Μπάσκετ: Διπλά χαμόγελα για άντρες και γυναίκες της Α.Ε. Πλατανιά

Διπλά χαμόγελα στις ομάδες της ΑΕ Πλατανιά σε άντρες και γυναίκες. Η γυναικεία νικώντας ως τυπικά γηπεδούχος στο Ρέθυμνο το Αρκάδι εξασφάλισε την πρώτη θέση ενώ οι άντρες έκαναν την έκπληξη νικώντας τον Αγ. Νικόλαο. Εδώ ο ΟΑΧ έχασε από τον Εργοτέλη μέσα στα Χανιά και κινδυνεύει να μείνει εκτός 4άδας εάν χάσει και από τον Ηρόδοτο εντός με τον ΑΟΚ Χανιά να καιροφυλακτεί.
Τα αποτελέσματα:
Γυναικών
9η αγωνιστική
• ΑΕ Πλατανιά – Αρκάδι 47-45
10λεπτα: 14-11, 30-20, 39-24, 47-45
ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακας): Καρδαμακη Ζ. 6, Πρασιανακη 21 (5), Φαρρου 13, Μπελλα 6, Πατρικακη, Λαλεογλου 1, Νταουντακη, Δρικακη, Φελουρη, Χαιρετακη
• Ηρόδοτος – ΟΦΗ 75-55
Ρεπό: Ηράκλειο
Βαθμολογία (7 αγώνες)
ΑΕ Πλατανιά (7-0) 13
Ηρόδοτος* (4–2) 10
Αρκάδι* (2–4) 8
ΟΦΗ* (1-5) 7
Ηράκλειο** (1-4) 6
Επόμενη 10η αγωνιστική:
• ΟΦΗ – ΑΕ Πλατανιά
• Ηράκλειο – Ηρόδοτος
• Ρεπό: Αρκάδι
Ανδρών
20η αγωνιστική
• ΟΑΧ-Εργοτέλης 73-81
Διαιτητές: Πετράκης, Μπουζουνιεράκης
Δεκάλεπτα: 16-18, 37-35, 59-56, 73-81
Ο. Α. Χανίων (Φείδας): Κουτουλάκης 9(1), Ιωακειμίδης 18, Περουλάκης 9(2), Τσιλιμιγκράς 2, Ναξάκης, Παπαλιονάκης 1, Σκέμπι 6, Σπυριδάκης 4, Κουτσαντωνάκης 9, Γεωργιάδης 4, Βομβολάκης 11(1), Δάρας
Εργοτέλης (Χριστοδούλου, Μαϊστρέλης): Μαματζάκης, Γουμενάκης 14(1), Πέτρου 11(1), Λυβιάκης 3, Μπαρλιάς 25, Βιδάκης 2, Πάσχος 11, Παπαμαργαρίτης 4 (1), Μπαγλάνης 11(1)
• Πλατανιάς-Αγ. Νικόλαος 69-65
10λεπτα: 16-16, 31-38, 49-49, 69-65
ΑΕ Πλατανιά (Τσώνη): Ζαγαρης 16 (1),Καζανης 16 (1), Μιγαδακης 9 (1), Κοντεμιρης 2, Βαμβακάς,
Μπακογιαννης, Μαρινακης 14, Ερηνακης 8 (1), Τσαγρακης, Διακοπουλος 4
Αγ.Νικόλαος (Μαυρόπουλος): Κωνσταντάρας 19 (1), Δ. Χωραφάς 11 (1), Χριστοδουλάκης 13 (1), Κουλεντάκης 4, Στ. Παπαδάκης 6 (2), Γ. Σταμπουλής 6 (1), Σκαλαίος 6, Δ. Σταμπουλής, Αλεξάκης.
• Μεσσαρά-Ηρόδοτος 64-91
• Ηράκλειο- Ιεράπετρα 94-44
• Ακαδημία-Κρήτες 20-0 ά.α.
Αύριο Τετάρτη θα παίξουν:
• ΑΟΚ Χανιά-Κύδων (Χανίων, 20:00)
Βαθμολογία (20 αγώνες)
Εργοτέλης (17–3) 37
Ηρόδοτος (17–3) 37
Ηράκλειο (16–4) 36
ΟΑ Χανίων (15-5) 35
ΑΟΚ Χανιά* (13–6) 32
Αγ. Νικόλαος* (10–9) 29
Ακαδημία Ρεθ.* (7-12) 26
Ιεράπετρα** (7–11) 25
Μεσσαρά (4-16) 24
ΑΕ Πλατανιά* 1μ. (4-15) 22
Κύδων** 2μ. (3-15) 19
Κρήτες (3-17) αποχώρησαν
Επόμενη 21η αγωνιστική
• Πλατανιάς-Ηράκλειο
• Κύδων-Μεσσαρά
• Ιεράπετρα-ΑΟΚ Χανιά
• Αγ. Νικόλαος-Εργοτέλης
• Ηρόδοτος-Ρέθυμνο
• Κρήτες-ΟΑΧ 0-20 ά.α.