότι τον προτείνουν για το βραβείο Ειρήνης και διστάζει να το δεχθεί.

– ∆εν είναι σωστό, λέει, το βραβείο πρέπει να δοθεί σε άνθρωπο που υπέφερε για την ειρήνη, και προτείνει τον Βάρναλη.

Ο παλιός του φίλος ∆. ∆ανιηλίδης του γράφει από τη Στοκχόλµη ότι η Επιτροπή τον πρότεινε παµψηφεί και θα θεωρηθεί προσβολή η άρνηση του.

Τελικά πείθεται και στην προσφώνηση στην τελετή απονοµής του βραβείου ειρήνης είπε πόσο δίστασε αν έπρεπε να δεχθεί αυτή την τιµή και τελικά αποφάσισε να δεχθεί στο όνοµα της πατρίδας του Κρήτης, που τόσα υπέφερε για την ειρήνη και την ελευθερία.

ζ) Σοσιαλιστικό Μανιφέστο

Μετά τη γερµανική Κατοχή, µε µια οµάδα ανθρώπων του πνεύµατος συντάσσουν και υπογράφουν το Σοσιαλιστικό Μανιφέστο µε δύο βασικές αρχές εξουσίας:

α) µε δηµοκρατικές διαδικασίες και β) χωρίς να καταργείται η αντιπολίτευση.

η) Παναγία: Γράφει για την Πορταΐτισσα (Αγ. Όρος)

«Γλυκοφιλούσα Κερά της Θάλασσας, ω Καρδιά ανθρώπινη που χάρησες Εκείνον που ουρανός και γης δε χωρούν, ω Πράξη που γαληνά ανεβαίνοντας το Όρος της Σιωπής αγγίζεις την κορυφή της Θεότητας. Ω Μάνα που κάρπισες το σαπιµένο δέντρο της ζωής και υπόταξες το θάµα. Ήρθα στο περβόλι σου (Άγιο Όρος). Χτυπώ την πόρτα του σπιτιού σου κι είµαι όλος ένα κρίνο Ευαγγελικό, κλειστό και καταπόρφυρο, σαν δόρατο στα χέρια σου, Αµαζόνα…

… Εσύ είσαι η Στρατηγίνα της ράτσας µου, η Οδηγήτρα του γένους των Ελλήνων, η Παντάνασσα ψυχή της Ρωµιοσύνης…

θ) Ζωή

α) Ένας γέρος 100χρονίτης όταν ρωτήθηκε από τον Καζαντζάκη πώς του φάνηκε η ζωή στα 100 χρόνια που την έζησε είπε:

– Ένα ποτήρι δροσερό νερό.

– Και ξεδίψασες;

– Ανάθεµα σ΄ αυτόν που είπε πως ξεδίψασε.

β) Πάλι ένας πολύ γέρος που η µύτη του έσταζε, τα σάλια του έτρεχαν, τα δύο του µάτια κόκκινα σαν πληγές και µύριζε κάτουρο.

Όταν ρωτήθηκε τι τον στενοχωρεί είπε:

«Με στεναχωρεί που φεύγω από τη ζωή αφήνοντας τόσο ωραία κορίτσια και τις οµορφιές του κόσµου».

Αναφορά

Η γνώση για τον Καζαντζάκη ήταν δίψα ζωής. Ήθελε να µαθαίνει, γι’ αυτό διαβάζει, ταξιδεύει, ρωτά, συζητά. Μπαίνει παντού, σε θρησκείες, ιδεολογίες, φιλοσοφίες, σχολεία, πανεπιστήµια, σε στοές, απόψεις και όψεις πολυεδρικές και πολυεπίπεδες. Μπέρξον, Νίτσε, Βούδας, Λένιν κ.α., τους επισκέπτεται, τους µελετά, µαθαίνει χωρίς να γίνεται οπαδός.

Πάντα και παντού κλείνει ταµείο και κάνει απολογισµό, αναφορά.

Πάντα µετά από κάθε ταξίδι και πνευµατική περιπέτεια γυρίζει στα πατρικά χώµατα στην Κρήτη, στην Ελλάδα για να πάρει δύναµη. Την τελική αναφορά τη δίνει στον Γκρέκο σαν στρατιώτης προς στρατηγό. Γι’ αυτό λέει τον Γκρέκο Μενεγή (Κυριάκο στα βενετσιάνικα) και Μενεγάκη µικρότερο τον εαυτό του.

∆εν έδωσε ποτέ αναφορά ούτε στον Βούδα, ούτε στον Νίτσε, ούτε στον Λένιν. Στον Θεοτοκόπουλο, τον ασυµβίβαστο που µε τα πινέλα του δηµιουργεί τις λιπόσαρκες ασκητικές αγιογραφίες του, εικονίζοντας τη µετουσίωση της ύλης- σάρκας σε πνεύµα.

Λέγεται ότι η πορεία του µπορεί να δοθεί σε τρεις φάσεις µε:

α) την εικόνα του σκούληκα που γίνεται πεταλούδα: Μετουσίωση

β) Την εικόνα του χελιδονόψαρου που πηδά- πετά από το νερό: Υπέρβαση

γ) Την εικόνα του µεταξοσκώληκα που γεννά στα σπλάχνα του το µετάξι: ∆ηµιουργία.

Στα χιλιάδες γράµµατα και κάρτες που στέλνει, τέλειωνε µε τη φράση:

«Ο Θεός µαζί σας πάντα».

Γράφει στον Πρεβελάκη:

«Ο Θεός να σας κρατά ψηλά.

Μα πρέπει να τον κρατάτε κι εσείς ψηλά».

Είναι άθεος όταν µέχρι το τέλος της ζωής του γράφει σαν ευχή, σαν προσευχή «…Ο Θεός να δώσει να ζήσω ακόµη λίγα χρόνια»;

Ο Καζαντζάκης σ’ όλη του τη ζωή αναζητούσε τον Θεό. Όταν το Βατικανό απαγορευτικά αναγράφει στο Index τον ‘»Τελευταίο πειρασµό», τηλεγραφεί στην επιτροπή του Index τη φράση του Τερτυλιανού «Ad tuum domine tribunal apello». «Στο δικαστήριο σας Κύριε, κάνω έφεση» και προσθέτει για την ορθόδοξη εκκλησία που συζητούσε να τον αφορίσει.

«Άγιοι πατέρες, µου δώσατε µια κατάρα, σας δίνω µια ευχή. Σας εύχοµαι να ΄ναι η συνείδηση σας τόσο καθαρή όσο είναι η δική µου και να ΄στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είµαι εγώ».

Με την επέµβαση των ψύχραιµων και συνετών δεν έγινε αφορισµός, έτσι γλίτωσε η ορθοδοξία µια γενική κατακραυγή και ντροπή.

Η κηδεία του έγινε στο Ηράκλειο χριστιανικότατα, µε τον αρχιεπίσκοπο, παπάδες και ολόκληρη την Κρήτη. Το Ηράκλειο διέθεσε τον τάφο, τη γη. Το Λασίθι τις πέτρες του τάφου. Η ∆υτική Κρήτη το χώµα από αρχαίο αγγείο. Τα Χανιά τον ξύλινο σταυρό από καστανιά.

Όταν ήλθε η ώρα να τον πάρουν οι νεκροθάφτες, παρουσιάστηκαν τέσσερις βρακοφόροι λεβεντοκρητικοί και λένε: «Κάνετε στην άκρη. Τέτοιους ανθρώπους δεν τους θάβουν νεκροθάφτες… αλλά οι δικοί τους άνθρωποι».

Από την Αθήνα πέρασε σαν διωγµένος νεκρός. Άνθρωποι του πνεύµατος απ’ όλο τον κόσµο τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Η Κρήτη τον αποθέωσε.

Είχε πει για την Κρήτη:

«Θωρώ τα βουνά της Κρήτης

το χώµα που έπλασε το σώµα µου,

τον αέρα που δηµιούργησε την ψυχή µου.

Αισθάνοµαι τόσο ενωµένος µ’ αυτό το νησί,

όπως το λουλούδι µε τις ρίζες του…»

Μπορεί να µην έγινε ∆εσπότης όπως πρόβλεψε η µαµή. Εξελίχθηκε όµως σε µια δεσπόζουσα και δεσποτική στοχαστική προσωπικότητα παγκοσµίως αποδεκτή µέχρι και σήµερα.

Υπάρχει εταιρεία φίλων Ν. Καζαντζάκη µε έδρα τη Γενεύη.

Σαν επίλογος ταιριάζει απόλυτα το θαυµάσιο 8στιχο επιγραµµατικό ποίηµα του Ναυπάκτιου Αθανασιάδη Νόβα για τον Ν.Κ.

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Ανθολογάς τ’ ανάνθιστα καρπολογάς τα φρούδα

της υπερύπαρξης Ζορµπάς και Καπετάν Μιχάλης

Σφιχταγκαλιάζοντας το Χριστό γλυκοφιλείς το Βούδα

Μαζί µαθαίνεις κι απορείς, πιστεύεις κι αµφιβάλλεις.

Των καστρινών χωµάτων σου λαγαρισµένη γέννα

της γνώσης αρχιπέλαγος του οίστρου Ψηλορείτης.

Τις µπαλωτές του αγώνα σου τις παίζεις µε την πένα

Νικάς και συνταυτίζεσαι µε τον Θεό της Κρήτης.

Γ. Αθάνας

Υ.Γ. Έγραψε: Η Νίκη είναι παιδί της Ανάγκης, που για να το µεγαλώσει το θρέφει µε ΠΕΙΝΑ.

Ταπεινά στον Μ. ∆ιδαχο

Μ.Κ. Κογχυλάκης