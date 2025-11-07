Μπαράζ ερευνών με συλλήψεις και προσαγωγές στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και 2 ακόμα άτομα, ένας 17χρονος και ένας 56χρονος, για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το 7ο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη (6/11), μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σε σχέση με το κλίμα, οι οικογένειες παραμένουν σε μια απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, ωστόσο και οι δύο πλευρές τονίζουν ότι θέλουν ειρήνη.

Αμφισβητούν τη γνησιότητα του βίντεο

Τη γνησιότητα του βίντεο που δείχνει έναν 43χρονο να πυροβολεί κατά τη διάρκεια του φονικού στα Βορίζια, έχοντας μαζί του κι έναν 48χρονο ξάδερφό του (αμφότεροι συνελήφθησαν την Πέμπτη) αμφισβητούν τα μέλη της οικογένειάς τους, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να είναι από την άλλη οικογένεια που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Παράλληλα, έχει οριστεί η προφυλάκιση των δύο νοσηλευόμενων στην Ορθοπεδική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, οι οποίοι μόλις πάρουν εξιτήριο θα οδηγηθούν στη φυλακή. Παραμένει άγνωστο σε ποιες φυλακές θα πάνε καθώς σε αυτές της Αλικαρνασσού βρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Τη Δευτέρα αναμένεται η απολογία των τριών αδερφών που παραδόθηκαν, την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 43χρονος συλληφθείς. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα ο 48χρονος.