Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Μπολτ: «Θα μπορούσα να τρέξω σε 9.42 τα 100 μέτρα»!

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Γιουσέιν Μπολτ, του οποίου το παγκόσμιο ρεκόρ με 9.58 στα 100 μέτρα είναι πλέον… 16 ετών, δήλωσε ότι θα μπορούσε να τρέξει την «κούρσα της μίας ανάσας» σε εννέα δευτερόλεπτα και 42 εκατοστά, εάν φορούσε τα επιμεταλλωμένα με άνθρακα «υπερ-καρφιά» με τα οποία αγωνίζονται οι σημερινοί σπρίντερ.

Ο Τζαμαϊκανός Ολυμπιονίκης, «έγραψε Ιστορία» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2009 στο Βερολίνο, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ (9.69) από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου του προηγούμενου έτους.

Έρευνα της Puma, της εταιρείας που τον οδήγησε στην ένδοξη εποχή κυριαρχίας του, προέβλεψε ότι ο Μπολτ θα έτρεχε 9,42 στα σημερινά παπούτσια και, μιλώντας σε μια εκδήλωση πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, είπε: «Συμφωνώ απόλυτα».

«Μετά την αποχώρησή μου, η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις, έγινε πιο γρήγορη με αυτά τα καρφιά», τόνισε ο Μπολτ και πρόσθεσε:

«Πιθανότατα θα είχα τρέξει πολύ πιο γρήγορα εάν είχα συνεχίσει κι εάν ήξερα ότι τα καρφιά θα είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ίσως να το είχα κάνει, γιατί θα ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι σε αυτό το επίπεδο και να τρέχω τόσο γρήγορα».

Ο συμπατριώτης του Μπολτ, Κισέιν Τόμπσον, έτρεξε σε 9.75 στο πρωτάθλημα της Τζαμάικα τον Ιούνιο -η ταχύτερη επίδοση τα τελευταία 10 χρόνια, που τον καθιστά τον έκτο ταχύτερο όλων των εποχών- αλλά ο Μπολτ είπε ότι δεν ανησυχεί μήπως κάποιος καταρρίψει το ρεκόρ του σύντομα.

«Νομίζω ότι το ταλέντο υπάρχει και όσοι έρχονται θα τα πάνε καλά, αλλά αυτήν την στιγμή, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ», επεσήμανε ο Μπολτ, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2017 με έξι Ολυμπιακά κι’ επτά παγκόσμια χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα σε ατομικό επίπεδο.

«Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες εφέτος. Ο Κισέϊν και ο Όμπλικ έχουν δείξει πραγματικά αυτήν την σεζόν ότι τα πάνε εξαιρετικά καλά. Ανυπομονώ για αυτό, εννοώ ότι θα πρέπει να είναι 1-2 επειδή έχουν αποδείξει ότι τρέχουν γρήγορα, οπότε όλα έχουν να κάνουν με την εκτέλεση. Είμαι χαρούμενος λοιπόν που θα πάω στο στάδιο και θα δω και ελπίζω ότι θα μπορέσω να δώσω το χρυσό μετάλλιο σε έναν από αυτούς», είπε ο διάσημος Τζαμαϊκανός, αναφερόμενος στις πιθανότητες διάκρισης των συμπατριωτών του.

Το Τόκιο θα είναι η πρώτη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει ο Μπολτ, μετά την αποχώρηση του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου το 2017, αν και το αν θα απονείμει τα μετάλλια πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το ποιος θα τα παραλάβει.

Ο Μπολτ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με διαφορετικό πρόβλημα εάν ο κάτοχος του τίτλου, Νόα Λάιλς βρίσκεται στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Ο Τζαμαϊκανός Ολυμπιονίκης δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Αμερικανό πρωταθλητή, παρά το γεγονός ότι είχε μια διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί του πριν από μερικά χρόνια.

«Δεν νομίζω ότι ο Νόα είναι τόσο τρελός, όσο η αντιμετώπιση του Τζάστιν Γκάτλιν, οπότε για εμένα δεν είναι διαφορετικό», είπε ο Μπολτ για τον πρώην αντίπαλό του και συνέχισε:

«Νομίζω ότι με τον Γκάτλιν όλα αυτά τα χρόνια, πιέζαμε μπρος-πίσω, αλλά ήταν διαφορετικής γενιάς επειδή εμφανίστηκε σε μια εποχή όπου η… βλακεία ήταν κάτι συνηθισμένο για όλους. Όπως ξέρετε, δεν άκουσα ποτέ κανέναν, ξέρω ότι όταν προετοιμάζομαι και είμαι έτοιμος, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις δεν πρόκειται να με νικήσεις, οπότε είμαι πάντα συγκεντρωμένος και δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα».

