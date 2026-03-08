Ν. Δένδιας: «Η Σούδα, όπως κι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας, είναι προστατευμένες»

Θα ήταν ιστορικά και εθνικά ασυγχώρητο, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα να γυρίσει την πλάτη στην Κύπρο. Όταν λέμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο, οφείλουμε να το εννοούμε και να μην αναλωνόμαστε σε ευχολόγια.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».

«Η ταχεία και έμπρακτη αμυντική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί εθνική υποχρέωση. Με τις ενέργειές μας αποδείξαμε στην πράξη ότι η Κύπρος δεν «κείται μακράν». Η Κύπρος κείται πλησίον» πρόσθεσε.

«Η αποστολή των τεσσάρων μαχητικών F-16 και της πιο σύγχρονης φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, του «Κίμωνα», καθώς και της δεύτερης φρεγάτας «Ψαρά», η οποία φέρει και το σύστημα «Κένταυρος», αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υψώνουμε ασπίδα προστασίας πάνω από την Κύπρο, η οποία μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής. Δεσμεύομαι ότι Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και των νόμιμων κατοίκων της, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, συντρέχοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο στην άμυνά της και στην ασφάλεια των κατοίκων της» εξήγησε.

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Δένδιας απάντησε με το δημόσιο «ευχαριστώ» προς την Ελλάδα που «εκφράστηκε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα».

«Μάλιστα», συμπλήρωσε, «η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας λειτούργησε καταλυτικά για την ενεργοποίηση των ανακλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μια σειρά χωρών να ακολουθούν τη χώρα μας στην αποστολή δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου. Η ελληνική πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να συγχαρεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων «που μπόρεσε, σε ελάχιστες ώρες, να ετοιμάσει την αποστολή στήριξης της Κύπρου. Ελάχιστοι στρατοί στον πλανήτη θα μπορούσαν σε ελάχιστες ώρες να οργανώσουν παρόμοια επιχείρηση. Τα αεροπλάνα και τα πλοία, να μετεγκατασταθούν σε λίγες ώρες».

Ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι «η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μεγεθύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην Ιστορία μας διεξάγουμε πέντε επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Με γνώμονα τις αξίες που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, αναβαθμίζεται ο ρόλος της ως εγγυήτριας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, εκτός των στενών γεωγραφικών συνόρων, αλλά υπηρετώντας τα ευρωπαϊκά και ιδίως τα ελληνικά συμφέροντα».

«Αναβαθμίζεται», είπε, «ταυτόχρονα, ο ρόλος της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ενεργός στο πεδίο σύμμαχος. Είναι αυτονόητο ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή σε διμερή, τριμερή ή πολυμερή σχήματα και οργανισμούς προϋποθέτουν ενεργή δράση στο πεδίο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται και ενισχύεται ουσιαστικά η γεωστρατηγική θέση της χώρας. Στην εποχή των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα. Η εποχή της μυωπικής θεώρησης των πραγμάτων έχει, άλλωστε, παρέλθει ανεπιστρεπτί».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν υφίσταται συμμετοχή ή εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ιστορικά, η Ελλάδα μετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Γάζας, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στηρίξαμε το αμερικανικό σχέδιο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε έναν συντονισμό και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση. Πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία» ώστε να καταστεί βιώσιμη η εκεχειρία σε μια πολύπαθη περιοχή και να βοηθηθεί ο Παλαιστινιακός λαός».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη και εάν η Σούδα ή άλλες υποδομές θα μπορούσαν να είναι στόχοι, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά με απόλυτη σοβαρότητα και με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Σε ό,τι αφορά την προστασία κρίσιμων υποδομών, έχουν ληφθεί κατά το δυνατόν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Η Σούδα, όπως κι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας, είναι προστατευμένες από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. ‘Αλλωστε, η Ελλάδα βρίσκεται στα απώτατα όρια της εμβέλειας των ιρανικών όπλων. Παράλληλα, έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στην Κάρπαθο αντιαεροπορική πυροβολαρχία, ενώ υπάρχουν ελληνικά πλοία, τα οποία έχουν δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έχουμε αποφασίσει να παράσχουμε βοήθεια και αντιβαλλιστική κάλυψη στη φίλη Βουλγαρία έπειτα από αίτημά της».

Για τη σχέση Ελλάδας – Τουρκίας, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια τείνουν να επαναδιαμορφώσουν συνολικά το γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν είναι ούτε δέον ούτε χρήσιμο να βλέπουμε τα πάντα υπό το πρίσμα του διπόλου των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας. Ούτε η Ελλάδα να κάνει επιλογές υπό την επιρροή «αντιτουρκικής» προσέγγισης. Η Ελλάδα έχει σαφή ευρωπαϊκή και δυτικοευρωπαϊκή δημοκρατική προσέγγιση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χριστιανικό στοιχείο και άξονα φιλικών σχέσεων με Ισραήλ – Αίγυπτο – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Σαουδική Αραβία, λοιπές χώρες του Κόλπου και την Ινδία. Η Τουρκία έχει επιλέξει άλλη, ισλαμοκεντρική προσέγγιση».

«Νομίζω», εκτίμησε, «ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται την ανάγκη να προστατευθούν οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου από απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν. Δεν αναφέρομαι μόνο στους Ελληνοκύπριους. Εμείς αυτή τη στιγμή προστατεύουμε τους νόμιμους κατοίκους του νησιού. Είμαστε και πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό και θεωρούμε ότι ήταν και υποχρέωσή μας. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των ελληνικών πλοίων υπηρετεί αυτό το ευρωπαϊκό και ελληνικό καθήκον».

Για το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υπογραφεί η σύμβαση με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», εξήγησε ότι πρόκειται για αριθμό συμβάσεων «που υπόκεινται σε καθορισμένη και θεσμικά εδραιωμένη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια».

«Αρχικά, επί τη βάσει υλοποίησης της αμυντικής πολιτικής της, όπως έχει καθορισθεί από την Κυβέρνηση, εισηγείται η φυσική ηγεσία, ενώ η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) διαπραγματεύεται και καταρτίζει τις συμβάσεις. Στη συνέχεια, η πολιτική ηγεσία προβαίνει σε αξιολόγηση και κρίση. Κατόπιν, η σύμβαση τίθεται προς γνωμοδότηση στη Βουλή των Ελλήνων και η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ΚΥΣΕΑ. Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί ο σεβασμός στο υστέρημα του ελληνικού λαού και η διασφάλιση ότι κάθε σύμβαση, κάθε δημόσια δαπάνη, υλοποιείται με πλήρη νομιμότητα και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η τήρηση αυτής της αρχής αποτελεί θεμέλιο για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται ότι οι διαδικασίες είναι στο πνεύμα και στο γράμμα του Συντάγματος», υπογράμμισε.

Για τη νέα, υπό ανανέωση, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στρατηγικός μας σύμμαχος, η Γαλλία ήταν από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Κύπρου και συμβάλει με την Ελλάδα στην προστασία της σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση για την ευρύτερη περιοχή».

«Αποτελεί», επισήμανε, «μια επιπλέον επιβεβαίωση ότι οι στρατηγικοί αμυντικοί δεσμοί Ελλάδας – Γαλλίας προς όφελος της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ισχυροί».

«Σε ό,τι αφορά την ανανέωση της αμυντικής μας συμφωνίας, κοινή βούλησή μας είναι να εμπλουτίσουμε την υφιστάμενη συμφωνία. Έχω συναντηθεί με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin τέσσερις φορές τους τελευταίους τρεις μήνες, μεταξύ άλλων, και γι’ αυτό τον σκοπό. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και θα οριστικοποιηθούν στο προσεχές διάστημα, υπό το φως και των σημερινών εξελίξεων», ξεκαθάρισε.

Δεν παρέλειψε, δε, να υπογραμμίσει ότι και η νέα συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, ενώ θα δοθεί έμφαση στην εμβάθυνσή της όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία.

Για την επέκταση της πυρηνικής ομπρέλας της Γαλλίας και στη χώρα μας, ο κ. Δένδιας είπε ότι εάν υπάρξει τέτοια επέκταση, «είναι μια ενδιαφέρουσα παράλληλη συμπληρωματική εγγύηση στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

«Βεβαίως, ούτε η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο πυρηνικής δύναμης ούτε επιδιώκει εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων στο έδαφός της. Όμως η συνεργασία με τη Γαλλία και σε αυτό το επίπεδο, με διάσταση ευρωπαϊκή και συμπληρωματική στο ΝΑΤΟ, έχει σίγουρα ενδιαφέρον» εξήγησε.

Για τη συμφωνία για τις 2+2 ιταλικές φρεγάτες Bergamini, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini. Ελπίζουμε ότι έως τον Απρίλιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την Ιταλία και θα έχουμε προχωρήσει στην υπογραφή πρόσκτησης των 2+2 φρεγατών. Είναι πλοία με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω ο ίδιος κατά την επίσκεψή μου στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχο Ελευθέριο Κατάρα. Εργαζόμαστε κυρίως ώστε οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra.Με την απόκτηση των υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra και Bergamini, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», το ελληνικό Ναυτικό έχει περάσει πια στη Νέα Εποχή του. Θα είναι το ισχυρότερο Ναυτικό στην ιστορία της νέας Ελλάδας».

Για τις μεταρρυθμίσεις στον Ελληνικό Στρατό, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Αξιολογήσαμε έγκαιρα τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες και έχουμε αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την αμυντική μας θωράκιση, με έμφαση στην καινοτομία, πριν μάλιστα από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η «Ατζέντα 2030», δηλαδή η μεταρρύθμιση που υλοποιείται στις Ένοπλες Δυνάμεις με ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, ήταν μια μεγάλη επιλογή που κάναμε το 2023. Ήταν η επιλογή να αλλάξουν όλα εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας. Από τους μισθούς και την τροφοδοσία μέχρι την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Από τη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ και τη Διεύθυνση Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ μέχρι τον σύγχρονο μαχητή, το Command and Control, τα drones και τα anti-drones, τα αυτόνομα στον αέρα, στη θάλασσα και κάτω από αυτήν. Μόνο αν αλλάξουν όλα, θα διατηρήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα να παρέχουν στην ελληνική κοινωνία την ασφάλεια που απαιτείται, και που αποτελεί τη συνταγματική τους υποχρέωση».