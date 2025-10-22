Μυστήριο με τον θάνατο δεκαεξάχρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων για τον μυστηριώδη θάνατο ανήλικης έξω από μπαρ στο Γκάζι, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ο πατέρας της άτυχης δεκαεξάχρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, η ανήλικη διασκέδαζε σε μπαρ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι και στις 2.00 τα ξημερώματα, βγαίνοντας από το μαγαζί αισθάνθηκε μία ξαφνική αδιαθεσία και λιποθύμησε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την έρευνα ανέλαβε το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή καθώς και η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν η ανήλικη είχε καταναλώσει κάποια ουσία που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.