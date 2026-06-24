Μπάσκετ γυναικών: Πρώτη μεταγραφή η Βάνα Γκανάτσου για την ΑΕ Πλατανιά

Η Βάνα Γκανάτσου με σημαντική εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ΑΕ Πλατανιά που ετοιμάζεται για την παρθενική της συμμετοχή στη Women National League. Στη φωτογραφία η Γκανάτσου με τον Τάσο Βαμβακά που συνεχίζει προπονητής. Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΠ:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή της αθλήτριας Βάνας Γκανάτσιου για την σεζόν 2026-2027.

Η Βάνα είναι γεννημένη το 1998, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στην θέση της center. Τα προηγούμενα χρόνια φόρεσε τις φανέλες του Ηρακλή Κοζάνης, Πανσερραϊκου (Α2), Απόλλων Πτολεμαΐδας, Ανόρθωσης Βόλου (Α1 & Α2), ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Α2 εθνική κατηγορία με τον Ανδρογέα.

Με την εμπειρία της αναμένεται να δώσει μεγάλη βοήθεια στην ομάδα μας,τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Βανα καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕ Πλατανιά»