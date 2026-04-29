Μύθοι της Ιστορίας

Σήμερα, στην εποχή των social media, είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε δυο τρεις φορές κάτι και να θεωρούμε (κακώς) πως είναι αληθινό, χωρίς να κάνουμε καν τον κόπο να το ψάξουμε περαιτέρω. Η έκπληξη ωστόσο, είναι πως αυτό δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Ορισμένα «γεγονότα» που αφορούν την ιστορία, ακόμη και την επιστήμη, κυκλοφορούν (κακώς και λανθασμένα) εδώ και αιώνες, διαμορφώνοντας τις λαϊκές αντιλήψεις για ανθρώπους και καταστάσεις. Είναι η Γκεμπελική αποθέωση του «πες, πες, κάτι θα μείνει». Όπως και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, δεν ήταν πάντα εύκολο να εντοπίσουμε από πού προέρχονται οι μύθοι που κυκλοφορούν ευρέως ως αλήθειες. Σήμερα, οι «Ιστορίες από τον Κόσμο» επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν λίγο ιστορικές παρανοήσεις -οι περισσότερες προέρχονται από λογοτεχνικά κείμενα- που «λέγε, λέγε, έμειναν» ως πραγματικά γεγονότα.

Η αλήθεια για τον Μαύρο Θάνατο

Στα τέλη της δεκαετίας του 1340, ο Μαύρος Θάνατος αφάνισε πληθυσμούς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Προσπαθώντας να κατανοήσουν την προέλευσή του, οι μεταγενέστεροι ιστορικοί και επιστήμονες ανέπτυξαν εκείνο που έγινε γνωστό και καθιερώθηκε ως «Θεωρία Γρήγορης Μετάβασης». Ουσιαστικά έλεγαν πως η πανώλη ταξίδεψε ταχύτατα κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού από την Κεντρική Ασία στην Ευρώπη μέσα σε περίπου μια δεκαετία. Πρόσφατη έρευνα, ωστόσο, υποδηλώνει ότι αυτή η εξήγηση βασίζεται σε εντελώς σαθρά θεμέλια. Η ιδέα δεν προέρχεται από επιστημονική έρευνα, αλλά -το πιθανότερο- έχει επηρεαστεί από ένα ποίημα του 14ου αιώνα που γράφτηκε από τον Ιμπν αλ-Ουάρντι. Στο έργο του, Risāla, ο ποιητής προσωποποιεί την πανώλη ως έναν περιπλανώμενο απατεώνα που ταξιδεύει από την Ασία στην Αφρική και πέρα ​​από αυτήν. Με την πάροδο του χρόνου, η ποιητική εικονογραφία ερμηνεύτηκε λανθασμένα ως κυριολεκτική ιστορική απόδειξη. Η σύγχρονη ακαδημαϊκή έρευνα αναφέρει ότι η διαδικασία της εξάπλωσης ήταν πολύ πιο αργή και σύνθετη περιλαμβάνοντας πολλαπλές επιδημίες και οδούς μετάδοσης αντί για μια ενιαία, γρήγορη πορεία κατά μήκος των εμπορικών δρόμων.

Ο ηθικός κώδικας των Σαμουράι

Οι Σαμουράι, παρουσιάζονται στην ιαπωνική κουλτούρα ως «έντιμοι», «πιστοί» και «πειθαρχημένοι». Θεωρούνται ακλόνητοι υπερασπιστές μιας άκαμπτης ηθικής φιλοσοφίας γνωστής ως bushidō. Στην πραγματικότητα, η συμπεριφορά των σαμουράι ποικίλλει σημαντικά -όπως ακριβώς συμβαίνει με τους ανθρώπους- και έτσι πολλοί πολεμιστές ήταν καιροσκόποι, οπορτουνιστές και πολιτικά ευέλικτοι όταν διακυβευόταν η εξουσία ή η επιβίωση τους. Η (λάθος) εικόνα ενός ενιαίου κώδικα των Σαμουράι προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από ένα βιβλίο του 1900, με τίτλο Bushido: The Soul of Japan, (σ.σ: Bushido: Η Ψυχή της Ιαπωνίας) που ήταν γραμμένο από τον διπλωμάτη Inazō Nitobe. Απευθυνόμενο στο δυτικό κοινό, το βιβλίο διατύπωνε τις ιαπωνικές αξίες με όρους οικείους στην χριστιανική Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην αφοσίωση, την τιμή και την αυτοθυσία. Το έργο του Nitobe απέκτησε τεράστια επιρροή, παρά το γεγονός ότι ήταν περισσότερο φιλοσοφικό παρά ιστορικά τεκμηριωμένο. Ουσιαστικά ήταν μια επιλεκτική, προσωπική ερμηνεία που αφορούσε μια αρχαία παράδοση και όχι προϊόν επιστημονικής έρευνας.

Η γητεύτρα Κλεοπάτρα



Η Κλεοπάτρα VII συχνά παρουσιάζεται ως μια σαγηνευτική μάγισσα που ξελόγιαζε με τα θέλγητρά της και «παγίδευε» τους Ρωμαίους ηγέτες, με αποκορύφωμα τον Μάρκο Αντώνιο. Αυτή η εικόνα, που έγινε δημοφιλής από τον Σαίξπηρ και είχε αμέτρητες μεταγενέστερες αναφορές, επισκιάζει τον ρόλο της Κλεοπάτρας ως ικανής ηγεμόνα και πολιτικής στρατηγού. Μεγάλο μέρος του μύθου περί «σαγήνης» και «ξελογιάσματος» ανάγεται στον Πλούταρχο, ο οποίος έγραψε για την Κλεοπάτρα περί τους 2 αιώνες μετά τον θάνατό της -χωρίς δηλαδή να έχει προσωπική γνώμη. Με τα περισσότερα αιγυπτιακά αρχεία να έχουν χαθεί -και με δεδομένη την καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας- οι ρωμαϊκές αναφορές κυριάρχησαν στις μεταγενέστερες αφηγήσεις. Μάλιστα, την εποχή που η Ρώμη βρισκόταν υπό την αρχηγία του Οκταβιανού, του αντιπάλου του Αντώνιου, η προπαγάνδα που απεικόνιζε την Κλεοπάτρα ως μια επικίνδυνη ξένη γυναίκα-πειρασμό που διέφθειρε τη ρωμαϊκή αρετή, ήταν στο ζενίθ της. Έτσι, η Κλεοπάτρα έμεινε στην ιστορία -κυρίως- ως εκείνη που αποπλανούσε αθώους Ρωμαίους….

Ο καμπούρης Ριχάρδος ΙΙΙ

Ο Ριχάρδος Γ΄ της Αγγλίας οφείλει μεγάλο μέρος της… φήμης του στον Σαίξπηρ, ο οποίος τον απεικόνισε ως ένα σωματικά παραμορφωμένο τέρας ικανό να δολοφονήσει την ίδια του την οικογένεια. Παρότι η βασιλεία του Ριχάρδου παραμένει αμφιλεγόμενη, τα σύγχρονα στοιχεία αντικρούουν πολλούς μύθους. Το 2013, τα λείψανα του Ριχάρδου ανακαλύφθηκαν κάτω από ένα πάρκινγκ, αποκαλύπτοντας ότι είχε σκολίωση – και δεν ήταν ο γκροτέσκος καμπούρης του θρύλου. Ιστορικά αρχεία δείχνουν επίσης ότι ορισμένα εγκλήματα που του αποδίδονται, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης του αδελφού του, ακολούθησαν δικαστικές διαδικασίες και -πιθανώς- όχι προσωπική κακία. Ο Ριχάρδος εισήγαγε νομικές μεταρρυθμίσεις, διεύρυνε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους φτωχούς και βελτίωσε την περιφερειακή διακυβέρνηση. Και παρά τα μελανά στοιχεία που αφορούν την περίοδο διακυβέρνησής του, η τερατώδης εικόνα του οφείλεται περισσότερο στην προπαγάνδα και στο σαιξπηρικό δράμα παρά σε επιβεβαιωμένα ιστορικά στοιχεία.

Οι πειρατές έκρυβαν θησαυρούς και είχαν παπαγάλους

Τα σύγχρονα στερεότυπα για τους πειρατές οφείλουν πολλά στο βιβλίο του Robert Louis Stevenson, «Το Νησί των Θησαυρών». Γράφοντας στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Stevenson διέδωσε εικόνες θαμμένων θησαυρών, χάρτες θησαυρών και παπαγάλους που κάθονταν στους ώμους τους. Στην πραγματικότητα, μόνο ένας πειρατής – ο William Kidd – είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι είχε κρύψει θησαυρό, και το έκανε μόνο μία φορά. Τα λάφυρα μάλιστα ανακτήθηκαν γρήγορα και χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη του. Οι περισσότεροι πειρατές ξόδευαν τα κέρδη τους αμέσως σε προμήθειες, αλκοόλ και ψυχαγωγία. Οι παπαγάλοι, επίσης, ήταν πιο πολύτιμοι ως εμπορικά αγαθά παρά ως σύντροφοι. Το μυθιστόρημα του Stevenson, ενισχυμένο μεταγενέστερα από διάφορες πειρατικές ταινίες, μετέτρεψε τα λογοτεχνικά ευρήματα σε υποτιθέμενες ιστορικές αλήθειες.

