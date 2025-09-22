menu
Μπαρό: Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης είναι «μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη·και μια σημαντική διπλωματική νίκη για τη Γαλλία»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η αναμενόμενη σήμερα το βράδυ ανακοίνωση της Γαλλίας ότι αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος, η οποία θα γίνει κατά τη διάρκεια ομιλίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, είναι «μια μεγάλη μέρα για την ειρήνη και μια σημαντική διπλωματική νίκη για τη Γαλλία» δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός εξωτερικών της χώρας Ζαν Νοέλ Μπαρό, διευκρινίζοντας ότι «η εφαρμογή της θα είναι σταδιακή και θα εξαρτάται από τις εξελίξεις επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων».

Την απόφαση του Γάλλου προέδρου στήριξε και το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα ο γενικός Γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι «μια χειρονομία που ευνοεί τη Χαμάς», αλλά μάλλον υπενθυμίζει στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι «δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε την ιδέα ενός Μεγάλου Ισραήλ» από τη «Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό». Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος κάλεσε επίσης τους Δήμους της Γαλλίας να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία σε κτίρια τους για να «πουν στον κόσμο ότι η Γαλλία δεν είναι απλώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η Γαλλία βρίσκεται πίσω από αυτή την χειρονομία και ότι πράγματι θέλουμε να επιτύχουμε μια λύση δύο κρατών», την οποία το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά «από το 1982», όπως υπενθύμισε. Κατά της έκκλησης του γραμματέα του Σοσιαλιστικού κόμματος τάχθηκε ο Ρεπουμπλικανός, επίσης απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, ο οποίος κάλεσε τους νομάρχες της χώρας να απαγορεύσουν την ανάρτηση της παλαιστινιακής σημαίας «στο όνομα των αρχών της ουδετερότητας της δημόσιας υπηρεσίας και της μη παρέμβασης στην εξωτερική πολιτική της Γαλλίας, που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Κράτους». Ωστόσο όπως το ίδιο το υπουργείο αναγνώρισε με ανακοίνωσή του σήμερα το μεσημέρι ότι 21 γαλλικοί δήμοι έχουν υψώσει την παλαιστινιακή σημαία.

Για διπλωματική επιτυχία της Γαλλίας, κάνει, εξ άλλου λόγο στο σημερινό της φύλλο και η συντηρητική εφημερίδα Le Figaro η οποία σημειώνει ότι η γαλλική διπλωματία έπειτα από μήνες παρασκηνιακών επαφών έπεισε εννέα χώρες -ανάμεσά τους ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία- να την ακολουθήσουν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η πρωτοβουλία παραμένει συμβολική, καθώς το καθεστώς της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ δεν αλλάζει και οι ΗΠΑ θα ασκήσουν βέτο.

Το ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα Le Monde σημειώνει ότι «η πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν, δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη. Είναι συνεπής και βασίζεται σε αρχές» Συνεχίζοντας υπενθυμίζει ότι «η Γαλλία ανέκαθεν υποστήριζε τη λύση των δύο κρατών, έναν στόχο που τέθηκε στο Σχέδιο το οποίο υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 1947 υπό την αιγίδα του τότε νεοσύστατου ΟΗΕ». Τελος η εφημερίδα Libération κάνει λόγο για ένα ιστορικό βήμα, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση δύο κρατών στην περιοχή με την πάροδο των ετών είχε γίνει μία ξεχασμένη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας.

 

