Μπάσκετ παμπαίδων: Πρωταθλητές Κρήτης ο ΑΟΚ Χανιά !

Με τρίποντο του Λευτέρη Κραουνάκη στα τρία δευτερόλεπτα ο ΑΟΚ Χανιά κατέκτησε χθες το παγκρήτιο πρωτάθλημα και στους παμπαίδες νικώντας με 63-62 τον Εργοτέλη στο κλειστό του Λίντο! Νωρίτερα ο συμπαίκτης του Αρτέμης Φαφούτης με 6 συνεχόμενους πόντους είχε ισοφαρίσει σε 60-60 ένα παιχνίδι που έδειχνε χαμένο.

Στον ημιτελικό ο ΑΟΚ Χανιά νίκησε με 53-48 το Ηράκλειο.

Στις παγκορασίδες η ΑΕ Πλατανιά αν και ήταν μπροστά μέχρι το 31’ ηττήθηκε στον μικρό τελικό με 48-36 από τον ΟΦΗ καθώς έβαλε μονάχα 1 πόντο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πρωταθλητής εδώ αναδείχθηκε το Ηράκλειο που επικράτησε 50-37 του Αρκαδίου. Περισσότερα στο αυριανό μας φύλλο.