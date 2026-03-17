Μπάσκετ: Διπλά χαμόγελα για άντρες και γυναίκες της Α.Ε. Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διπλά χαμόγελα στις ομάδες της ΑΕ Πλατανιά σε άντρες και γυναίκες. Η γυναικεία νικώντας ως τυπικά γηπεδούχος στο Ρέθυμνο το Αρκάδι εξασφάλισε την πρώτη θέση ενώ οι άντρες έκαναν την έκπληξη νικώντας τον Αγ. Νικόλαο. Εδώ ο ΟΑΧ έχασε από τον Εργοτέλη μέσα στα Χανιά και κινδυνεύει να μείνει εκτός 4άδας εάν χάσει και από τον Ηρόδοτο εντός με τον ΑΟΚ Χανιά να καιροφυλακτεί.

Τα αποτελέσματα:

Γυναικών

9η αγωνιστική

ΑΕ Πλατανιά – Αρκάδι 47-45

10λεπτα: 14-11, 30-20, 39-24, 47-45

ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακας): Καρδαμακη Ζ. 6, Πρασιανακη 21 (5), Φαρρου 13, Μπελλα 6, Πατρικακη, Λαλεογλου 1, Νταουντακη, Δρικακη, Φελουρη, Χαιρετακη

Ηρόδοτος – ΟΦΗ 75-55

Ρεπό: Ηράκλειο

Βαθμολογία (7 αγώνες)

ΑΕ Πλατανιά (7-0) 13

Ηρόδοτος* (42) 10

Αρκάδι* (24) 8

ΟΦΗ* (1-5) 7

Ηράκλειο** (1-4) 6

Επόμενη 10η αγωνιστική:

ΟΦΗ – ΑΕ Πλατανιά

Ηράκλειο – Ηρόδοτος

Ρεπό: Αρκάδι

Ανδρών

20η αγωνιστική

ΟΑΧ-Εργοτέλης 73-81

Διαιτητές: Πετράκης, Μπουζουνιεράκης

Δεκάλεπτα: 16-18, 37-35, 59-56, 73-81

Ο. Α. Χανίων (Φείδας): Κουτουλάκης 9(1), Ιωακειμίδης 18, Περουλάκης 9(2), Τσιλιμιγκράς 2, Ναξάκης, Παπαλιονάκης 1, Σκέμπι 6, Σπυριδάκης 4, Κουτσαντωνάκης 9, Γεωργιάδης 4, Βομβολάκης 11(1), Δάρας

Εργοτέλης (Χριστοδούλου, Μαϊστρέλης): Μαματζάκης, Γουμενάκης 14(1), Πέτρου 11(1), Λυβιάκης 3, Μπαρλιάς 25, Βιδάκης 2, Πάσχος 11, Παπαμαργαρίτης 4 (1), Μπαγλάνης 11(1)

Πλατανιάς-Αγ. Νικόλαος 69-65

10λεπτα: 16-16, 31-38, 49-49, 69-65

ΑΕ Πλατανιά (Τσώνη): Ζαγαρης 16 (1),Καζανης 16 (1), Μιγαδακης 9 (1), Κοντεμιρης 2, Βαμβακάς,

Μπακογιαννης, Μαρινακης 14, Ερηνακης 8 (1), Τσαγρακης, Διακοπουλος 4

Αγ.Νικόλαος (Μαυρόπουλος): Κωνσταντάρας 19 (1), Δ. Χωραφάς 11 (1), Χριστοδουλάκης 13 (1), Κουλεντάκης 4, Στ. Παπαδάκης 6 (2), Γ. Σταμπουλής 6 (1), Σκαλαίος 6, Δ. Σταμπουλής, Αλεξάκης.

Μεσσαρά-Ηρόδοτος 64-91
Ηράκλειο- Ιεράπετρα 94-44
Ακαδημία-Κρήτες 20-0 ά.α.

Αύριο Τετάρτη θα παίξουν:

ΑΟΚ Χανιά-Κύδων (Χανίων, 20:00)

Βαθμολογία (20 αγώνες)

Εργοτέλης (173) 37

Ηρόδοτος (173) 37

Ηράκλειο (164) 36

ΟΑ Χανίων (15-5) 35
ΑΟΚ Χανιά* (136) 32
Αγ. Νικόλαος* (109) 29

Ακαδημία Ρεθ.* (7-12) 26

Ιεράπετρα** (711) 25
Μεσσαρά (4-16) 24

ΑΕ Πλατανιά* 1μ. (4-15) 22
Κύδων** 2μ. (3-15) 19

Κρήτες (3-17) αποχώρησαν

Επόμενη 21η αγωνιστική

Πλατανιάς-Ηράκλειο

Κύδων-Μεσσαρά
Ιεράπετρα-ΑΟΚ Χανιά
Αγ. Νικόλαος-Εργοτέλης
Ηρόδοτος-Ρέθυμνο
Κρήτες-ΟΑΧ 0-20 ά.α.

 

