Μπουρούντι: Ο υπουργός Επικοινωνιών βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, σε φυτεία με φοίνικες 

Ο υπουργός Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης του Μπουρούντι βρέθηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα κοντά στην Μπουζουμπούρα και η κυβέρνηση αποδίδει τον θάνατό του σε «δυστύχημα».

Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αν και ένα στέλεχος της αστυνομίας έκανε λόγο για «πολλά σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση αυτήν.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό και έναν τοπικό αξιωματούχο που ζήτησαν και οι δύο να μην κατονομαστούν, ο υπουργός βρέθηκε νεκρός στο τιμόνι ενός αγροτικού που ήταν σταματημένο στη μέση μιας φυτείας με ελαιοφοίνικες στην Κιβόγκα, σε μια ζώνη που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Η κυβέρνηση, στην ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για τον «απροσδόκητο θάνατο» του υπουργού Γκάμπι Μπούγκαγκα «τα ξημερώματα (…) σε δυστύχημα», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο αστυνομικός σημείωσε ότι υπάρχουν «πολλά σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση, φέρνοντας ως παράδειγμα «το βαθύ τραύμα στο κρανίο» του υπουργού, αν και η καμπίνα του αυτοκινήτου ήταν άθικτη. Υπήρχαν μόνο κάποια ίχνη πρόσκρουσης στο πίσω και το πλαϊνό μέρος του οχήματος. «Η κυβέρνηση δεν θέλει σκάνδαλα και αποφάσισε να θάψει την υπόθεση χωρίς επίσημη έρευνα», πρόσθεσε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

