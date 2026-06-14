Μπαράζ κλήσεων στη Νέα Χώρα – Αφαίρεση πινακίδων

Δυσάρεστες… εκπλήξεις περίμεναν τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Χώρα, καθώς στα παμπρίτζ τους βρήκαν κλήσεις για στάθμευση. Παράλληλα είχε γίνε αφαίρεση και των πινακίδων κυκλοφορίας, γεγονός που προκάλεσε και αρκετά παράπονα από πολίτες.

Το ζήτημα της ανεπάρκειας χώρων στάθμευσης στα Χανιά εντείνεται καθώς προχωράμε στο καλοκαίρι και σε συνδυασμό με τα… τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ., μαζί με τη θερμοκρασία ανεβαίνει και το… αίμα στο κεφάλι των οδηγών.