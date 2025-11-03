Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χανίων: «Σκάνδαλο στις επιδοτήσεις – οι αγρότες πληρώνουν, οι «ημέτεροι» κερδίζουν»

Αιχμηρή ανακοίνωση σχετικά με την μη καταβολή των επιδοτήσεων σε αγροτοκτηνοτρόφους, εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων από το 2019 έως σήμερα αποτελεί ένα διαρκές σκάνδαλο αδιαφάνειας και συγκάλυψης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί και τα στελέχη της έχουν τεράστια ευθύνη για το πώς μετατράπηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι, που προορίζονταν για την ενίσχυση της παραγωγής, σε εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων και προσωπικών ωφελημάτων. Αντί να στηρίξουν τους ανθρώπους της υπαίθρου που παλεύουν καθημερινά με το κόστος, την ξηρασία και την ακρίβεια, επέλεξαν να μοιράζουν προνόμια στους «ημέτερους». Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που κατανέμονταν οι επιδοτήσεις αποδεικνύουν ένα δίκτυο πολιτικής συγκάλυψης και πελατειακής νοοτροπίας που ντροπιάζει κάθε έννοια δικαιοσύνης και ισονομίας.

Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές δικαιολογίες και στημένες εξεταστικές επιτροπές . Οφείλει να λογοδοτήσει στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, που βλέπουν τον μόχθο τους να απαξιώνεται και τα δικαιώματά τους να καταπατούνται.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών των Χανίων και όλης της Κρήτης και στις κινητοποιήσεις τους, που επί δεκαετίες αποτελούν στήριγμα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας. Υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους για:

• Άμεση καταβολή των ενισχύσεων τους ,

• διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των επιδοτήσεων,

• ουσιαστική στήριξη στην παραγωγή,

• και τέλος στις κομματικές μεθοδεύσεις που υπονομεύουν τον αγροτικό κόσμο.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα παραμείνει η φωνή του αγρότη και του ανθρώπου της υπαίθρου. Δεν θα επιτρέψουμε η ύπαιθρος και η παραγωγή να μετατραπούν ξανά σε λάφυρο στα χέρια της εξουσίας. Απαιτούμε διαφάνεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

Καμία επιδότηση δεν πρέπει να γίνει ξανά εργαλείο εξυπηρέτησης «ημετέρων»»