menu
21.5 C
Chania
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Ν. Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία αλλάζει εποχή με τεράστιες δυνατότητες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Είμαστε σε μια αλλαγή εποχής. Περνάμε στα F-35, περνάμε στα drones, περνάμε σε άλλες δυνατότητες. Ένα πράγμα όμως δεν θα αλλάξει. Η βασική αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Η στήριξη της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και της πατρίδας μας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, όπου παρακολούθησε την αεροπορική επίδειξη που διοργάνωσε η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

«Γιορτάζουμε μαζί με τους Αρχαγγέλους, την ημέρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Και νομίζω ότι εδώ οι κάτοικοι της Αθήνας και του Παλαιού Φάληρου είχαν την δυνατότητα σε αυτήν την επίδειξη να καταλάβουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Πολεμική μας Αεροπορία» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Και συνέχισε: «Αλλά κυρίως να αντιληφθούν το εξαιρετικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Των γυναικών και των αντρών που πετάνε αυτά τα αεροπλάνα. Και πετώντας αυτά τα αεροπλάνα, με τον τρόπο που τα πετάνε, παρέχουν ασφάλεια στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα πολίτη».

«Υπερασπίζουν», επισήμανε, «την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι δίπλα στην κοινωνία – όπως είπαμε πριν λίγες ημέρες στην Ελευσίνα – σε κάθε ανάγκη μας».

Ο υπουργός συνεχάρη τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας και του ζήτησε να «διαβιβάσει σε όλους τους Ιπτάμενους, αλλά και στους Τεχνικούς και τα στελέχη, τα πιο θερμά συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά μου και της κυβέρνησης, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας, για το εκπληκτικό έργο που κάνουν».

Στις επιδείξεις έλαβε μέρος μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς F-35 της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Συμμετείχαν επίσης ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Rafale, οι Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και μεμονωμένου αεροσκάφους T-6A Texan II «Δαίδαλος», ιστορικά αεροσκάφη Τ6 «Harvard» και «Spitfire Mk IX».

Επίδειξη πτητικών δυνατοτήτων έγινε επίσης από αεροσκάφη πολιτικού τύπου των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ.

Παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και εκπρόσωποι φορέων.

Παρέστησαν ακόμα επίτιμοι αρχηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, οι πρέσβεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ali Obaid Al Dhaheri και Ali Khalfan Al-Mansouri του Κατάρ, Ακόλουθοι ‘Αμυνας ξένων χωρών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum