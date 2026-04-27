Μπάσκετ: Στον τελικό ο ΟΑΧ – Τον τίτλο στους παίδες ο ΑΟΚ

Η ομάδα μπάσκετ του ΟΑΧ νίκησε ξανά μέσα στο Ηράκλειο 59-51 τον Εργοτέλη και προκρίθηκε στον τελικό του παγκρήτιου πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρόδοτο.

Η ομάδα παίδων του ΑΟΚ Χανιά αντιμετώπισε χθες στον τελικό τον Εργοτέλη για το παγκρήτιο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Τέλος αργά χθες έπαιξαν στον τελικό του ποδοσφαιρικού τουρνουά Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” οι ομάδες του Μινώταυρου και της Ακαδημίας Νέας Κυδωνίας και μάλιστα μετά από το ισόπαλο 1-1 ο τίτλος κρίθηκε στα πέναλτι.

Στον μικρό τελικό ο Πανακρωτηριακός νίκησε 2-0 το Καλτσέτο.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στα «Χανιώτικα νέα» της Τρίτης