Μουσικοχορευτική παράσταση στην Παλαιόχωρα

Η Χορευτική Ομάδα Σελίνου “Οι Σελινιώτες” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού συνδιοργανώνει με τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου μουσικοχορευτική παράσταση, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00 στον κεντρικό δρόμο της Παλαιόχωρας με τον Λευτέρη Μαθιουδάκη και το συγκρότημα του. Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα: Χορευτική Ομάδα Σελίνου “Οι Σελινιώτες”, Λαογραφικός Όμιλος Χανίων Γιάννη Αγιασμενάκη, Σύλλογος Ποντίων Ν. Χανίων “Παναγία Σουμελά”, Σχολή Χορού “Χορότεχνο” και η Αλβανική Κοινότητα Παλαιόχωρας. Είσοδος ελεύθερη.