Μπαρτζώκας: «Πιέζει σε όλο το γήπεδο η Μπασκόνια»

Kατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Ισπανία, ενόψει της πρώτης -διπλής- αγωνιστικής της Euroleague με αντιπάλους την Μπασκόνια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς και ο Σέιμπεν Λι, μίλησαν στους εκπροσώπους του Τύπου, σχολιάζοντας την επικείμενη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, απέναντι στους Βάσκους.

Ο Έλληνας τεχνικός, ερωτηθείς για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας, σημείωσε: «Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς θα παρουσιαστούμε, πώς θα παρουσιαστούν οι αντίπαλοι, οι οποίοι είχαν απουσίες στην προετοιμασία τους, όπως και εμείς. Δεν ξέρουμε καν πόσοι από τους τραυματίες της Μπασκόνια θα παίξουν. Οπότε καλύτερα να περιμένουμε να φανεί στο γήπεδο».

Για τον Φρανκ Ντιλικίνα, που βρίσκεται στην αποστολή, ξεκαθάρισε ότι: «Έχουμε μια προπόνηση εκεί αύριο (30/09), άλλη μία μετά το παιχνίδι και επειδή σκοπός μας είναι να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή, πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Γι αυτό έρχεται μαζί μας».

Για το αν το παιχνίδι με την Μπασκόνια κρύβει κινδύνους: «Χωρίς αμφιβολία, 100%. Ούτε εγώ, ούτε κανείς στην ομάδα μας αντιμετωπίζει το παιχνίδι σαν να υπάρχει φαβορί. Υπάρχει ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Τα πράγματα είναι αβέβαια σχετικά με το τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Δεν σκεφτόμαστε ότι είμαστε το φαβορί. Πραγματικά πρέπει να κοπιάσουμε πάρα πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε μια ομάδα που πιέζει σε όλο το γήπεδο κάνοντας παγίδες, παίζοντας man to man press, επιβάλλοντας έναν ρυθμό στο παιχνίδι που πρέπει να τον ελέγξεις. Δε θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μας».

Για το τι θα φέρει ο Ντιλικίνα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού: «Κατ΄ αρχάς εννοείται ότι θα φέρει play making, γιατί αυτή είναι η θέση του. Είναι άσος, ο οποίος όμως σου δίνει τη δυνατότητα, λόγω των πολύ καλών αθλητικών του προσόντων και της σωματοδρομής του, να μαρκάρει περισσότερες θέσεις από το “1”. Αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος, δηλαδή ήδη στην προπόνηση που κάναμε μία ατομική χθες και μιας σήμερα καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα προσαρμοστεί και θα παίξει. Εμείς θέλαμε να κάνουμε την ομάδα μας, το είχαμε πει από την αρχή, να την κάνουμε πιο αθλητική, πιο νέα σε ηλικία, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτό το πνεύμα νομίζω θα το υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο».

Από πλευράς του, ο Σέιμπεν Λι, ανέφερε: «Είναι ένα σκληρό, δύσκολο ματς απέναντι σε μία σπουδαία και επιθετική ομάδα. Είμαστε να κάνουμε ένα παιχνίδι ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Μετά από την προετοιμασία που κάναμε νιώθουμε αυτοπεποίθηση ως γκρουπ, πιστεύω ότι ο προπονητής μάς προετοίμασε καλά. Αισθάνομαι ότι είμαι περισσότερο ο εαυτός μου τώρα και θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής έχοντας το ρόλο μου στην ομάδα, είμαι χαρούμενος που πήρα μέρος σε όλη την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ώστε να μπορέσω να προσαρμοστώ και να είμαι έτοιμος ενόψει της συνέχειας. Ο Τόμας (Ουόκαπ) είναι ένας σπουδαίος βετεράνος γκαρντ, μας βοηθάει πολύ και εμένα προσωπικά όσον αφορά στα συστήματα που παίζουμε στην επίθεση. Σίγουρα με βοηθάει πολύ».