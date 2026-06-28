Η μουσικοθεατρική παράσταση «Αστρογέννητος»

θα παρουσιαστεί στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» από την παιδική χορωδία του Δ. Χανίων, σε διεύθυνση Νίκου Περάκη,

την Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στις 21:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (με κάρτες εισόδου).

Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Περάκης, το λιμπρέτο η Αρίστη Συντηχάκη, τη σκηνοθεσία η Σοφία Κάσσαρη, τις χορογραφίες η Παναγιώτα Τζιλιβάκη και τα video projections οι Λαμπρινή Μποβιάτσου και Γιάννης Γιαννικάκης.

Στο πιάνο και τα πλήκτρα είναι η Αφροδίτη Μητσοτάκη, ενώ την επιμέλια των κοστουμιών έχουν οι Χριστιάνα Τσιγάλογλου και Ζαφειρούλα Καρπουζά.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά από 6 ετών και πάνω.

Την παράσταση οργανώνουν οι Δήμος Χανίων και Chania culture, τον συντονισμό έχει το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδικής Χορωδίας του Δ. Χανίων, ενώ την αφίσα και το πρόγραμμα επιμελήθηκε ο Βασίλης Πιτσώνης (Scripta creative).