menu
21.7 C
Chania
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χανίων: «Σκάνδαλο στις επιδοτήσεις – οι αγρότες πληρώνουν, οι «ημέτεροι» κερδίζουν»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Αιχμηρή ανακοίνωση σχετικά με την μη καταβολή των επιδοτήσεων σε αγροτοκτηνοτρόφους, εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων από το 2019 έως σήμερα αποτελεί ένα διαρκές σκάνδαλο αδιαφάνειας και συγκάλυψης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί και τα στελέχη της έχουν τεράστια ευθύνη για το πώς μετατράπηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι, που προορίζονταν για την ενίσχυση της παραγωγής, σε εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων και προσωπικών ωφελημάτων. Αντί να στηρίξουν τους ανθρώπους της υπαίθρου που παλεύουν καθημερινά με το κόστος, την ξηρασία και την ακρίβεια, επέλεξαν να μοιράζουν προνόμια στους «ημέτερους». Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που κατανέμονταν οι επιδοτήσεις αποδεικνύουν ένα δίκτυο πολιτικής συγκάλυψης και πελατειακής νοοτροπίας που ντροπιάζει κάθε έννοια δικαιοσύνης και ισονομίας.
Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές δικαιολογίες και στημένες εξεταστικές επιτροπές . Οφείλει να λογοδοτήσει στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, που βλέπουν τον μόχθο τους να απαξιώνεται και τα δικαιώματά τους να καταπατούνται.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών των Χανίων και όλης της Κρήτης και στις κινητοποιήσεις τους, που επί δεκαετίες αποτελούν στήριγμα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας. Υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους για:

• Άμεση καταβολή των ενισχύσεων τους ,
• διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των επιδοτήσεων,
• ουσιαστική στήριξη στην παραγωγή,
• και τέλος στις κομματικές μεθοδεύσεις που υπονομεύουν τον αγροτικό κόσμο.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα παραμείνει η φωνή του αγρότη και του ανθρώπου της υπαίθρου. Δεν θα επιτρέψουμε η ύπαιθρος και η παραγωγή να μετατραπούν ξανά σε λάφυρο στα χέρια της εξουσίας. Απαιτούμε διαφάνεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.
Καμία επιδότηση δεν πρέπει να γίνει ξανά εργαλείο εξυπηρέτησης «ημετέρων»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum