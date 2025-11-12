Ν. Χριστοδουλίδης: Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλήρως συντονισμένα

«Οι δεσμοί της Κύπρου με την Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτικοί, είναι ιστορικοί, είναι αξιακοί, είναι στρατηγικοί, είναι δεσμοί αδελφικοί. Μοιραζόμαστε κοινές ρίζες, κοινές αξίες, έχουμε κοινά οράματα, όπως κοινή είναι και η υποχρέωσή μας να προασπιστούμε την ασφάλεια και την σταθερότητα τόσο των χωρών μας όσο και της γειτονιάς μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική ευθυγράμμιση και συνεργασία είναι αδιάλειπτη, όχι μόνο προς τον χειρισμό των μεγάλων θεμάτων, αλλά και των συνεχών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, των παρατεταμένων συγκρούσεων και των σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν την περιοχή μας, την Ευρώπη, γενικότερα σε διεθνές σύστημα. Και ακριβώς σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλήρως συντονισμένα, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε μια πλειάδα τομέων, την ενέργεια, την οικονομία, τη διασυνδεσιμότητα, όπως ο πρωθυπουργός έχει αναφέρει, και στη βάση μάλιστα και περαιτέρω ανάπτυξης σχηματισμού συνεργασίας που συστήσαμε, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την πρόσφατη επιτυχημένη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας εδώ στην Αθήνα» τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 3ης διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

«Και θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο πως ο κοινός μας στόχος είναι επίσης η λήψη ουσιωδών δράσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε με τον πρωθυπουργό για την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομικοτεχνικών παραμέτρων για έργα ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως αυτά που άπτονται της διασυνδεσιμότητας» πρόσθεσε.

«Μέσα από την ίδια συλλογιστική, θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα SAFE, επενδύοντας μάλιστα στην ενδυνάμωση και των αμυντικών μας βιομηχανιών και συμβάλλοντας φυσικά παράλληλα και στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης» σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους τέσσερις τομείς που αξιολογεί ιδιαίτερα σημαντικούς η κυπριακή πλευρά. «Τον τομέα του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπου εργαζόμαστε από κοινού συστηματικά για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης.

Το θέμα της υδατικής ανθεκτικότητας, είναι και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας που ξεκινά σε 49 μέρες από σήμερα.

Δεύτερος τομέας, ο τομέας της πολιτικής προστασίας, όπου ενισχύουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε φυσικές καταστροφές με την αξιοποίηση και της τεχνολογίας για την πρόληψη και την έγκαιρη ανταπόκριση, αλλά και ψηφιακών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Προετοιμάζουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης για την κατάσβεση πυρκαγιών, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Κύπρο.

Τρίτον, ένας τομέας που μας απασχολεί ιδιαίτερα, αφορά τα παιδιά μας, εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, με πολιτικές που περιορίζουν και τον ψηφιακό εθισμό, αλλά ενισχύουν και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μαζί με τον Κυριάκο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, συνυπογράψαμε πρόσφατα μια κοινή επιστολή προς την πρόεδρο της επιτροπής, ζητώντας την αποτελεσματική και συνολική λήψη δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και τέταρτο ως αναφορά την εξωτερική πολιτική συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο συντονισμός μας για την επερχόμενη πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του Σέγκεν» ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Κλείνοντας ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα, αποδεικνύουν με πράξεις και όχι με ωραία λόγια ή με ωραίες δηλώσεις, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μαζί, μέσα από μια πετυχημένη συνεργασία σε όλους τους τομείς, πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα.

«Πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα, πρωτίστως για τους πολίτες μας και αυτός είναι και ένας από τους πιο βασικούς μας στόχους. Στο επίκεντρο, φυσικά, το είπε και ο πρωθυπουργός, θέλω να το επαναλάβω, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την ελληνική κυβέρνηση, στο επίκεντρο της μεγάλης μας προσπάθειας, μέγιστη εθνική προτεραιότητα, αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής και επανένωσης της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πορευόμαστε μαζί προς επίτευξη αυτής της ιστορικής εθνικής αναγκαιότητας, για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωσης της Κύπρου» είπε.

«Και θέλω σήμερα, αγαπητέ Κυριάκο, για ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσω δημόσια, γιατί η Ελλάδα και φυσικά ο ελληνικός λαός παραμένει ο σταθερότερος και πλέον ανιδιοτελής σύμμαχος και εταίρος» κατέληξε ο Κ. Χριστοδουλίδης.