“Μυστικά” του ελαιολάδου μέσα από οργανοληπτική αξιολόγηση – ∆ράση στον Τσιβαρά Αποκορώνου

Την ευκαιρία να γνωρίσουν τα “µυστικά” της γεύσης του ελαιολάδου και να κατανοήσουν πώς µπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικές ποιότητες σε αυτό, είχαν οι συµµετέχοντες στη δράση οργανοληπτικής αξιολόγησης και γευσιγνωσίας ελαιολάδου που πραγµατοποιήθηκε κατά τη δεύτερη ηµέρα του «Ανοιχτού Σχολείου Ελαιοκοµίας» στον Τσιβαρά Αποκορώνου.

Η δράση φιλοξενήθηκε στο Ελαιοτριβείο της οικογένειας Μελισσάκη, µε εισηγητές τα στελέχη του ΕΛΓΟ «∆ήµητρα» Ψαρρά, Μπαρµποπούλου και Παπαµανωλιουδάκη.

«Στόχος του διήµερου σεµιναρίου, που οργανώθηκε µετά από πρόσκληση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Ξηροστερνίου, είναι να ενηµερωθεί το κοινό για σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές της ελιάς και παράλληλα µέσα από µια επίδειξη να γνωρίσουν οι συµµετέχοντες τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που καθορίζουν και την ποιότητά του», σηµείωσε, µιλώντας στα «Χ.ν.», ο διευθυντής του Ινστιτούτου Υποτροπικών Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου, Γιώργος Ψαρράς.

Ερωτηθείς αν, δεδοµένου ότι η Κρήτη αποτελεί µια ελαιοπαραγωγική περιοχή, υπάρχει «κενό» ως προς τη γνώση και την ικανότητα να ξεχωρίζουµε την ποιότητα του ελαιολάδου ώστε να διασφαλίσουµε και την καλή ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος ο κ. Ψαρράς απάντησε: «Σίγουρα, παρά το γεγονός υπάρχει παράδοση στην καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή του ελαιολάδου, ακόµα και σήµερα γίνονται βασικά λάθη στην παραγωγική διαδικασία. Φταίνε και τα κλιµατικά ή ο δάκος, αλλά πολλές φορές φταίνε και λάθος πρακτικές που ακολουθούνται σε όλες τις φάσεις παραγωγής του ελαιολάδου».

Καταλήγοντας ο κ. Ψαρράς υπάρχει επιστηµονική γνώση που παράγεται στα τοπικά ερευνητικά ιδρύµατα και η οποία µπορεί να βοηθήσει ώστε να βελτιωθούν οι παραγωγικές πρακτικές και να αντιµετωπιστούν οι σύγχρονες καλλιεργητικές προκλήσεις.

Η γεωπόνος – υπεύθυνη της Οµάδας Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Ελιάς, Ελένη Μπαρµποπούλου, αναφερόµενη στη δράση της οργανοληπτικής αξιολόγησης – γευσιγνωσία, τόνισε ότι η µέθοδος της οργανοληπτικής αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Σχολείου» ακολούθησε τις προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου και εφαρµόζεται, µαζί µε τις πληροφορίες από τα χηµικά, για να ταξινοµηθεί το ελαιόλαδο σε εµπορικές ποιότητες: «Κατά αυτή τη λογική είναι µια µέθοδος που είναι απαραίτητο πια να γίνεται σε όλα τα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στο εµπόριο», τόνισε.

Στο πλαίσιο της δράσης οι συµµετέχοντες δοκίµασαν ποιότητες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και παρθένου, από ελιές Τσουνάτες, Κορωνέϊκες και Μάκρης.

«Μέσα από την οργανοληπτική αξιολόγηση, που έχει µια απτή λογική και διάσταση, µπορεί να γίνουν πιο κατανοητά στον καταναλωτή, τον παραγωγό ή τον τυποποιητή, τα στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Γιατί, για παράδειγµα, υπάρχουν πολλά ελαιόλαδα που έχουν καλά χηµικά αλλά δεν έχουν καλά οργανοληπτικά στοιχεία και έτσι “χάνουν” την κατηγορία του έξτρα παρθένου», εξήγησε η κα Μπαρµποπούλου και πρόσθεσε ότι µέσα από την οργανοληπτική αξιολόγηση µπορεί κάποιος να ανιχνεύσει κακές γεύσεις και µυρωδιές και να αντιληφθεί από που προέρχονται.

Ερωτηθείσα για τα χαρακτηριστικά του κρητικού ελαιολάδου η κα

Μπαρµποπούλου έκανε λόγο για ένα εξαιρετικό προϊόν, ενώ ανέφερε ότι το 1/3 του εθνικής παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται από την Κρήτη: «Είναι στο χέρι µας και πρέπει να φροντίζουµε ώστε το προϊόν να είναι καλό. Έχουµε όλες τις δυνατότητες αλλά πρέπει να προσέχουµε κι όλες τις διαδικασίες κατά την παραγωγή, από το χωράφι µέχρι την τυποποίηση και τη συντήρηση, για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε ότι το προϊόν αυτό είναι έξτρα παρθένο. Επίσης, είναι σηµαντικό που έχει περάσει στην Ε.Ε. το ΠΓΕ Κρήτης που δίνει µια ταυτότητα στο κρητικό ελαιόλαδο», ανέφερε η κα Μπαρµποπούλου ενώ επεσήµανε ότι οι παραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Ελιάς ώστε να διαπιστώσουν την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος τους, να εντοπίσουν τυχόν σφάλµατα στη διαδικασία παραγωγής και να λάβουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής.

Σηµειώνεται ότι κατά την πρώτη ηµέρα του προγράµµατος, την περασµένη Παρασκευή, πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ξηροστερνίου εκδήλωση – συζήτηση για ζητήµατα που αφορούν τη σύγχρονη ελαιοκαλλιέργεια, όπως κλάδεµα, λίπανση, άρδευση και φυτοπροστασία, όπου στελέχη του ΕΛΓΟ «∆ήµητρα» παρουσίασαν τα νεότερα δεδοµένα και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις.

Το διήµερο «Σχολείο» διοργανώθηκε µε την υποστήριξη της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης, του ∆ήµου Αποκορώνου και του ελαιοτριβείου Μελισσάκης, σε συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροστερνιανών Αθηνών, Πειραίως και Περιχώρων «Η βιόλα» και του Πολιτιστικού Συλλόγος Απανταχού Ξηροστεριανών «Η Ξηροστέρνα».