Μπάσκετ αντρών: “Ζωντανός” ο ΑΟΚ Χανιά για 4άδα 82-75 τον Κύδωνα

Στο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής το βράδυ της Τετάρτης ο ΑΟΚ Χανιά νίκησε στο κλειστό του ΕΑΚ 82-75 τον Κύδωνα και διατήρησε τις ελπίδες του για την 4άδα. Πλέον όλα μάλλον θα κριθούν στον αγώνα ΟΑΧ – Ηροδότου αφού αν ηττηθούν οι γηπεδούχοι υστερούν στην ισοβαθμία με τον ΑΟΚ.

Ανδρών 20η αγωνιστική

• ΑΟΚ Χανιά-Κύδων 82-75

10λεπτα: 19-13, 38-28, 55-52, 82-75

Διαιτητές: Σταυρουλάκης, Τσεκούρας

ΑΟΚ Χανιά: Σταθάκης 17 (1), Κοντογιώργος 29 (3), Παπαχρήστου 8 (2), Παπαδάκης 5 (1), Δούγαλης 6, Πετράκης 4, Κοπίλης 2, Κανάρος 3 (1), Κουμαρτζάκης 3 (1), Αντωνίου 3 (1), Μπουγάς, Καρεφυλάκης 2.

Κύδων: Παπαδογιάννης 21 (1), Μπαγάκης 19, Μπεγκάι 3 (1), Κόης 9, Κικίδας, Δημητρακόπουλος 16, Χατζηδάκης 3 (1), Τζιόλας 2, Μαλαμάς, Βαρζακάκος, Καλαμάρης 2, Κουτζόγλου.

Βαθμολογία (20 αγώνες)

Εργοτέλης (17-3) 37

Ηρόδοτος (17-3) 37

Ηράκλειο (16-4) 36

ΟΑ Χανίων (15-5) 35

ΑΟΚ Χανιά (14-6) 34

Αγ. Νικόλαος* (10-9) 29

Ακαδημία Ρεθ.* (7-12) 26

Ιεράπετρα** (7-11) 25

Μεσσαρά (4-16) 24

ΑΕ Πλατανιά* 1μ. (4-15) 22

Κύδων* 2μ. (3-16) 20

Κρήτες (3-17) αποχώρησαν

Επόμενη 21η αγωνιστική

• Πλατανιάς-Ηράκλειο

• Κύδων-Μεσσαρά

• Ιεράπετρα-ΑΟΚ Χανιά

• Αγ. Νικόλαος-Εργοτέλης

• Ηρόδοτος-Ρέθυμνο

• Κρήτες-ΟΑΧ 0-20 ά.α.

* Εκκρεμούν οι αγώνες: Κύδων – Ιεράπετρα, Αγ. Νικόλαος – Ακαδημία (17η), Ιεράπετρα – ΑΕ Πλατανιά (19η) που θα διεξαχθούν τις επόμενες μέρες αφού υπάρχει διακοπή πριν την τελευταία αγωνιστική.