Μπαράζ προστίμων για εμπρησμούς από αμέλεια

Στις πρώτες επτά περιφερειακές ενότητες επιβολής προστίμων για εμπρησμούς από αμέλεια ήταν το 2025 το Ηράκλειο ενώ στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά σε όλη την Ελλάδα 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από τις 60 συλλήψεις, οι 54, δηλαδή ποσοστό 90%, αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 6, ποσοστό 10%, αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, για το 2025, η Αττική και η Ηλεία συγκεντρώνουν από 21% των προστίμων και των συλλήψεων, η καθεμία, γεγονός που, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, σχετίζεται με τις ξηρές και ανεμώδεις συνθήκες. Ακολουθούν η Εύβοια με 18%, η Αχαΐα με 14%, η Κέρκυρα με 13% και το Ηράκλειο με 12%. Σε γενικότερο επίπεδο η Αττική εξακολουθεί να μακράν συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επιβάρυνσης, με 22% του συνόλου. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 14% και η Ανατολική Μακεδονία–Θράκη με 13%. Σημαντικά ποσοστά καταγράφονται επίσης στη Δυτική Ελλάδα με 11% και στην Πελοπόννησο με 8%.

Η εικόνα αυτή, όπως τονίζουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, συνδέεται με την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, τη μεγάλη πυκνότητα κατοικημένων και περιαστικών περιοχών, τις ζώνες μίξης δασών και οικισμών, τις αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, αλλά και τη συχνή ανάγκη καθαρισμού οικοπέδων και διαχείρισης υπολειμμάτων βλάστησης. Ιδίως στην Αττική, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η πίεση είναι αυξημένη, καθώς συνυπάρχουν μεγάλος πληθυσμός, εκτεταμένες περιαστικές ζώνες, οικιστική διασπορά και υψηλή συχνότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Για το 2026, η εικόνα διαφοροποιείται, με περιοχές που είχαν λιγότερες βροχοπτώσεις και πιο ξηρές συνθήκες να εμφανίζουν δραστηριότητα. Η Μαγνησία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό περιστατικών, με 22%, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα και η Αχαΐα με 17% έκαστη. Η Βοιωτία συγκεντρώνει 16%, η Φθιώτιδα 15% και η Άρτα 11%.