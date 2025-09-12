Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία στο Κοντομαρί

Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ξεχωριστή Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία, από την ανοιχτή μουσική συλλογικότητα ALBATROSS.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην Πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 21:00 οι Albatross θα παρουσιάσουν ένα μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, το οποίο τιμά τη μνήμη και το έργο ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας.

🍁ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Επιμέλεια κειμένων και Αφήγηση

Δημήτρης Ανδρεόπουλος-Λένα Τάκη

Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Κρουστά.

Παναγιώτης Βιντινής, Κιθάρα-Μπάσο-Τραγούδι

Μαρία Κατσακιώρη, Τραγούδι.

Μιχάλης Κουμουτσάκος, Πιάνο

Γιάννης Κόχλερ, Κιθάρα-Τραγούδι.

Δημήτρης Μακρέας, Μπουζούκι-τραγούδι.

Γιώργος Νικηφοράκης, Μαντολίνο.

Έλενα Ορμυλιώτου, Βιολί

Ανδρέας Παλαμαρίδης, Μπουζούκι.

Κατερίνα Παπουτσάκη, Τραγούδι

Joe Dalton, Κιθάρα-Τραγούδι

📍ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

🌿ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌷ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20:30

🎙ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00

🎈ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌹ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ»