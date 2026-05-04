Ν. Καλογερής για έργα στον ΒΟΑΚ: «Δεν ήμασταν ενήμεροι για αυτό το έργο»

Την έντονη δυσαρέσκεια της Περιφέρειας για τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούνται από το πρωί της Δευτέρας στο ΒΟΑΚ από Πέρα Πλατανι μέχρι Καλάμι δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής.

Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου μετά από σωρεία παραπόνων ο κ. Καλογερής τόνισε πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την εταιρεία και ότι τέτοια έργα θα έπρεπε να γίνονται τις νυχτερινές ώρες. «Δεν ήμασταν ενήμεροι , δεν γνωρίζαμε τίποτα για αυτό το έργο» επεσήμανε ο κ. Καλογερής.

Ο ίδιος παράλληλα επεσήμανε πως «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση» και πως δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν ανάλογες εργασίες στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρι -Κίσσαμος.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί στον ΒΟΑΚ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων με την αναμονή να φτάνει και τη 1 ώρα όπως μετέφεραν οδηγοί οι οποίοι επικοινώνησαν με τα «Χανιώτικα νέα». Η ίδια κατάσταση πάντως θα επικρατήσει και την Τρίτη.