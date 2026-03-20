Μπάσκετ αντρών: “Ζωντανός” ο ΑΟΚ Χανιά για 4άδα 82-75 τον Κύδωνα

Στο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής το βράδυ της Τετάρτης ο ΑΟΚ Χανιά νίκησε στο κλειστό του ΕΑΚ 82-75 τον Κύδωνα και διατήρησε τις ελπίδες του για την 4άδα. Πλέον όλα μάλλον θα κριθούν στον αγώνα ΟΑΧ – Ηροδότου αφού αν ηττηθούν οι γηπεδούχοι υστερούν στην ισοβαθμία με τον ΑΟΚ.

Ανδρών 20η αγωνιστική
• ΑΟΚ Χανιά-Κύδων 82-75
10λεπτα: 19-13, 38-28, 55-52, 82-75
Διαιτητές: Σταυρουλάκης, Τσεκούρας
ΑΟΚ Χανιά: Σταθάκης 17 (1), Κοντογιώργος 29 (3), Παπαχρήστου 8 (2), Παπαδάκης 5 (1), Δούγαλης 6, Πετράκης 4, Κοπίλης 2, Κανάρος 3 (1), Κουμαρτζάκης 3 (1), Αντωνίου 3 (1), Μπουγάς, Καρεφυλάκης 2.
Κύδων: Παπαδογιάννης 21 (1), Μπαγάκης 19, Μπεγκάι 3 (1), Κόης 9, Κικίδας, Δημητρακόπουλος 16, Χατζηδάκης 3 (1), Τζιόλας 2, Μαλαμάς, Βαρζακάκος, Καλαμάρης 2, Κουτζόγλου.

Βαθμολογία (20 αγώνες)
Εργοτέλης (17-3) 37
Ηρόδοτος (17-3) 37
Ηράκλειο (16-4) 36
ΟΑ Χανίων (15-5) 35
ΑΟΚ Χανιά (14-6) 34
Αγ. Νικόλαος* (10-9) 29
Ακαδημία Ρεθ.* (7-12) 26
Ιεράπετρα** (7-11) 25
Μεσσαρά (4-16) 24
ΑΕ Πλατανιά* 1μ. (4-15) 22
Κύδων* 2μ. (3-16) 20
Κρήτες (3-17) αποχώρησαν

Επόμενη 21η αγωνιστική
• Πλατανιάς-Ηράκλειο
• Κύδων-Μεσσαρά
• Ιεράπετρα-ΑΟΚ Χανιά
• Αγ. Νικόλαος-Εργοτέλης
• Ηρόδοτος-Ρέθυμνο
• Κρήτες-ΟΑΧ 0-20 ά.α.
* Εκκρεμούν οι αγώνες: Κύδων – Ιεράπετρα, Αγ. Νικόλαος – Ακαδημία (17η), Ιεράπετρα – ΑΕ Πλατανιά (19η) που θα διεξαχθούν τις επόμενες μέρες αφού υπάρχει διακοπή πριν την τελευταία αγωνιστική.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

