Μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα: «Ήρθανε οι Αποκριές, µασκάρες θα ντυθούµε!»

Aφηγηµατική παράσταση – µουσικοπαιδαγωγικό πρόγραµµα για παιδιά µε τίτλο: «Ήρθανε οι Αποκριές, µασκάρες θα ντυθούµε!» θα παρουσιάσει η οµάδα «Η παραµυθιά» το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 π.µ., στον Ρώσικο Στρατώνα του ∆ήµου Χανίων.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει αφήγηση λαϊκών παραµυθιών από την ελληνική αποκριάτικη λαογραφία µε συνοδεία µουσικής και ερµηνείας αποκριάτικων τραγουδιών. Τα παιδιά, µαζί µε τον µουσικό, θα κάνουν ένα ταξίδι στη Ελλάδα, αναζητώντας έθιµα, παραµύθια και τραγούδια της Αποκριάς. Οι συµµετέχοντες θα γνωρίσουν τα µουσικά όργανα που συνοδεύουν την µουσική κάθε περιοχής (Ήπειρος κλαρίνο, Θράκη τσαµπούνα κ.ά.) και θα πάρουν µέρος σε ένα κατασκευαστικό εργαστήριο.

Είσοδος ελεύθερη µε απαραίτητη τη δήλωση συµµετοχής στο τηλέφωνο του Τµήµατος Πολιτισµού εργάσιµες ηµέρες και ώρες 28213 41613.

Οι κρατήσεις θα γίνονται από τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.