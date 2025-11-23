Μπάσκετ: Ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη

Το αήττητο θέλει να διατηρήσει ο Ολυμπιακός, στην Πυλαία, όταν την Κυριακή (23/11), στις 16:00, παίρνει θέση στο τζάμπολ, απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά» είναι αήττητος στην έδρα του, στα δύο ματς που έχει δώσει μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν και έχει υψηλό κίνητρο να τη διατηρήσει αλώβητη απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 7-0, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχει αγώνα λιγότερο και μετρά ρεκόρ 5-1.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, ετοιμάζεται για να γίνει ο 6ος σκόρερ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στην GBL. Θα το κάνει εφόσον σημειώσει 12 πόντους στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αφού φτάνοντας τους 1.753 θα ξεπεράσει τον Δημήτρη Παπανικολάου που φόρεσε τα κόκκινα από το 1995 έως το 2002.

Τέλος, ντέρμπι ισόβαθμων διεξάγεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, την Κυριακή (23/11), στις 13:00, όταν το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ηρακλή. Αμφότεροι μετρούν από 2 νίκες – 4 ήττες, με τον «Γηραιό» να μην έχει δοκιμάσει τη γεύση της νίκης μακριά από το Ιβανώφειο (0-2).

Ρεπό έχει η ΑΕΚ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Στις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κολοσσός Ρ.-Περιστέρι 72-80

Μύκονος-Παναθηναϊκός 65-78

Άρης-Προμηθέας Πατρών 96-80

Πανιώνιος-Καρδίτσα 107-105 2η παρ. (κ.α. 84-84, 1η παρ. 96-96)

Μαρούσι-Ηρακλής 23/11

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 23/11

ΡΕΠΟ: AEK

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

Ολυμπιακός 14 7 7-0 4-0 3-0 655-531

Παναθηναϊκός 13 7 6-1 3-0 3-1 609-524

ΑΕΚ 12 7 5-2 2-1 3-1 584-520

ΠΑΟΚ 11 6 5-1 2-0 3-1 485-470

Περιστέρι 11 7 4-3 2-1 2-2 554-546

Άρης 11 8 3-5 2-2 1-3 659-646

Προμηθέας Π. 11 8 3-5 2-2 1-3 639-671

Μύκονος 10 7 3-4 2-2 1-2 517-561

Κολοσσός Ρ. 10 8 2-6 1-4 1-2 600-648

Καρδίτσα 10 7 3-4 3-0 0-4 565-601

Πανιώνιος 9 8 1-7 1-3 0-4 613-712

Mαρούσι 8 6 2-4 1-2 1-2 526-556

Ηρακλής 8 6 2-4 2-2 0-2 479-499