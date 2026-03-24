Μπάσκετ: Ορίστηκε ξανά ο αγώνας του Κύδωνα με το Ηράκλειο

Μία “ανορθογραφία” στο φετινό παγκρήτιο πρωτάθλημα των ανδρών διορθώθηκε αφού η Επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΚ αποφάσισε πολύ σωστά τον εκ νέου ορισμό του αγώνα του Κύδωνα με το Ηράκλειο. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι η έκθεση των διαιτητών για μηδενισμό του Κύδωνα λόγω του προβλήματος που υπήρξε στο παρκέ με τις κόλλες από το παιχνίδι χάντμπολ που προηγήθηκε δεν ήταν σωστή, καθώς δεν είχαν το δικαίωμα να μηδενίσουν την ομάδα. Διότι πραγματικά ουδεμία ευθύνη είχε ο Κύδωνας.

Από εκεί και πέρα μετά τους αγώνες της προτελευταίας αγωνιστικής ο Εργοτέλης είναι σίγουρα πρώτος και ο Ηρόδοτος 2ος αφού υπερτερεί του ΟΑΑΗ. Πλέον το Ηράκλειο θεωρητικά μπορεί να μείνει και εκτός 4άδας κάτι που όμως δεν φαίνεται τόσο πιθανό καθώς αντιμετωπίζει δύο ομάδες που δεν έχουν ιδιαίτερο κίνητρο. Ο ΟΑΧ τώρα θεωρητικά προλαβαίνει και την 3η θέση αν και το βάρος του πέφτει να διαφυλάξει την θέση στην 4άδα κάτι που θα συμβεί μόνο αν νικήσει τον Ηρόδοτο στο φινάλε. Διότι αλλιώς ο ΑΟΚ Χανιά που πέρασε νικηφόρα από την Ιεράπετρα θα είναι αυτός που θα συνεχίσει στους “4”.

Στο Φάιναλ 4 των νεανίδων η ΑΕ Πλατανιά ήταν 4η με πρωταθλητή τον ΟΦΗ. Τα τελευταία αποτελέσματα:

Ανδρών

21η αγωνιστική

• Ιεράπετρα-ΑΟΚ Χανιά 66-73

10λεπτα: 12-19, 32-35, 45-50, 6673

Διαιτητές: Πετράκης Αλ. – Παπουτσάκης

Ιεράπετρα (Γαϊτανάκης): Καριώτης 19 (3) Ζερβακάκης, Καραλάκης 10 (1), Αρώνης Δημ. 4 (1), Αρώνης Εμ. 1, Πατεράκης 5 (1), Πάγκαλος 11 (1), Λιανάκης, Καλαϊτζάκης 16 (2), Νάτσος, Τσακιράκης

ΑΟΚ Χανιά: Καρεφυλάκης 1, Κανάρος, Δουγαλης Στ. 13 (1), Κοντογιώργος 20 (1), Κοπίλης 1, Μπουγάς 5, Παπαχρήστου 2, Σεκαδάκης 6, Παπαδάκης Αντ. 4, Σταθάκης 19 (2), Κουμαρτζάκης 2.

• ΑΕ Πλατανιά-Ηράκλειο 61-76

10λεπτα: 23-16, 31-41, 43-56, 61-76.

Διαιτητές: Σταυρουλάκης – Καμπίτση Δ.

ΑΕ Πλατανιά (Τσώνη): Ερηνάκης 12 (1), Μαλεφιουδάκης, Μαρινάκης 12, Ζάγαρης-Κωνσταντινίδης 8 (1), Καζάνης 13, Διακόπουλος 6, Τσαγράκης 2, Κουβεδάκης 8.

Ηράκλειο (Σταματάκης, Σγουράκης): Αγορίτσας 4, Βαρδαβάς 3, Μακράκης 2, Βαμβουκάκης 20 (4), Σολάκης 14 (2), Χλαπάνης 6, Δαγαλάκης 9, Σαρρής 7 (1), Χαραλαμπάκης 6 (1), Πετράκης 5, Μεταξωτός.

• Αγ. Νικόλαος-Εργοτέλης 60-77

• Ηρόδοτος-Ακαδημία 80-55

• Κύδων-ΑΟΜ Μεσσαρά 20-0 ά.α.

• Κρήτες-ΟΑ Χανίων 0-20 ά.α.

Βαθμολογία (21 αγώνες)

Εργοτέλης (18-3) 39

Ηρόδοτος (18-3) 39

ΟΑ Χανίων (16-5) 37

Ηράκλειο* (16-4) 36

ΑΟΚ Χανιά (15-6) 36

Αγ. Νικόλαος* (10-10) 30

Ακαδημία Ρεθ.* (7-13) 27

Ιεράπετρα** (7-12) 26

Μεσσαρά 1μ. (4-17) 24

ΑΕ Πλατανιά* 1μ. (4-16) 23

Κύδων** 1μ. (4-15) 22

Κρήτες (3-18) αποβλήθηκαν

Επόμενη 22η αγωνιστική

• ΟΑΧ-Ηρόδοτος

• ΑΟΚ Χανιά-Πλατανιάς

• Ακαδημία Ρ.-Κύδων

• Μεσσαρά-Ιεράπετρα

• Ηράκλειο-Αγ. Νικόλαος

• Εργοτέλης-Κρήτες 20-0 ά.α.

Εκκρεμούν οι αγώνες: Κύδων – ΟΑΑΗ (19η), Κύδων – Ιεράπετρα (17η), Ιεράπετρα – ΑΕ Πλατανιά (19η) και Αγ. Νικόλαος – Ακαδημία Ρ. (17η) που θα γίνουν πριν την τελευταία αγωνιστική.

Νεανίδων (Φάιναλ 4)

Ημιτελικοί

• ΟΦΗ – ΑΕ Πλατανιά 75-34

10λεπτα: 17-3,40-14,55-19,75-34

ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακάς): Αποστολάκη 7(2), Κουτουλάκη, Καποκάκη, Τζαλαρι,

Πατρικακη 9, Πουλη 1, Μπελλα 3, Καλλιπολίτη 6, Λυβιακη 8(1), Σκεμπε, Κατακη, Γομπακη.

• Αρκάδι – Ηρόδοτος 50-58

Μικρός τελικός

• Αρκάδι – ΑΕ Πλατανιά 72-47

10λεπτα: 22-10, 37-20, 59-41, 72-47.

ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακας): Αποστολάκη 5,Κουτουλακη, Καποκακη 3,Τζαλαρι,Πατρικακη 6,Πουλη 8 (2), Μπελλα 7, Καλλιπολιτη 6, Λυβιακη 12(4), Κατακη, Γομπακη

Τελικός

• Ηρόδοτος – ΟΦΗ 59-61

Ετσι ο ΟΦΗ ξαναπήρε για 2η φορά τον τίτλο (η πρώτη το 2018) νικώντας τον περυσινό τροπαιούχο. Το F4 διεξήχθη στο κλειστό της Αλικαρνασσού.