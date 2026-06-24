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Μυτιλήνη: Θάνατος 36χρονης γιατρού από επιπλοκές μετά τον τοκετό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία ο θάνατος 36χρονης γιατρού από επιπλοκές λίγο μετά τον τοκετό της.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η 36χρονη, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Λίγες ώρες μετά εμφάνισε πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώνονταν συνεχώς. Τη Δευτέρα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τελικά χθες Τρίτη οι γιατροί αποφάσισαν να τη διασωληνώσουν και λίγο μετά να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κατά την διάρκεια της αεροδιακομιδής και λίγο πριν το αεροπλάνο που τη μετέφερε προσγειωθεί στην Αθήνα η γυναίκα έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η 36χρονη γιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου υπηρέτησε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε μετακινηθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

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