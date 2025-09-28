menu
MVP του Super Cup Γυναικών η Χριστινάκη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του πρώτου Super Cup Γυναικών στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και δικαίως αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια (MVP) της διοργάνωσης, μετά από σχετική ψηφοφορία. Η απονομή έγινε από την Εβίνα Μάλτση, τη «θρυλική» αρχηγό της Εθνικής ομάδας και πρέσβειρα του γυναικείου μπάσκετ.

Η διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τον τελικό απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα με 32 πόντους σε μόλις 28 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα συμμετοχής, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά: 3/3 βολές, 10/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα, ενώ «μάζεψε» και 10 ριμπάουντ. Η συνολική της απόδοση αποτυπώθηκε με 41 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι απονομές στις θριαμβεύτριες του Ολυμπιακού πραγματοποιήθηκαν από τον Χρήστο Γιώτη, αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και προσχολικής αγωγής και τον γενικό γραμματέα της ΕΟΚ, Λάμπρο Τάκη, ο οποίος παρέδωσε και το τρόπαιο στην ομάδα του Πειραιά.

Το κύπελλο σήκωσε η προπονήτρια των «ερυθρόλευκων», Φρόσω Δρακάκη, την οποία προσκάλεσαν στο κέντρο του γηπέδου οι αρχηγοί Αγγελική Νικολοπούλου και Άννα Σπυριδοπούλου, δίνοντας το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς της ομάδας.

Από την πλευρά των φιναλίστ, τα αναμνηστικά στον ΠΑΣ Γιάννινα παρέλαβαν οι αθλήτριες της ομάδας από τη βουλευτή Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα και την Άννυ Κωνσταντινίδου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΚ και υπεύθυνη Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

