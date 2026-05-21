Μυωπία: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα

-Πώς επηρεάζει η μυωπία την καθημερινότητα και γιατί η έγκαιρη παρέμβαση στην παιδική ηλικία είναι κρίσιμη για την προστασία της όρασης

Περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει σήμερα από μυωπία, ενώ υπολογίζεται ότι έως το 2050 θα προσβάλλει το 50% του πληθυσμού του πλανήτη — περίπου πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σχεδόν ένας στους έντεκα έχει υψηλή μυωπία (από −6,00 διοπτρίες και πάνω), μια κατηγορία που συνδέεται με πραγματικούς κινδύνους για την όραση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μυωπία (18–24 Μαΐου 2026), της οποίας το φετινό μήνυμα είναι “Ξεκινήστε νωρίς, προστατέψτε την όραση για μία ζωή”, οι ειδικοί της Οφθαλμολογικής Μονάδας AthensVision υπενθυμίζουν ότι η μυωπία δεν είναι πλέον ένα απλό διαθλαστικό σφάλμα: είναι μια εξελισσόμενη οφθαλμοπάθεια που χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και, ολοένα συχνότερα, ενεργή θεραπευτική παρέμβαση από την παιδική ηλικία.

«Κάποτε θεωρούσαμε τη μυωπία ένα απλό, καλόηθες διαθλαστικό σφάλμα που διορθώνεται εύκολα με γυαλιά ή φακούς επαφής. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια προοδευτικά εξελισσόμενη οφθαλμοπάθεια, με σοβαρές συννοσηρότητες και αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό κόστος, που μπορεί να απειλήσει την όραση όταν δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα και συστηματικά», επισημαίνει ο δρ Αναστάσιος Κ. Χαρώνης, MD, PhD, FEBO , Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής AthensVision.

Τι είναι η μυωπία

Η μυωπία εκδηλώνεται όταν τα οπτικά ερεθίσματα δεν εστιάζουν πάνω στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά από αυτόν. Συνήθως οφείλεται σε αυξημένο αξονικό μήκος του οφθαλμού ή σε αυξημένη καμπυλότητα του κερατοειδούς. Η συνέπεια είναι η θολή μακρινή όραση, με βαθμό που είναι σε μεγάλο μέρος γενετικά προκαθορισμένος, αλλά επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες — ιδίως την παρατεταμένη εργασία σε κοντινή απόσταση, την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με χαμηλό φωτισμό και την εκτεταμένη χρήση οθονών.

Η μυωπία εκδηλώνεται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία και την εφηβεία και τείνει να σταθεροποιείται μετά την ενηλικίωση, αν και σε σημαντικό ποσοστό ατόμων συνεχίζει να αυξάνεται έως τα 30 ή τα 40 χρόνια.

Σημάδια που συχνά περνούν απαρατήρητα

Πέρα από τη θολή μακρινή όραση, η μυωπία εκδηλώνεται με συμπτώματα που εύκολα αποδίδονται σε κούραση ή έλλειψη συγκέντρωσης:

• ακούσιο μισόκλειμα των ματιών για να βελτιωθεί η εστίαση,

• συχνοί πονοκέφαλοι και κόπωση των ματιών,

• δυσκολία στην όραση στο ημίφως ή τη νυχτερινή οδήγηση, παρά την καλή ημερήσια όραση,

• σε παιδιά: συχνό τρίψιμο των ματιών, γέρσιμο του κεφαλιού όταν κοιτούν μακριά, υπερβολικά κοντινή απόσταση από τηλεόραση και βιβλίο.

Ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή

Στα παιδιά, η αδιόρθωτη μυωπία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μάθηση — συχνά πριν την αντιληφθεί κανείς. Έφηβοι με σοβαρή μείωση της μακρινής όρασης αναφέρουν στατιστικά σημαντική επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής και στην ψυχοκοινωνική και σχολική λειτουργικότητά τους, καθώς και αυξημένα επίπεδα άγχους.

Στα μικρότερα παιδιά, η μυωπία —ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από έντονη κόπωση των ματιών και πονοκεφάλους— συσχετίζεται με μειωμένη αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτοαξιολόγηση στη σωματική εμφάνιση, τη σχολική απόδοση και την κοινωνική ζωή. Πιέσεις από συνομηλίκους μπορούν επίσης να αποθαρρύνουν τη συστηματική χρήση γυαλιών.

Στους ενήλικες, ιδίως όσους έχουν υψηλή μυωπία, η εξάρτηση από γυαλιά ή φακούς επαφής, οι περιορισμοί στις αθλητικές και επαγγελματικές επιλογές, και οι κοσμητικοί και οικονομικοί παράγοντες αναφέρονται σταθερά ως πηγές μειωμένης ποιότητας ζωής.

Γιατί η υψηλή μυωπία είναι θέμα υγείας — όχι μόνο όρασης

Όσοι έχουν μυωπία από −5,00 έως −6,00 διοπτρίες και πάνω διατρέχουν πρόσθετους κινδύνους που επιμένουν ακόμη και μετά τη διόρθωση με γυαλιά ή λέιζερ. Η υψηλή μυωπία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για:

• πρώιμο καταρράκτη,

• γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας,

• μυωπική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας,

• αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Όλες οι παραπάνω παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή και ορισμένες φορές μη αναστρέψιμη βλάβη της όρασης. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ο διεθνής επιστημονικός κόσμος έχει στραφεί προς τη μυωπία στην παιδική ηλικία ως ευκαιρία πρόληψης: όσο μικρότερη η τελική διοπτρία, τόσο μικρότερος ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος.

Μυωπία στην παιδική ηλικία: η πρόληψη ξεκινάει νωρίς

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας —“Ξεκινήστε νωρίς, προστατέψτε την όραση για μία ζωή”— αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία αντιμετώπισης. Πέρα από την απλή χορήγηση γυαλιών για διόρθωση της μακρινής όρασης, σήμερα υπάρχουν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που επιβραδύνουν την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά, και άρα μειώνουν τον τελικό κίνδυνο για υψηλή μυωπία και τις συννοσηρότητές της:

• Οφθαλμικές σταγόνες ατροπίνης χαμηλής συγκέντρωσης (0,05%) — η μελέτη LAMP έδειξε επιβράδυνση της αξονικής επιμήκυνσης κατά περίπου 0,55 mm στα τρία χρόνια, με καλή ανοχή στα παιδιά.

• Ορθοκερατολογία (νυχτερινοί ημίσκληροι φακοί επαφής) — επαναμορφώνουν προσωρινά τον κερατοειδή στον ύπνο, προσφέρουν διόρθωση χωρίς γυαλιά κατά τη διάρκεια της ημέρας και επιβραδύνουν την επιμήκυνση του οφθαλμού.

• Ειδικοί φακοί γυαλιών νέας γενιάς (DIMS, HAL) — με μικροδομές που προκαλούν περιφερική μυωπική θολερότητα, μειώνουν την εξέλιξη της μυωπίας έως και 50–60% σε σχέση με τους κοινούς διορθωτικούς φακούς.

• Μαλακοί φακοί επαφής διπλής εστίας — σχεδιασμένοι ειδικά για παιδιά, με αντίστοιχο μηχανισμό περιφερικής μυωπικής εστίασης.

• Καθημερινός χρόνος σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον 2 ώρες — η πιο απλή και ισχυρή προστατευτική παρέμβαση. Το φυσικό φως φαίνεται να επιδρά ευεργετικά στην ανάπτυξη του οφθαλμού και να καθυστερεί την εκδήλωση μυωπίας.

• Τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος — ιδανικά πριν την έναρξη της σχολικής ηλικίας και στη συνέχεια ετησίως, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα παιδιά υψηλού κινδύνου και να ξεκινά η παρακολούθηση του αξονικού μήκους.

Η επιλογή του κατάλληλου σχήματος είναι εξατομικευμένη: εξαρτάται από την ηλικία, τον ρυθμό εξέλιξης, την κληρονομικότητα, τον τρόπο ζωής του παιδιού και την προτίμηση της οικογένειας. Σε πολλές περιπτώσεις, συνδυασμοί παρεμβάσεων (π.χ. ατροπίνη μαζί με DIMS) προσφέρουν προσθετικό όφελος.

Από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή

Σε ενήλικες με σταθεροποιημένη μυωπία, οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser προσφέρουν οριστική απαλλαγή από γυαλιά και φακούς επαφής, με τεχνικές εξατομικευμένες ανά ασθενή. Για ασθενείς με υψηλή μυωπία ή λεπτό κερατοειδή, οι ενδοφθάλμιοι φακοί (ICL) αποτελούν ασφαλή και ποιοτική εναλλακτική. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαθλαστική επέμβαση διορθώνει το αποτέλεσμα της μυωπίας — όχι τους εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με τον επιμηκυσμένο οφθαλμό. Για αυτό, ακόμη και μετά από επιτυχημένη επέμβαση, οι ασθενείς με υψηλή μυωπία πρέπει να συνεχίζουν τον τακτικό ελεγχο του βυθού.

«Αν είστε γονιός, η πιο σημαντική κίνηση που μπορείτε να κάνετε αυτή την εβδομάδα είναι απλή: κλείστε έναν παιδικό οφθαλμολογικό έλεγχο και φροντίστε τα παιδιά σας να βρίσκονται για τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα σε εξωτερικούς χώρους. Το επιστημονικό μήνυμα είναι σαφές: όταν η μυωπία αντιμετωπίζεται έγκαιρα, με σύγχρονα εργαλεία ελέγχου της εξέλιξης, η όραση μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να προστατευθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δρ Χαρώνης.