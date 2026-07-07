“Μποτιλιάρισμα” στους αιθέρες: Πώς οι διεθνείς εξελίξεις και ο κορεσμός του εναέριου χώρου επηρεάζουν το «Δασκαλογιάννης»

Η τουριστική σεζόν και οι διεθνείς εξελίξεις έχουν επηρεάσει και το αεροδρόμιο των Χανίων « Δασκαλογιάννης», το οποίο διαχειρίζεται καθημερινά έναν μεγάλο αριθμό πτήσεων, με τους επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με το αυξημένο φαινόμενο των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Σύμφωνα με πηγές από τη Fraport Greece, η κατάσταση στα Χανιά παραμένει προς το παρόν διαχειρίσιμη.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν οφείλονται σε τοπικές δυσλειτουργίες, αλλά αποτελούν το τελευταίο κομμάτι ενός σύνθετου ευρωπαϊκού «ντόμινο», το οποίο επηρεάζει ολόκληρο τον εναέριο χώρο της χώρας μας με βάση και τα στοιχεία του Eurocontrol.

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ;

Για να κατανοήσουμε γιατί καθυστερεί μια πτήση να προσγειωθεί ή να απογειωθεί από τα Χανιά, πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα του “φορτωμένου” ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πρώτα απ΄όλα, η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου έχει αναγκάσει τα αεροσκάφη που εκτελούσαν απευθείας δρομολόγια, να αλλάξουν πορεία. Αποφεύγοντας τις παλιές τους διαδρομές, χρησιμοποιούν πλέον τις ευρωπαϊκές εναέριες οδούς, προκαλώντας τεράστιο συνωστισμό στην αεροκυκλοφορία της Ελλάδας.

Το πρόβλημα λειτουργεί αλυσιδωτά και μέσα στο πτητικό πρόγραμμα. Αν μια πρώτη πτήση ξεκινήσει από το πρωί με μισή ώρα καθυστέρηση, επειδή για παράδειγμα καθυστέρησε να έρθει από τον προορισμό της ή λόγω της άφιξής της στα Χανιά, αυτή η καθυστέρηση πηγαίνει και «κουμπώνει» σε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας.

Όσο κι αν οι πιλότοι προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κομμάτι, η καθυστέρηση δεν σταματά από μόνη της. Επιπλέον, υπάρχουν και έκτακτοι εξωτερικοί παράγοντες.

Για παράδειγμα, πριν δύο ημέρες υπήρξε απεργία σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιταλικής αεροπλοΐας που αφορούσε την επίγεια εξυπηρέτηση. Αυτό προκάλεσε άμεσες καθυστερήσεις σε πτήσεις που είτε περνούσαν μέσα από την Ιταλία, είτε έρχονταν από εκεί προς τα Χανιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στην Ελλάδα υπάρχουν δεδομένες δεσμεύσεις, περιορισμοί και κανόνες για τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις, με κύριο μέλημα να μην υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος. Η δυνατότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας από τον υφιστάμενο αριθμό ελεγκτών είναι περιορισμένη. Αν ένας πύργος ή ένας ελεγκτής μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, 8 κινήσεις την ώρα, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να διαχειριστεί 12. Θα διαχειριστεί 8, ό,τι και να γίνει. Αν η ζήτηση είναι παραπάνω και τα αεροπλάνα είναι ήδη στον αέρα, οι ελεγκτές δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, οπότε τα καθυστερούν προς τα πίσω.

Για να διευκολυνθεί η κατάσταση, ανοίγουν λίγο παραπάνω τα όρια και δίνουν περισσότερο εναέριο χώρο για να ελέγχουν καλύτερα τις πτήσεις, κάτι που σημαίνει ότι τα αεροσκάφη χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Σχετικά με το θέμα της επίγειας εξυπηρέτησης στα Χανιά και το αν το προσωπικό επαρκεί για τους χρόνους εξυπηρέτησης, διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες handling (Goldair, SkyServ, Olympic κ.λπ.) δεν ανήκουν στη Fraport Greece.

Πρόκειται για τρίτους, εξωτερικούς συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα του αεροδρομίου και μέχρι τώρα οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ζητήσεις, καθώς υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (της Fraport Greece).

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι υποδομές των Χανίων διανύουν μια φάση όπου οι αντοχές τους δοκιμάζονται, αλλά διαχωρίζονται.

Από τη μία μεριά, οι πίστες του αεροδρομίου εμφανίζουν εξαιρετική επάρκεια, καθώς επιχειρησιακά έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν ακόμη και τον διπλάσιο κόσμο από αυτόν που εξυπηρετούν σήμερα.

Τι γίνεται, όμως, με το ίδιο το κτίριο του αεροσταθμού; Επειδή η αύξηση της επιβατικής κίνησης είναι συνεχής και πιέζει τις υπάρχουσες δομές, υπάρχουν ήδη σκέψεις – σχέδια επέκτασης. Γίνεται λόγος για μια μελέτη που θα αφορά αποκλειστικά την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε το αεροδρόμιο να μπορεί να ανταποκριθεί μελλοντικά στην αυξανόμενη ροή.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΑΡ

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις, η κατάσταση θεωρείται ακόμα διαχειρίσιμη και το πρόβλημα δείχνει να βαίνει προς το τέλος του, λόγω της εγκατάστασης του καινούριου συστήματος ραντάρ. Το σύστημα αυτό είναι ήδη τοποθετημένο και αποτελείται από δύο κομμάτια: Την ηλεκτρομηχανολογική υποδομή και τις κονσόλες που είναι υπεύθυνες για την εναέρια κυκλοφορία. Τα πρώτα τεστ έγιναν ήδη με 100% επιτυχία και το σύστημα θα δοθεί στην κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο.

Ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο σύστημα δεν τίθεται σε λειτουργία νωρίτερα, είναι επειδή το αεροδρόμιο συστεγάζεται με την 115 Πτέρυγα Μάχης και οι ελεγκτές είναι άνθρωποι που εργάζονται στην Πολεμική Αεροπορία. Έτσι και εκείνοι θα χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα για να κάνουν μια μελέτη σκοπιμότητας, ώστε με τα νέα μηχανήματα να μεγαλώσουν την υφιστάμενη υποδομή υποδοχής αριθμού αεροσκαφών. Αυτό αναμένεται να φέρει μια πολύ διαφορετική και καλύτερη κατάσταση στο αεροδρόμιο.

Συνολικά, το αεροδρόμιο των Χανίων, παρά τις πιέσεις που δέχεται από το πρωτοφανές ευρωπαϊκό φορτίο αεροκυκλοφορίας, καταφέρνει να κρατά τις ισορροπίες.

Οι καθυστερήσεις του φετινού καλοκαιριού αποτελούν ένα παζλ εξωτερικών παραγόντων, όμως η αντίστροφη μέτρηση για την επίλυσή τους έχει ήδη ξεκινήσει. Με τις κτιριακές μελέτες στα σκαριά και, κυρίως, με το νέο υπερσύγχρονο ραντάρ να τίθεται σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο υπό την καθοδήγηση της Πολεμικής Αεροπορίας, το «Δασκαλογιάννης» προετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα, προσφέροντας μια σαφώς αναβαθμισμένη και πιο ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία.

Το ευρωπαϊκό “ντόμινο” πιέζει το αεροδρόμιο Χανίων, με τις εταιρείες handling να δίνουν τη δική τους μάχη και τις κτιριακές επεκτάσεις να βρίσκονται υπό μελέτη, την ώρα που το νέο ραντάρ τον Σεπτέμβριο φέρνει την οριστική λύση.