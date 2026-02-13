Μπανγκλαντές: Το Εθνικιστικό Κόμμα εξασφαλίζει πλειοψηφία στη Βουλή

Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) υπό τον Ταρίκ Ραχμάν οδεύει σε νίκη με μεγάλη διαφορά στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα της Ασίας μετά την πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, που κυβέρνησε με απολυταρχικό τρόπο, το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με στατιστικές προβολές τηλεοπτικών δικτύων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, περί τις 05:30 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας), το BNP πιστωνόταν περισσότερες από τις 150 έδρες που χρειαζόταν για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφήνοντας πολύ πίσω την κυριότερη αντίπαλη παράταξη, τη συμμαχία υπό τους ισλαμιστές του Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα του Μπανγκλαντές.

Η καταμέτρηση συνεχιζόταν το πρωί και η εκλογική επιτροπή δεν είχε ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα αποτελέσματα.

Ωστόσο δυο τηλεοπτικά δίκτυα ανέφεραν ότι το BNP εξασφαλίζει 197 από τις 300 έδρες της Βουλής, ενώ οι ισλαμιστές 63.

Το BNP διαβεβαίωσε ότι κατήγαγε «μεγάλη νίκη», ωστόσο κάλεσε τις τοπικές επιτροπές του να μην οργανώσουν πανηγυρισμούς στους δρόμους.

«Χάρη στη σθεναρή υποστήριξη του λαού, το BNP θα εξασφαλίσει πλειοψηφία δυο τρίτων και θα σχηματίσει κυβέρνηση», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της παράταξης, ο Μαχάντι Αμίν, στα κεντρικά της γραφεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του BNP προεξόφλησε πως θα αναλάβει να εκπληρώσει το «τεράστιο» καθήκον να ανοικοδομήσει τη χώρα που «κατέστρεψε» το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα.

Η κ. Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα με ελικόπτερο τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και εκτεταμένων ταραχών με πρωτοπόρους ιδίως νέους φοιτητές της λεγόμενης γενιάς Z, που πνίγηκαν στο αίμα.

Η διπλωματία των ΗΠΑ συνεχάρη σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) για την «ιστορική νίκη».

«Συγχαρητήρια στο λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο Aμερικανός πρεσβευτής στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.