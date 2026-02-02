Μπαράζ συλλήψεων σε Ηράκλειο και Λασίθι

Μπαράζ συλλήψεων πραγματοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. σε Ηράκλειο και Λασίθι χθες και σήμερα.

Αναλυτικά όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. :

«Συνελήφθη χθες (01.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 23χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Βούλευμα του Συμβουλίου Βουλευμάτων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης για τις αξιόποινες πράξεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών .

Συλληφθείς οδηγήθηκε αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Συνελήφθη σήμερα (02.02.2026) πρώτες πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 21χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΛΑΣΙΘΙ

Συνελήφθησαν χθες (01.02.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 34χρονος ημεδαπός και 42χρονος αλλοδαπός διότι σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης»