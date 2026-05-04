Ν. Καλογερής για έργα στον ΒΟΑΚ: «Δεν ήμασταν ενήμεροι για αυτό το έργο»

Γιώργος Κώνστας
Την έντονη δυσαρέσκεια της Περιφέρειας για τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούνται από το πρωί της Δευτέρας στο ΒΟΑΚ από Πέρα Πλατανι μέχρι Καλάμι δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής.
Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου μετά από σωρεία παραπόνων ο κ. Καλογερής τόνισε πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την εταιρεία και ότι τέτοια έργα θα έπρεπε να γίνονται τις νυχτερινές ώρες. «Δεν ήμασταν ενήμεροι , δεν γνωρίζαμε τίποτα για αυτό το έργο» επεσήμανε ο κ. Καλογερής.

Ο ίδιος παράλληλα επεσήμανε πως «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση» και πως δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν ανάλογες εργασίες στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρι -Κίσσαμος.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί στον ΒΟΑΚ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων με την αναμονή να φτάνει και τη 1 ώρα όπως μετέφεραν οδηγοί οι οποίοι επικοινώνησαν με τα «Χανιώτικα νέα». Η ίδια κατάσταση πάντως θα επικρατήσει και την Τρίτη.

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

