«Μπουάτ» στο θέατρο “Βλησίδης”

Δύο παραστάσεις της μουσικοθεατρικής παραγωγής: «Μπουάτ» με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου προσφέρει, όπως ανακοίνωσε, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με την αρωγή του Δήμου Χανίων, τη Δευτέρα 20 Απριλίου και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 9 μ.μ. στο θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης” με ελεύθερη είσοδο. Σύλληψη – καλλιτεχνική επιμέλεια: Ιώ Ασηθιανάκη, τραγούδι – αφήγηση: Ιώ Ασηθιανάκη, Όλγα Θεοφανοπούλου, μουσικοί επί σκηνής: Αναστασία Γιαμούζη, Κώστας Παντέλης, καλλιτεχνική σύμβουλος: Κωνσταντίνα Μικρούτσικου, φωτισμοί: Γιάννης Λύκος, φωτογραφίες: Μιχάλης Γοναλάκης. Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Βασίλης Πιτσώνης & Scripta. Παραγωγή: Τheatre 73100.