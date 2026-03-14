«Μπαμπαδοϊστορίες»: Ένα τρυφερό κόμικς για την πατρότητα

Οι «Μπαµπαδοϊστορίες» αποτελούν µία από τις πιο χαρακτηριστικές και προσωπικές δουλειές του Έλληνα δηµιουργού κόµικς Νικόλα Στεφαδούρου.

Η σειρά κόµικς, που περιλαµβάνει τα βιβλία «Μπαµπαδοϊστορίες 1», «Μπαµπαδοϊστορίες 2» και «Μπαµπαδοϊστορίες 3» (το τελευταίο τεύχος κυκλοφόρησε πριν µερικούς µήνες), από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρωας», παρουσιάζει µε χιούµορ και ειλικρίνεια την καθηµερινότητα ενός πατέρα και τη σχέση του µε την κόρη του. Μέσα από σύντοµα επεισόδια και ευρηµατικά σκίτσα, ο δηµιουργός µετατρέπει απλές οικογενειακές στιγµές σε ιστορίες γεµάτες συναίσθηµα, αυτοσαρκασµό και αναγνωρίσιµες εµπειρίες για κάθε γονέα.

Λίγα λόγια για τον Νικόλαο Στεφαδούρο

Ο Νικόλας Στεφαδούρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και αρχικά σπούδασε πολιτικός µηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ωστόσο, η αγάπη του για το σχέδιο και τα κόµικς τον οδήγησε σε διαφορετικό επαγγελµατικό δρόµο. Σπούδασε κόµικς στη σχολή Βακαλό και έκτοτε εργάζεται ως εικονογράφος και δηµιουργός κόµικς, συνεργαζόµενος µε εταιρείες, καλλιτέχνες και εκδοτικούς οργανισµούς. Έχει εκδώσει αρκετά κόµικς και έχει βραβευτεί στα Ελληνικά Βραβεία Κόµικς, γεγονός που δείχνει τη σηµαντική θέση του στον χώρο της ελληνικής σκηνής των κόµικς.

Μια προσωπική ιστορία που έγινε καθολική

Οι «Μπαµπαδοϊστορίες» ξεκίνησαν ως µια προσωπική καταγραφή της εµπειρίας του δηµιουργού όταν έγινε πατέρας. Το πρώτο βιβλίο της σειράς παρουσιάζει την ξαφνική αλλαγή που φέρνει η πατρότητα στη ζωή ενός ανθρώπου. Η καθηµερινότητα ανατρέπεται: ο ελεύθερος χρόνος εξαφανίζεται, οι έξοδοι περιορίζονται και η ζωή περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες του παιδιού. Με χιουµοριστική διάθεση, ο Στεφαδούρος περιγράφει στιγµές που πολλοί γονείς αναγνωρίζουν, όπως οι άγρυπνες νύχτες, τα πρώτα βήµατα του παιδιού ή οι απρόβλεπτες ερωτήσεις που κάνουν τα µικρά παιδιά.

Στο δεύτερο βιβλίο της σειράς, οι ιστορίες εξελίσσονται µαζί µε την κόρη του δηµιουργού. Το παιδί µεγαλώνει και µαζί µεγαλώνουν και οι προκλήσεις της πατρότητας. Η επικοινωνία γίνεται πιο σύνθετη, οι απορίες πολλαπλασιάζονται και ο πατέρας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα στον ρόλο του γονέα και του φίλου. Το χιούµορ παραµένει βασικό στοιχείο της αφήγησης, ενώ οι διάλογοι ανάµεσα στον πατέρα και την κόρη του αποτελούν συχνά την πηγή των πιο κωµικών αλλά και τρυφερών στιγµών.

Η τρίτη έκδοση της σειράς ολοκληρώνει αυτή την τριλογία οικογενειακών ιστοριών. Σε αυτή τη φάση το παιδί έχει ήδη µεγαλώσει αρκετά και αρχίζει να µπαίνει στην προεφηβεία. Νέες δραστηριότητες, σχολικές υποχρεώσεις και κοινωνικές σχέσεις εµφανίζονται στη ζωή της. Παράλληλα, η δυναµική της σχέσης πατέρα και κόρης αλλάζει. Οι συζητήσεις γίνονται πιο ώριµες, ενώ συχνά ο πατέρας βρίσκεται αντιµέτωπος µε τη γρήγορη εξέλιξη του παιδιού του και την ανάγκη να προσαρµοστεί σε έναν νέο ρόλο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των «Μπαµπαδοϊστοριών» είναι ο αυτοβιογραφικός τους χαρακτήρας. Ο Στεφαδούρος δεν δηµιουργεί φανταστικούς ήρωες αλλά βασίζεται σε πραγµατικές εµπειρίες από τη ζωή του. Η κόρη του αποτελεί µια ανεξάντλητη πηγή έµπνευσης. Αυτό κάνει το κόµικς ιδιαίτερα αυθεντικό και εύκολα αναγνωρίσιµο για το κοινό. Πολλοί αναγνώστες βλέπουν στις ιστορίες αυτές στιγµές από τη δική τους οικογενειακή ζωή, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση µε το έργο.

Την ίδια στιγµή έρχεται αντιµέτωπος µε στερεότυπα που συνοδεύουν την πατρότητα αλλά και τη γονεϊκότητα, έµφυλες προκαταλήψεις και µοτίβα, τα οποία µε αυτοσαρκασµό τα καταρρίπτει. Οι ιστορίες αποτυπώνουν τις καθηµερινές συνοµιλίες, το παιχνίδι αλλά και τις δυσκολίες του να είσαι γονιός µε τρόπο χρωµατιστό, τρυφερό και καθόλου διδακτικό.

Το σχέδιο

Παράλληλα, το σχέδιο του δηµιουργού είναι απλό αλλά εκφραστικό. Οι χαρακτήρες αποδίδονται µε έντονες εκφράσεις και υπερβολές, κάτι που ενισχύει την κωµική διάσταση των ιστοριών. Τα καρέ είναι σύντοµα και άµεσα, επιτρέποντας στον αναγνώστη να ακολουθεί εύκολα τη ροή της αφήγησης. Η µορφή αυτή θυµίζει συχνά µικρές καθηµερινές σκηνές ή «στιγµιότυπα» από τη ζωή ενός γονέα.

Οι «Μπαµπαδοϊστορίες» του Νικόλα Στεφαδούρου αποτελούν µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και τρυφερή σειρά κόµικς που παρουσιάζει την καθηµερινότητα της πατρότητας µε χιούµορ και ειλικρίνεια. Μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές ιστορίες, ο δηµιουργός καταφέρνει να δείξει τις µικρές στιγµές που κάνουν τη σχέση ανάµεσα σε έναν πατέρα και το παιδί του τόσο ξεχωριστή. Οι ιστορίες αυτές δεν προσφέρουν µόνο γέλιο, αλλά και σκέψη γύρω από τις ευθύνες, τις δυσκολίες και τη χαρά που συνοδεύουν την οικογενειακή ζωή.

γραμμοσκιάσεις… Γιώργος Μπογιατζής