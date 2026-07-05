Μουσικοχορευτικό αντάμωμα παραδοσιακών συλλόγων στο Γαβαλομούρι Βουκολιών

Ο Δήμος Πλατανιά διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα, την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 9:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Ι.Ν Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών.

Στο φετινό αντάμωμα συμμετέχουν οι παρακάτω σύλλογοι: Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βιγλάτορες, Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Χανίων, Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, Ο Σύλλογος Μακεδόνων – Θρακιωτών Ν. Χανίων «Ο Μέγας Αλέξανδρος», Ο Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος «Πελασγοί» Κολυμβαρίου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ζωντανή κρητική μουσική με τους: Παναγιωτάκη Σπύρο (λαούτο) Κωνσταντουδάκη Αντρέα (λαούτο) Μαραγκάκη Γιάννη (λύρα)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.